Programme des 16es de finale de la Coupe du monde : le calendrier et le tableau mis à jour en temps réel

Découvrez avec notre simulateur le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Toutes les affiches évoluent en temps réel selon les résultats et les classements lors de la dernière journée.

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 se termine ce dimanche 28 juin. Et pour la toute première fois de l'histoire, la Coupe du monde aura des 16es de finale. Dans le détail, les deux meilleurs des groupes A à L se qualifieront directement pour le tableau final de la Coupe du monde. Mais ce n'est pas tout : les meilleurs troisièmes, soit 8 équipes au total, se qualifieront également pour la suite de cette Coupe du monde.

Lors de cette dernière journée de la phase de poule, le classement de chaque équipe va évoluer et finir par se fixer pour déterminer chaque affiche de ces 16es de finale. Pour établir le programme des matchs et intégrer les meilleurs troisièmes à l'équation, la FIFA a établi des règles complexes (18 pages de règlement et un tableau de 495 possibilités !). Pour définir les huit meilleurs troisièmes dans ce tableau des 16es de finale, les critères vont du nombre de points jusqu'au classement FIFA, en passant par la différence de buts générale, le nombre de buts marqués, ou le fair-play (nombre de cartons). Avec seulement trois points, soit une victoire ou trois nuls, certaines équipes pourraient réussir à passer ce "cut".

Le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en direct

Avant les 16es de finale, nous avons épluché le règlement de la Coupe du monde 2026 et notamment sa fameuse annexe C (page 80 à 97), digne des usines à gaz les plus complexes. Découvrez le tableau des 16es de la Coupe du monde 2026, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs.

Télécharger et imprimer notre calendrier des phases finales de la Coupe du monde 2026

Notons que pour le classement des groupes de cette Coupe du monde, la FIFA a modifié les critères de départage entre équipes à égalité de points. Désormais, la différence de buts dans les confrontations directes prime sur la différence de buts générale, qui était historiquement le premier critère retenu. Des équipes ayant remporté leurs deux premiers matchs de groupe sont désormais assurées de leur qualification et de leur place dans le tableau final, quelle que soit leur différence de buts générale. C'est le cas du Mexique dans le groupe A, des États-Unis dans le groupe D, de l'Allemagne dans le groupe E ou encore de l'Argentine dans le groupe J.

Lorsque plusieurs équipes sont à égalité de points et que leur confrontation directe n'a pas permis de les départager, d'autres critères s'appliquent dans un ordre précis. Viennent d'abord la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, ensuite le barème du fair-play (un carton jaune vaut un point de pénalité, un carton rouge direct en vaut quatre), et enfin le classement FIFA. Ce système favoriserait d'ailleurs la France en cas de match nul contre la Norvège, les Bleus disposant d'une meilleure différence de buts générale.

Le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026

© Fifa Coupe du monde

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Après les seizièmes de finale de la Coupe du monde, du 28 juin au 4 juillet, la phase finale va se poursuivre avec les huitièmes de finale du 4 juillet au 7 juillet, les quarts de finale du 9 au 12 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet et les deux finales le 18 juillet (3e place) et le 19 juillet (grande finale).