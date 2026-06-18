République Tchèque - Afrique du Sud : heure, chaîne TV, pronostics du match de la Coupe du monde 2026

Découvrez toutes les infos pratiques du match de la Coupe du monde, République Tchèque - Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud, battue 2-0 par le Mexique lors du premier tour, aborde ce deuxième match sous pression et sans deux joueurs clés, Yaya Sithole et Themba Zwane, suspendus. L'Afrique du Sud n'avait jamais réussi à exister offensivement et a encaissé les buts de Quinones (9e) et Jimenez (67e) lors du match d'ouverture face au Mexique. Face à eux, des Tchèques eux-mêmes défaits 2-1 par la Corée du Sud et qui n'ont également pas le droit à l'erreur dans cette Coupe du monde 2026. Les Tchèques abordent d'ailleurs ce duel avec des regrets car face à la Corée du Sud lors de la première journée, ils avaient pourtant ouvert le score et semblaient tenir le bon résultat avant de voir la situation renversée dans le dernier quart d'heure... Cette confrontation du groupe A de la Coupe du monde se déroulera au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.

Il faut remonter en 1997 pour retrouver trace du seul affrontement de l'histoire entre ces deux nations. Ce jour-là, ces deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (2-2).

Heure et chaîne TV République Tchèque - Afrique du Sud

Plusieurs choix s'offrent à vous pour la diffusion. La rencontre sera diffusée en direct sur M6 dès 18h, la chaîne propose plusieurs affiches du Mondial en clair. Les supporters des deux équipes pourront également suivre le match en streaming sur M6+, ainsi que sur les plateformes numériques de beIN SPORTS, diffuseur de l'intégralité de la compétition.

Pronostics République Tchèque - Afrique du Sud