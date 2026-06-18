Mexique - Corée du Sud : heure, chaîne TV, pronostics du match de la Coupe du monde 2026

Découvrez toutes les infos pratiques du match de la Coupe du monde, Mexique - Corée du Sud.

Vainqueur 2-0 de l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture, le Mexique aborde la deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde avec une première opportunité de validation de son billet pour les seizièmes de finale. De son côté, la Corée du Sud a réussi son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 en battant la Tchéquie 2-1 dans un scénario renversant. Menés au score, les Guerriers Taeguk ont retourné la situation en l'espace de 15 minutes pour s'imposer. Cette victoire les place à égalité de points avec le Mexique avant une confrontation directe qui pourrait déjà désigner le leader du groupe A.

Heure et chaîne TV Mexique - Corée du Sud

Le match entre le Mexique et la Corée du Sud sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, diffuseur de l'intégralité de la Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi sera donné dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 juin à 3h00.

Pronostics Mexique - Corée du Sud