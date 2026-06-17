Portugal - Congo : apathiques, les Portugais accrochés par les Léopards, le résumé

Quelle fin de première période ! Yoane Wissa surgit de la tête juste avant la pause et remet la RD Congo à hauteur du Portugal ! Portugal 1-1 RD Congo. Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6 #CDM2026 #FIFAWorldCup #PORRDC pic.twitter.com/O3wd0YGZXr

21:30 - Des Portugais apathiques pour leur entame, le résumé du match

Considéré comme l’un des prétendants à la victoire finale, le Portugal a raté son entame de Coupe du monde 2026 ! Ce mercredi, la Seleção Das Quinas a été accroché par la République démocratique du Congo (1-1). Dès les premières minutes, les hommes de Roberto Martinez partent forts et ouvrent le score grâce à une magnifique tête de João Neves. Les Portugais maîtrisent le match mais ne sont pas dangereux et le match s'équilibre. Les Léopards se réorganise, sans paniquer. Finalement, Yoane Wissa délivre les siens et égalise dans le temps additionnel de la première mi-temps. L'ancien joueur de Lorient et désormais à Newcastle inscrit le premier but de l'histoire du RD Congo en Coupe du monde.

Au retour des vestiaires, la deuxième période a été plutôt équilibrée. Les Portugais ont manqué d’inspiration même s'ils ont inscrit un but refusé par l'intermédiaire de João Cancelo. Dans la foulée, Cédric Bakambu a frappé sur le poteau de Diogo Costa, manquant d’un rien de créer l’une des surprises de ce premier tour. Finalement, le Portugal concède le match nul et devra se ressaisir face à l'Ouzbékistan mardi prochain à 19h.