Portugal - Congo : apathiques, les Portugais accrochés par les Léopards, le résumé
Entame de Coupe du monde 2026 manquée pour le Portugal, accroché ce mercredi 17 juin par le RD Congo (1-1). Après un but de João Neves, Yoane Wissa a remis les deux nations à égalité dans cette rencontre du groupe F.
22:03 - L'égalisation de Wissa en vidéo
Dans le temps additionnel, Yoane Wissa a égalisé pour le RD Congo.
Quelle fin de première période !— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) June 17, 2026
Yoane Wissa surgit de la tête juste avant la pause et remet la RD Congo à hauteur du Portugal !
Portugal 1-1 RD Congo.
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21:30 - Des Portugais apathiques pour leur entame, le résumé du match
Considéré comme l’un des prétendants à la victoire finale, le Portugal a raté son entame de Coupe du monde 2026 ! Ce mercredi, la Seleção Das Quinas a été accroché par la République démocratique du Congo (1-1). Dès les premières minutes, les hommes de Roberto Martinez partent forts et ouvrent le score grâce à une magnifique tête de João Neves. Les Portugais maîtrisent le match mais ne sont pas dangereux et le match s'équilibre. Les Léopards se réorganise, sans paniquer. Finalement, Yoane Wissa délivre les siens et égalise dans le temps additionnel de la première mi-temps. L'ancien joueur de Lorient et désormais à Newcastle inscrit le premier but de l'histoire du RD Congo en Coupe du monde.
Au retour des vestiaires, la deuxième période a été plutôt équilibrée. Les Portugais ont manqué d’inspiration même s'ils ont inscrit un but refusé par l'intermédiaire de João Cancelo. Dans la foulée, Cédric Bakambu a frappé sur le poteau de Diogo Costa, manquant d’un rien de créer l’une des surprises de ce premier tour. Finalement, le Portugal concède le match nul et devra se ressaisir face à l'Ouzbékistan mardi prochain à 19h.
21:25 - Place à l'Ouzbékistan
Après ce match nul, les joueurs du Portugal vont vite devoir se remettre la tête à l'endroit et aller chercher la victoire dès mardi prochain contre l'Ouzbékistan. De leur côté, les Léopards affronteront la Colombie.
21:20 - Une nouvelle équipe européenne
Décidément, les nations européennes n'y arrivent pas dans cette Coupe du monde 2026 :
- Défaite de la République tchèque contre la Corée du Sud
- Nul de la Bosnie-Herzégovine contre le Canada
- Nul de la Suisse contre le Qatar
- Victoire de l'Écosse contre Haïti
- Défaite de la Turquie contre l'Australie
- Victoire de l'Allemagne contre Curaçao
- Nul du Pays-Bas contre le Japon
- Victoire de la Suède contre la Tunisie
- Nul de la Belgique contre l'Égypte
- Victoire de la France contre le Sénégal
- Victoire de la Norvège contre l'Irak
- Victoire de l'Autriche contre la Jordanie
- Nul du Portugal contre le RD Congo
21:12 - Le classement du groupe K
Après ce premier match, voici le classement du groupe K de cette Coupe du monde 2026 :
- RD Congo: 1 point
- Portugal: 1 point
- Colombie: 0 point (-1 match)
- Ouzbekistan: 0 point (-1 match)
21:06 - Ronaldo, entrée manquée
Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland ont inscrit un doublé et que Lionel Messi s'est offert un triplé hier face à l'Algérie, Cristiano Ronaldo n'a pas mené le Portugal à la victoire aujourd'hui. Le capitaine du Portugal n'a que trop peu pesé dans le jeu.
21:01 - Le Portugal manque son entrée en lice du Mondial ! (1-1)
C’est terminé à Houston ! Après un deuxième acte beaucoup plus équilibré, le Portugal n'est pas parvenu à arracher la victoire pour son premier match à la Coupe du monde 2026 ! La Seleção a été accrochée par le RD Congo (1-1) dans une rencontre où João Neves avait ouvert le score avant l'égalisation de Yoane Wissa.
20:56 - Araujo averti (1-1, 90+2e)
Quel mauvais geste de Tomas Araujo ! Alors que Yoane Wissa allait seul au but, le défenseur de Benfica a fait bloc. Carton jaune.
20:54 - Fernandes ne cadre pas (1-1, 90e)
Première frappe de loin pour Bruno Fernandes mais ce n'est pas cadré.
20:52 - Nouveau carton jaune (1-1, 88e)
Contre-attaque initiée par Yoane Wissa mais Nelson Semedo fait un geste d'anti-jeu pour stopper l'attaquant.
20:51 - Mpasi à l'affut (1-1, 88e)
Centre de João Cancelo mais Lionel Mpasi se couche vite sur le ballon.
20:50 - Incompréhension portugaise (1-1, 86e)
Tomas Araujo va vers l'avant mais sa passe en profondeur n'est pas comprise par Nelson Semedo.
20:48 - Banza entre en jeu (1-1, 85e)
Aaron Wan-Bissaka et Cedric Bakambu sont remplacés par Gédéon Kalulu et Simon Banza.
Le match entre le Portugal et le Congo a été programmé ce mercredi 17 juin à 19h au Stade NRG de Houston aux États-Unis. M6 et Bein Sports 1 diffuseront cette rencontre du groupe K de la Coupe du monde 2026.