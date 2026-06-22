Adversaire des Bleus et tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 à télécharger en PDF

Retrouvez le programme complet des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

La Coupe du monde 2026, par son format inédit, va permettre à 32 équipes de se qualifier pour la phase finale pour la première fois de l'histoire. Pour y parvenir, les deux meilleurs des groupes A à L se qualifieront directement pour le tableau final de la Coupe du monde. Mais ce n'est pas tout puisque les meilleurs troisièmes, 8 au total, se qualifieront également pour la suite de cette Coupe du monde. Et on le sait, phase finale rime également avec match à élimination directe, le danger peut arriver très rapidement pour les toutes meilleures équipes de ce Mondial.

Premier qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, le Mexique attend de connaître le nom de son adversaire. Bonne nouvelle pour le pays hôte, ce sera automatiquement un troisième de groupe. L'Allemagne, grâce à sa victoire arrachée face à la Côte d'Ivoire, est désormais certain de terminer à la première place du groupe E et affrontera un 3e de groupe et peut être la France dès les 8es si les Bleus terminent à la première place de leur groupe. Impériaux contre le Paraguay (4-1) et l'Australie (2-0), les USA ne peuvent plus être privés de la première place du groupe D et affronteront aussi un 3e de groupe.

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Le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026

© Fifa Coupe du monde

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026