Ouzbékistan - Colombie : heure, chaîne TV, pronostics du match de la Coupe du monde 2026

Découvrez toutes les infos pratiques du match de la Coupe du monde, Ouzbékistan - Colombie.

L'Ouzbékistan et la Colombie s'affrontent pour la première fois de leur histoire dans le cadre du groupe K de la Coupe du Monde 2026. L'Ouzbékistan dispute la première Coupe du Monde de son histoire, une qualification rendue possible par le passage à 48 équipes. Les Loups Blancs ont décroché leur billet grâce à un match nul 0-0 face aux Emirats Arabes Unis, terminant deuxièmes des éliminatoires asiatiques derrière l'Iran. Sur le banc, un champion du monde et Ballon d'Or 2006, Fabio Cannavaro, qui a pris les commandes de la sélection quelques mois seulement avant le tournoi.

Absente du Mondial 2022, la Colombie aborde cette Coupe du Monde avec des ambitions fortes et un bilan récent convaincant. Les Cafeteros ont terminé troisièmes des éliminatoires CONMEBOL, atteint la finale de la Copa America 2024 et battu l'Argentine et le Brésil en chemin. L'équipe s'appuie sur l'ailier Luis Diaz et sur James Rodriguez, toujours incontournable à 35 ans.

Heure et chaîne TV du match Ouzbékistan - Colombie

Le match se tient dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 juin à l'Estadio Azteca de Mexico, à partir de 4h00, et est diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS 1.

Pronostics Ouzbékistan - Colombie