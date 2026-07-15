Phase finale de la Coupe du monde 2026 : ce tableau qu'on ne voulait pas voir, les dernières dates du calendrier

Florian Gregoire

Phase finale de la Coupe du monde 2026 : ce tableau qu'on ne voulait pas voir, les dernières dates du calendrier Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 n'est pas du tout celui qu'on espérait. Découvrez les équipes qualifiées en finale et le calendrier des tout derniers matchs.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 n'a pas pris l'aspect espéré. Après la défaite cinglante de l'équipe de France en demi-finale ce mardi 14 juillet (une date qui rend l'élimination encore plus cruelle !), c'est l'Epagne qui jouera la finale dimanche prochain 19 juillet (21h en France). Les deux nations, parmi les plus impressionnantes depuis le début de ce mondial, ont finalement offert un match à sens unique, où l'Espagne a anéanti le jeu des Tricolores et surtout leur attaque pourtant flamboyante depuis le début du Mondial, tout en se montrant bien plus efficace devant le but des Bleus (2-0).

Dans l'autre moitié du tableau final de la Coupe du monde, le programme offre un Angleterre - Argentine tout aussi attendu ce mercredi 15 juillet à 21h. Le vainqueur rejoindra la Roja en finale, le perdant la France dans le match pour la 3e place samedi à 23h (heure française).

Le tableau final de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau de toute la phase finale, avec l'évolution des affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale, revenir sur le tableau précédent ou anticiper les rencontres à venir.

 

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Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

 

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

Dernières mises à jour

00:20 - France - Espagne : Deschamps reconnaît la supériorité espagnole mais fustige l'arbitrage

Battu 2-0 par l'Espagne, Didier Deschamps a livré une analyse lucide de l'élimination des Bleus. "On a été un ton en dessous sur le plan technique, face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet", a reconnu le sélectionneur, avant de s'interroger publiquement sur la qualité de l'arbitrage du Salvadorien Ivan Barton. Mbappé a confirmé ce constat : "Il y a eu trop d'approximations techniques, on n'a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal." La France disputera le match pour la troisième place ce samedi.

23:10 - France - Espagne : la Roja domine et file en finale de la Coupe du monde

Là où l'Espagne a affiché maîtrise et efficacité, la France est passée à côté de sa demi-finale de Coupe du monde. La Roja s'impose 2-0 et se qualifie pour la finale. Après le penalty d'Oyarzabal (22e), Pedro Porro a enfoncé le clou en seconde période (58e), sur une action collective de grande classe. Malgré les tentatives de Mbappé, notamment une frappe à la 67e qui a frôlé le poteau, et une énorme occasion manquée par Doué (81e), les Bleus n'ont jamais réussi à trouver la faille face à une Espagne impressionnante de bout en bout. C'est la fin du rêve de troisième étoile pour Deschamps.

21:55 - France - Espagne : les Bleus menés à la pause, Saliba sort sur blessure

À la mi-temps de cette demi-finale de Coupe du monde, l'Espagne mène 1-0 face à la France, après la transformation d'un penalty par Oyarzabal à la 22e minute, consécutif à une faute de Digne sur Lamine Yamal. Les Bleus, menés au score pour la première fois de ce Mondial, ont souffert face au pressing espagnol et peinent à se créer de véritables occasions, sans cadrer le moindre tir. La première période a également été marquée par la sortie sur blessure de Saliba, remplacé par Lacroix à la 30e minute. Cucurella a par ailleurs écopé d'un carton jaune à la 31e.

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