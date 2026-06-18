Suisse - Bosnie-Herzégovine : heure, chaîne TV, pronostics du match de la Coupe du monde 2026

Toutes les infos pratiques sur le match de Coupe du Monde Suisse Bosnie Herzégovine.

La Suisse et la Bosnie-Herzégovine se disputent un match décisif ce mercredi 18 juin à 21h au SoFi Stadium de Los Angeles, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes, frustrées après avoir chacune laissé filer des points lors de la première journée du groupe B, se retrouvent dos au mur.

La Suisse pensait avoir fait le plus dur contre le Qatar en ouvrant le score sur penalty par Breel Embolo dès la 17e minute. Mais à la 95e minute, une tête de Boualem Khoukhi, déviée dans ses propres filets par le défenseur Miro Muheim, a offert un nul inespéré aux Qatariens (1-1). Ce point laissé en route contraint désormais la Suisse à s'imposer sur son deuxième match... Face au Canada à Toronto, la Bosnie-Herzégovine avait de son côté bien entamé son Mondial en prenant l'avantage grâce à Jovo Lukic à la 21e minute sur coup de pied arrêté. Mais Cyle Larin, entré en cours de jeu, a égalisé à la 78e minute pour offrir au Canada son tout premier point historique en Coupe du Monde.

Heure et chaîne TV Suisse - Bosnie-Herzégovine

La rencontre de Coupe du monde sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1 avec un coup d'envoi prévu à 21h, mais également sur les antennes de M6 qui diffuse en clair plusieurs matchs.

Pronostics Suisse - Bosnie-Herzégovine