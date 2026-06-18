Canada - Qatar : heure, chaîne TV et pronostics du match de la Coupe du monde 2026

Découvrez toutes les infos pratiques du match de la Coupe du monde, Canada - Qatar.

Le Canada et le Qatar se retrouvent dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 juin à minuit au BC Place de Vancouver, dans le cadre du groupe B de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes n'ont chacune pris qu'un point lors de la première journée, rendant ce match décisif pour la suite de leur tournoi. Une défaite ce soir compliquerait sérieusement les espoirs de qualification des deux équipes.

Lors de la première journée, le Canada a décroché le tout premier point de son histoire en Coupe du Monde en arrachant un nul face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) à Toronto. Menés à la 21e minute, les hommes de Jesse Marsch ont égalisé grâce à Cyle Larin à la 78e minute.

Dominés pendant toute la rencontre par la Suisse, qui menaient depuis la 17e minute sur un penalty d'Embolo, les joueurs du Qatar de Julen Lopetegui ont de leur côté arraché l'égalisation dans le temps additionnel. Un résultat qui a effacé en partie le traumatisme du Mondial 2022, où le Qatar avait quitté son propre tournoi avec trois défaites et sept buts encaissés.

Heure et chaîne TV de Canada - Qatar

Le match de la Coupe du monde sera diffusé en exclusivité sur les antennes de beIN Sports à partir de 00h dans la nuit de jeudi à vendredi.

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