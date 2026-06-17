Diogo Jota : les circonstances de sa mort expliquées, un hommage des Portugais à la Coupe du monde 2026

Le joueur portugais aurait certainement du être dans le groupe du Portugal dans cette Coupe du monde 2026

La mort tragique du joueur portugais Diogo Jota et son frère André Silva, le 3 juillet 2025 à Palacios de Sanabria, dans la province de Zamora, en Espagne, avait marqué tout le monde. Quelques jours après son mariage, le joueur portugais laissait sa femme et ses enfants orphelins. Les circonstances de sa mort ont finalement été expliquées quelques mois plus tard. Excès de vitesse, problème technique... Les enquêteurs ont finalement conclu que "la Lamborghini avait subi une crevaison à grande vitesse lors d'un dépassement d'un autre véhicule sur la voie rapide A-52, ce qui l'a amenée à s'écraser contre le terre-plein central et à prendre feu. Le rejet des poursuites pénales n'exclut pas la possibilité, pour les parties concernées, d'intenter une action civile pour réclamer ce qu'elles jugent approprié", a expliqué une source du Tribunal supérieur de justice de Castille-et-Leon à " The Athletic au début du mois de mai.

Un hommage du Portugal à la Coupe du monde pour Jota

Les joueurs de la sélection portugaise porteront un bracelet commémoratif lors des matchs, a indiqué le milieu de terrain Vitinha en conférence de presse, un objet validé par la Fifa elle même. Ces bracelets sont un cadeau du Premier ministre portugais Luís Montenegro. Les noms de tous les joueurs de la sélection portugaise ainsi que celui de Diogo Jota y sont inscrits. D'après Vitinha, les autorités portugaises "se sont assurées qu'il s'agissait d'un bracelet que nous pourrions porter sur le terrain. Il nous a laissé le choix de l'utiliser ou non, et comment (l'utiliser), pendant la journée ou pendant le match. Nous l'avons reçu avec beaucoup d'affection et nous avons choisi de tous le mettre."