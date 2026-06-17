Portugal - Congo : l'entrée en lice des Portugais au Mondial menacée, heure et chaîne TV

Quentin Martins

Portugal - Congo : l'entrée en lice des Portugais au Mondial menacée, heure et chaîne TV Ce mercredi 17 juin, le Portugal fait ses débuts dans cette Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo. Prétendante à la victoire finale, la Seleção va vouloir bien lancer son Mondial.

Score Portugal
Portugal
0 : 0-
Score Congo
Congo
En direct

08:00 - Sur quelle chaîne regarder Portugal - RD Congo ?

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de Portugal - Congo, rencontre du groupe K de la Coupe du monde 2026. Détenteurs des droits TV du Mondial, M6 et BeIN Sports 1 diffuseront l'entrée en lice de la Seleção Das Quinas.

Le match entre le Portugal et le Congo a été programmé ce mercredi 17 juin à 19h au Stade NRG de Houston aux États-Unis. M6 et Bein Sports 1 diffuseront cette rencontre du groupe K de la Coupe du monde 2026.

Autour du même sujet

Coupe du monde