L'adversaire des Bleus et le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 à télécharger

Voici le programme complet des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 avec une mise à jour dès que les équipes sont qualifiées.

La Coupe du monde 2026, par son format inédit, va permettre à 32 équipes de se qualifier pour la phase finale pour la première fois de l'histoire. Pour y parvenir, les deux meilleurs des groupes A à L se qualifieront directement pour le tableau final de la Coupe du monde. Mais ce n'est pas tout puisque les meilleurs troisièmes, 8 au total, se qualifieront également pour la suite de cette Coupe du monde. Et on le sait, phase finale rime également avec match à élimination directe, le danger peut arriver très rapidement pour les toutes meilleures équipes de ce Mondial.

Pour la France, finir à la première place du groupe à un vrai enjeu logistique avec le camp de base qui est établi à Boston. Premiers, ils joueraient leur 16e à New York (1h15 d'avion), leur 8e à Philadelphie (1h40), et leur quart à Boston même, avant une éventuelle demi-finale à Dallas et la finale à New York le 19 juillet. Didier Deschamps souhaite particulièrement rester ancré à Boston tout au long du tournoi avec des déplacements maîtrisés. En cas de deuxième place, la France changerait complètement de portion de tableau et jouerait son 16e à Dallas contre le 2e du groupe E, actuellement la Côte d'Ivoire. Le 8e se tiendrait à New York face au vainqueur de Brésil-Japon, et le quart à Miami, avec l'Angleterre ou le Portugal en adversaire potentiel, avant une demi-finale possible contre l'Argentine. Actuellement à la première place, la France serait, en l'état, opposée à la Suède, actuellement troisième du groupe F, au tour suivant. Mais ils affronteraient l'Allemagne au tour suivant...

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Le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026

© Fifa Coupe du monde

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026