Ghana - Panama : heure, chaîne TV, pronostics du match de la Coupe du monde 2026

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Le Ghana et le Panama s'affrontent le mercredi 17 juin au BMO Field de Toronto dans le cadre de la première journée du groupe L de la Coupe du Monde 2026. Un groupe difficile qui comprend également l'Angleterre et la Croatie, ce qui en fait une poule particulièrement relevée. Ce premier match pourrait déjà s'avérer décisif dans la course aux seizièmes de finale.

Le Ghana dispute sa cinquième Coupe du Monde de son histoire, avec l'ambition de dépasser le premier tour après l'élimination subie au Qatar en 2022. Les Black Stars, entraînés par Carlos Queiroz, ont réalisé une solide campagne de qualification en zone africaine, terminant en tête de leur groupe avec une nette avance sur Madagascar.

Le Panama prend part à sa deuxième Coupe du Monde, après une première historique en 2018. Les Canaleros ont validé leur billet en terminant en tête de leur groupe lors des éliminatoires de la zone CONCACAF, s'affirmant comme une nation montante d'Amérique centrale.

Heure et chaîne TV de Ghana - Panama

Le match du groupe L entre le Ghana et le Panama se tient dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin. Le coup d'envoi de cette affiche de Coupe du Monde est prévu à 1h heure française. Rendez-vous sur la chaîne TV beIN SPORTS 1 pour voir Ghana - Panama en direct et en exclusivité.

Pronostics de Ghana - Panama