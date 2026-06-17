Clément Turpin : il arbitre Angleterre - Croatie et a un gros contentieux avec Thomas Tuchel

L'arbitre français a été nommé pour diriger le choc de ce premier tour de la Coupe du monde entre l'Angleterre et la Croatie.

Clément Turpin lance sa Coupe du monde, au lendemain de la première de l'équipe de France face au Sénégal. L'arbitre français sera au sifflet de la rencontre très attendue entre l'Angleterre et la Croatie. Mais ce match sera particulièrement scruté à cause de la relation entre Turpin et le sélectionneur anglais, Thomas Tuchel.

Un petit contentieux a eu lieu entre les deux hommes... Ce dernier remonte à avril 2023, lors d'un match de Ligue des champions entre Manchester City et le Bayern Munich que Tuchel entraînait alors à l'époque. Expulsé durant la rencontre, il avait fustigé la prestation de Turpin : "C'est une note de 6, de sa première à sa dernière décision."

Mais en conférence de presse avant le match Angleterre - Croatie, Thomas Tuchel a balayé toute éventuelle tension avec l'arbitre français Clément Turpin. Interrogé sur leurs antécédents par un journaliste, le sélectionneur anglais a souri et affirmé : "Non, c'est un arbitre de très haut niveau" avant de parler de ses émotions à l'époque... "Il vaut toujours mieux, en tant qu'entraîneur, ne pas parler de l'arbitre. C'était une soirée avec plein d'émotions, un match très important en Ligue des champions." Il a conclu en exprimant sa confiance : "Je suis vraiment convaincu que c'est un arbitre de tout premier plan, ce qu'il prouve au plus haut niveau, et il le montrera demain." Clément Turpin dispute en effet sa troisième Coupe du monde après celle de 2022 au Qatar et 2018 en Russie.

Notons que c'est le deuxième match de la Coupe du monde arbitré par un Français après la performance saluée de François Letexier lors du match Côte d'Ivoire - Equateur il y a quelques jours. L'arbitre français a appliqué l'une des nouvelles directives de l'IFAB, l'instance qui régit les lois du jeu à deux reprises. En première période, Moises Caicedo a dû quitter le terrain pendant une minute puisqu'il est resté au sol lors d'un contact, contraignant François Letexier à arrêter le jeu. En deuxième mi-temps, Joel Ordonez a subi le même sort, contraint de quitter le terrain 60 secondes.