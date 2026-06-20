France - Irak : on a trouvé la bonne composition, heure et date du prochain match à la Coupe du monde 2026

L'équipe de France dispute son second match de la Coupe du monde 2026 face à l'Irak pour tenter de rejoindre les seizièmes de finale.

L'équipe de France a bien débuté sa Coupe du monde 2026. Face au Sénégal, les Bleus ont eu du mal à se lancer, certainement un peu de crispation pour certains joueurs qui disputent leur toute première Coupe du monde comme l'a expliqué le capitaine de la France, Kylian Mbappé. Mais le résultat est tout de même là avec une victoire 3-1 qui a offert un soulagement et surtout de la tranquillité pour préparer le prochain match, France - Irak.

Sur le papier, ce France - Irak est bien évidemment déséquilibré entre une équipe de France grande favorite de cette Coupe du monde avec l'Espagne et "6, 7 nations" selon les mots de Didier Deschamps et l'Irak. L'équipe de France va découvrir face à elle des joueurs déterminés, disciplinés dans leur pressing haut et qui ont montré de réelles qualités offensives face à la Norvège. Alors bien sur, les coéquipiers d'Erling Haaland se sont imposés 4-1, mais les choses ne sont pas si simples.

La composition pour France - Irak

Didier Deschamps l'a dit, il y a des millions de sélectionneurs en France et dans le monde. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde estime avoir la meilleure composition possible... Mais une seule personne prend les décisions, le sélectionneur de l'équipe de France. Mais pour cette rencontre, nous allons essayer de nous mettre dans la peau du sélectionneur en parlant d'une composition plausible pour ce second match de la Coupe du monde, France - Irak.

Dans les cages, zéro surprise, Mike Maignan est titulaire. Le joueur du Milan AC doit enchainer dans cette Coupe du monde surtout après sa petite erreur face à Ibrahim Mbaye, loin d'être préjudiciable pour les Bleus.

En défense, ce match face à l'Irak va être l'occasion de faire tourner. Car sur le papier, les Bleus sont bien évidemment au-dessus. En latéral droit, Jules Koundé n'a pas été d'une assurance à toute épreuve, on mise donc sur Malo Gusto dans le couloir droit pour ce France - Irak. En défense central, légèrement touché depuis plusieurs semaines, William Saliba pourrait souffler, laissant Ibrahima Konaté, nouveau joueur du Real faire ses débuts. On laisse en revanche Dayot Upamecano. Sur le côté gauche, la patte de Lucas Digne a peut être manqué lors du France - Sénégal. Toujours présent et souvent l'homme de l'ombre, Lucas Digne est plus qu'un remplaçant de Théo Hernandez.

Au milieu de terrain, N'Golo Kanté n'est pas venu à la Coupe du monde pour rien et on mise sur lui pour ratisser le milieu de terrain dans ce France Sénégal. Associons le à la force tranquille, Manu Koné, dans un milieu de terrain assez physique... Et puis qui d'autre que Michael Olise pour distribuer les galettes aux attaquants ?

L'attaque des Bleus justement pour ce France - Irak va certainement être modifiée et le potentiel est monstrueux. Après ses deux buts face au Sénégal, on mise sur le repos de Kylian Mbappé avant la rencontre face à la Norvège qui pourrait être décisive. Un Marcus Thuram, bien que peut prolifique avec les Bleus, devrait avoir sa chance. Sur les côtés, Bradley Barcola a certainement gagné sa place pour ce second match et on mise également sur la présence d'un certain Rayan Cherki...

En direct

16:00 - "Mbappé et les stars françaises sont des gens comme nous" Dans une interview accordée au site web de la FIFA, Al-Amari a exprimé son enthousiasme à l'idée d'affronter les Français à la Coupe du monde. Jouer contre de grandes stars comme Kylian Mbappé ne nous fait pas peur, mais nous donne au contraire une motivation supplémentaire. Mais, au final, ce sont des gens comme nous, et le football se fiche des noms ; la confrontation sur le terrain sera un duel à 11 contre 11." Le match France - Irak est bien lancé ! 14:22 - L'Irak a tenu en échec l'Espagne il y a quelques jours La sélection irakienne a fait une belle préparation avant la Coupe du monde. Alors oui, la sélection s'est inclinée lourdement sur le score de 4-1 lors du premier match, mais lors des matchs amicaux avant le Mondial, la sélection a tout de même réussi à faire match nul face à l'Espagne, considérée comme la favorite de cette Coupe du monde. 12:40 - L'Irak joue déjà une partie de son avenir dans cette Coupe du monde Battus 4-1 par la Norvège lors de la première journée avec notamment un grand Haaland, les Irakiens n'ont déjà plus beaucoup de marge dans cette Coupe du monde. Un nouveau revers compliquerait considérablement leurs chances de qualification. À l'inverse, un résultat positif contre la France relancerait totalement la lutte pour les deux premières places du groupe I. 10:40 - Quarante ans après, l'Irak retrouve les sommets La présence de l'Irak à cette Coupe du monde 2026 constitue un événement majeur pour le football du pays. Les Lions de Mésopotamie participent à leur deuxième Mondial seulement, quarante ans après leur unique apparition lors de l'édition 1986 au Mexique. Une génération entière de supporters irakiens attendait ce retour sur la plus grande scène du football mondial... 09:10 - France - Irak : une affiche totalement inédite à la Coupe du monde et au delà Le match de la Coupe du monde 2026 entre la France et l'Irak constitue une première historique pour les deux équipes. Ces deux sélections ne se sont jamais affrontées auparavant, ni en compétition officielle, ni en match amical. 07:30 - France - Irak : les Bleus veulent faire un grand pas vers la qualification Vainqueur du Sénégal (3-1) lors de son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026, l'équipe de France retrouve le terrain ce lundi face à l'Irak à Philadelphie. Un deuxième succès en deux rencontres permettrait aux hommes de Didier Deschamps de se qualifier pour les seizièmes de finale avant même la dernière journée du groupe I qui restera décisive pour la première place.



Heure et chaîne TV de France - Irak

La rencontre entre l'équipe de France et l'Irak à la Coupe du monde sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 23h sur les antennes de M6, diffuseur officiel en clair et beIN Sports.