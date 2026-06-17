Pourquoi Luca Zidane porte une énorme protection à la tête ?

Le fils de Zinedine Zidane porte une grosse protection autour de la tête.

Face au Pays-Bas en match de préparation de la Coupe du monde, Luca Zidane portait un drole de masque / protection sur la tête lors de la victoire des Fennecs. Face à l'Argentine en Coupe du monde, pour sa grande première, 20 ans après son père, l'ancien joueur français chez les espoirs devrait également porter cette protection.

Pourquoi ? Tout simplement car le fils de Zinédine Zidane âgé de 28 ans avait subi fin avril, lors d'un match avec Grenade en D2 espagnole, une commotion ainsi que des fractures de la mâchoire et du menton contre Almeria, l'envoyant à l'hôpital. Son absence aurait pu d'ailleurs être très longue, mais il est revenu très rapidement, à la surprise générale, dans les buts algériens.

Luca Zidane a décidé de choisir de représenter l'Algérie au détriment de la France où il n'avait pas vraiment sa place dans l'effectif... Un choix acté avant la CAN 2025 disputée cet hiver au Maroc. Aligné à sept reprises par le sélectionneur Vladimir Petkovic depuis ses débuts en octobre dernier, il apparaît comme le titulaire indiscutable dans les buts des Fennecs. L'Algérie disputera la Coupe du monde 2026 dans le groupe J, aux côtés de l'Argentine, de la Jordanie et de l'Autriche.