Abdulrahman Al Jassim : qui est l'arbitre de Portugal - Congo ?

Abdulrahman Al Jassim est au sifflet pour l'entrée en lice des Portugais à la Coupe du monde.

Les débuts de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde sont prévus pour ce mercredi avec la rencontre Portugal - Congo. C'est l'arbitre Abdulrahman Al Jassim, arbitre international qatari qui a été nommé par la Fifa pour la rencontre.

Abdulrahman Al Jassim est l'un des arbitres les plus expérimentés du football asiatique depuis plusieurs années. Né au Qatar le 14 octobre 1987, il est arbitre international FIFA depuis 2013 et s'est progressivement imposé comme l'un des meilleurs arbitres. Après avoir officié lors de la Coupe du monde U20 en 2017, il est retenu comme arbitre vidéo (VAR) pour la Coupe du monde 2018 en Russie, avant de franchir un nouveau cap lors du Mondial 2022 organisé dans son pays.

Al Jassim a également dirigé des rencontres majeures de la Ligue des champions asiatique et la finale de la Coupe du monde des clubs 2019 entre Liverpool et Flamengo.