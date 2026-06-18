Angleterre - Croatie : avec un Kane en feu, les Three Lions ont impressionné... le résumé

À l'AT&T Stadium d'Arlington, en ce mercredi 17 juin, l'Angleterre a réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 en prenant le dessus sur la Croatie (4-2). Grand bonhomme de ce choc, Harry Kane a inscrit un doublé.

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00:06 - Des débuts parfaits pour l'Angleterre, qui a croqué la Croatie (4-2) Dans ce choc du groupe L de la Coupe du monde 2026, l’Angleterre a pris le dessus sur la Croatie (4-2). La bande à Tuchel a pu compter sur ses tauliers : Kane a inscrit un doublé (s.p. 12e, 42e) et Bellingham a délivré sa nation au retour des vestiaires (46e). En fin de partie, Rashord, sorti du banc, a assuré le succès (85e). Au préalable, dans une merveilleuse première période, les Croates étaient revenus à hauteur grâce à des réalisations de Baturina (36e) et de Musa (45e+5).

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17/06/26 - 23:59 - Emmenée par un Kane incroyable, l’Angleterre écrase la Croatie (4-2) Dans ce choc du groupe L de la Coupe du monde 2026, l’Angleterre et la Croatie ont offert un spectacle total. Ce sont les Three Lions qui ont fini par empocher les trois points de la victoire (4-2). La bande à Tuchel a été portée par ses leaders : Kane a inscrit un doublé (s.p. 12e, 42e) et Bellingham a délivré sa nation au retour des vestiaires (46e). En fin de partie, Rashord, sorti du banc, a fait un écart définitif (85e). Au préalable, dans une première période enlevée, les Croates étaient revenus à hauteur grâce à des réalisations de Baturina (36e) et de Musa (45e+5).

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17/06/26 - 23:55 - Kane sauve l'Angleterre (90e+5) À trois mètres de son propre but, le capitaine de l'Angleterre a repoussé une volée de Gvardiol. Pickford était battu. La Croatie n'abandonne pas.

17/06/26 - 23:53 - L'Angleterre réalise un changement (87e) Stones quitte la pelouse. Guehi va jouer les dernières minutes dans cette affiche entre l'Angleterre et la Croatie.

17/06/26 - 23:50 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura six minutes en plus dans ce match incroyable de la Coupe du monde 2026.

17/06/26 - 23:49 - BUUUUUUUUUUT POUR L'ANGLETERRE ! (4-2, 85e) Les remplaçants de l'Angleterre font la différence ! Parfaitement décalé par Saka, Rashford, sur le côté gauche, enroule parfaitement le ballon dans le petit filet. Cette fois, la Croatie est K.O. Marcus Rashford enchaîne avec classe avant d’ouvrir son pied pour trouver le petit filet !

L’Angleterre se détache dans ce match complètement fou.

L’Angleterre mène 4-2.

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17/06/26 - 23:47 - Kovacic s'essaie de loin (84e) La frappe du milieu de terrain de la Croatie a manqué de force. Pickford s'est couché facilement sur ce ballon. Le gardien de but de l'Angleterre se permet même de gagner un peu de temps.

17/06/26 - 23:45 - L'Angleterre manque une grosse occasion (82e) Lancé dans la profondeur, Spence, au terme d'une course à haute intensité, bute sur Livakovic. Le gardien de but de la Croatie s'est montré autoritaire sur cette sortie dans les pieds.

17/06/26 - 23:44 - La Croatie pousse (81e) Après une mauvaise sortie de Pickford, Sucic, à 30 mètres, a tenté une demi-volée. Le ballon passe largement au-dessus du but gardé par l'Angleterre.

17/06/26 - 23:43 - Bellingham est remplacé (80e) Sous l'ovation des nombreux supporters de l'Angleterre, la star du Real Madrid cède sa place à Spence. C'est un choix plutôt défensif.

17/06/26 - 23:41 - La Croatie réalise deux changements (79e) Mario Pasalic et Baturina quittent le terrain. Vlasic et Kramaric entrent en jeu dans cette rencontre.

17/06/26 - 23:39 - Pickford soulage l'Angleterre (77e) Dans un angle fermé, Marco Pasalic a réalisé un plat du pied appuyé. Le gardien de l'Angleterre s'est parfaitement couché sur sa droite. Le suspense est entier dans ce match de la Coupe du monde 2026. Pašalić déclenche du gauche et oblige Pickford à sortir un bel arrêt ???? L’Angleterre maîtrise, mais la Croatie reste dangereuse.

L’Angleterre mène toujours 3-2.



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17/06/26 - 23:37 - Livakovic s'interpose devant Rashford (75e) Le gardien de la Croatie était attentif sur une remise trop peu appuyée de l'un de ses partenaires. L'Angleterre ne parvient pas, pour l'heure, à se mettre à l'abri.

17/06/26 - 23:34 - L'Angleterre réalise trois changements (73e) Gordon, Rice et Madueke quittent la pelouse. Saka, Rogers et Rashford vont tenter de distancer un peu plus la Croatie dans ce sommet de la Coupe du monde 2026.

17/06/26 - 23:31 - C'est la pause fraîcheur (70e) Pour l'instant, l'Angleterre reste devant la Croatie grâce au but, dès l'entame du second acte, de Jude Bellingham (3-2).

17/06/26 - 23:29 - Le rythme est retombé (66e) C'est l'heure des changements pour la Croatie : Pasalic et Matanovic entrent en jeu, à la place de Musa et Vuskovic. Ce sont des options offensives pour mettre à mal l'Angleterre.

17/06/26 - 23:23 - Cinq buts et un match fou ! On entre dans la dernière demi-heure de ce choc de la Coupe du monde 2026. L'Angleterre mène face à la Croatie (3-2), grâce notamment à un doublé de Kane et à un superbe but de Bellingham, et prend, pour l'heure, la tête du groupe L. Jude Bellingham frappe dès le retour des vestiaires ! Parti côté droit, il croise parfaitement son tir et trompe Livaković ⚽️

L’Angleterre mène 3-2.



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17/06/26 - 23:21 - La Croatie réalise un changement (58e) En difficulté, Modric laisse sa place à Kovacic. L'ex-Ballon d'or n'aura pas brillé dans cette affiche de la Coupe du monde.

17/06/26 - 23:20 - Livakovic sauve encore la Croatie (57e) Le portier de la Croatie vient de repousser trois tentatives successives d'O'Reilly, de Gordon et de Kane ! L'Angleterre pousse pour faire le break ! Encore un corner dangereux de Declan Rice, Kane reprend de la tête à bout portant, mais Livaković sort l’arrêt qui sauve la Croatie ????

L’Angleterre mène toujours 3-2.



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17/06/26 - 23:17 - Les corners se succèdent en faveur de l'Angleterre (55e) La Croatie ne parvient pas à contenir la vitesse de Madueke, décidément en feu dans cette entame de Coupe du monde. Pour l'instant, dans ce second acte, il n'y a qu'une équipe sur le terrain.

17/06/26 - 23:16 - Livakovic maintient la Croatie en vie (53e) À l'angle de la surface de réparation, sur le côté gauche, Rice enroule le ballon avec force. D'une superbe détente, le gardien de la Croatie a repoussé la tentative. Le corner de l'Angleterre n'a rien donné. Declan Rice tente d’enrouler, mais Livaković reste vigilant et repousse la tentative anglaise ???? Le match continue de s’emballer.

L’Angleterre mène toujours 3-2.



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17/06/26 - 23:14 - Modric passe à côté dans ce sommet de la Coupe du monde 2026 À 35 mètres, le milieu de terrain de la Croatie a complètement manqué son coup franc. Il a heurté le bas du mur.

17/06/26 - 23:13 - L'Angleterre est en feu (48e) À 20 mètres du but, Bellingham a pris sa chance, mais il a buté sur Livakovic. Sur le corner, esseulé au deuxième poteau, O'Reilly n'a pas cadré sa tentative. L'Angleterre a manqué deux énormes occasions. La Croatie est miraculée !

17/06/26 - 23:10 - BUUUUUUUT POUR L'ANGLETERRE ! (3-2, 47e) Lancé sur le côté droit, Bellingham, après une course de 30 mètres, croise parfaitement sa frappe ! Le milieu de l'Angleterre a marqué avec l'aide du poteau droit ! Jude Bellingham frappe dès le retour des vestiaires ! Parti côté droit, il croise parfaitement son tir et trompe Livaković ⚽️

L’Angleterre mène 3-2.



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