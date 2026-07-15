Phase finale de la Coupe du monde 2026 : ce tableau qu'on ne voulait pas voir, les dernières dates du calendrier

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 n'est pas du tout celui qu'on espérait. Découvrez les équipes qualifiées en finale et le calendrier des tout derniers matchs.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 n'a pas pris l'aspect espéré. Après la défaite cinglante de l'équipe de France en demi-finale ce mardi 14 juillet (une date qui rend l'élimination encore plus cruelle !), c'est l'Epagne qui jouera la finale dimanche prochain 19 juillet (21h en France). Les deux nations, parmi les plus impressionnantes depuis le début de ce mondial, ont finalement offert un match à sens unique, où l'Espagne a anéanti le jeu des Tricolores et surtout leur attaque pourtant flamboyante depuis le début du Mondial, tout en se montrant bien plus efficace devant le but des Bleus (2-0).

Dans l'autre moitié du tableau final de la Coupe du monde, le programme offre un Angleterre - Argentine tout aussi attendu ce mercredi 15 juillet à 21h. Le vainqueur rejoindra la Roja en finale, le perdant la France dans le match pour la 3e place samedi à 23h (heure française).

Le tableau final de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau de toute la phase finale, avec l'évolution des affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale, revenir sur le tableau précédent ou anticiper les rencontres à venir.

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Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

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