Portugal - Congo : l'entrée en lice des Portugais au Mondial menacée, heure et chaîne TV
Ce mercredi 17 juin, le Portugal fait ses débuts dans cette Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo. Prétendante à la victoire finale, la Seleção va vouloir bien lancer son Mondial.
Le match entre le Portugal et le Congo a été programmé ce mercredi 17 juin à 19h au Stade NRG de Houston aux États-Unis. M6 et Bein Sports 1 diffuseront cette rencontre du groupe K de la Coupe du monde 2026.