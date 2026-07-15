Phase finale de la Coupe du monde 2026 : ce tableau qu'on ne voulait pas voir, les dernières dates du calendrier

00:20 - France - Espagne : Deschamps reconnaît la supériorité espagnole mais fustige l'arbitrage
Battu 2-0 par l'Espagne, Didier Deschamps a livré une analyse lucide de l'élimination des Bleus. "On a été un ton en dessous sur le plan technique, face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet", a reconnu le sélectionneur, avant de s'interroger publiquement sur la qualité de l'arbitrage du Salvadorien Ivan Barton. Mbappé a confirmé ce constat : "Il y a eu trop d'approximations techniques, on n'a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal." La France disputera le match pour la troisième place ce samedi.
23:10 - France - Espagne : la Roja domine et file en finale de la Coupe du monde
Là où l'Espagne a affiché maîtrise et efficacité, la France est passée à côté de sa demi-finale de Coupe du monde. La Roja s'impose 2-0 et se qualifie pour la finale. Après le penalty d'Oyarzabal (22e), Pedro Porro a enfoncé le clou en seconde période (58e), sur une action collective de grande classe. Malgré les tentatives de Mbappé, notamment une frappe à la 67e qui a frôlé le poteau, et une énorme occasion manquée par Doué (81e), les Bleus n'ont jamais réussi à trouver la faille face à une Espagne impressionnante de bout en bout. C'est la fin du rêve de troisième étoile pour Deschamps.
21:55 - France - Espagne : les Bleus menés à la pause, Saliba sort sur blessure
À la mi-temps de cette demi-finale de Coupe du monde, l'Espagne mène 1-0 face à la France, après la transformation d'un penalty par Oyarzabal à la 22e minute, consécutif à une faute de Digne sur Lamine Yamal. Les Bleus, menés au score pour la première fois de ce Mondial, ont souffert face au pressing espagnol et peinent à se créer de véritables occasions, sans cadrer le moindre tir. La première période a également été marquée par la sortie sur blessure de Saliba, remplacé par Lacroix à la 30e minute. Cucurella a par ailleurs écopé d'un carton jaune à la 31e.
21:00 - France - Espagne : les Bleus à l'assaut d'une troisième finale de Coupe du monde consécutive
Ce soir à Dallas, l'équipe de France affronte l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, avec en ligne de mire un exploit historique : une troisième finale de Mondial d'affilée. Auteurs d'un sans-faute jusqu'ici, les Bleus de Didier Deschamps s'apprêtent pourtant à affronter leur adversaire le plus redoutable du tournoi. La Roja les avait déjà éliminés en demies de l'Euro 2024 et de la Ligue des nations 2025. Les deux sélections évoluent en miroir, dans un 4-2-3-1, avec des armes offensives de premier plan des deux côtés : Kylian Mbappé pour la France, Lamine Yamal pour l'Espagne.
06:20 - Argentine - Suisse : la Nati s'effondre en prolongations, l'Albiceleste file en demi-finales
La Suisse a longtemps accroché l'Argentine avant de craquer en prolongations. Acculée après l'expulsion d'Embolo (72e), la Nati a tenu jusqu'au bout du temps réglementaire sur le score de 1-1, mais a fini par céder sous les coups de boutoir de l'Albiceleste. Alvarez a redonné l'avantage à l'Argentine à la 112e, d'une frappe enroulée du droit, avant que Lautaro Martinez ne scelle le score à la 120e+1 en contre-attaque. Score final : 3-1. L'Argentine se qualifie pour les demi-finales, où elle retrouvera l'Angleterre le 15 juillet.
05:10 - Argentine - Suisse : l'égalité tient, direction les prolongations !
Là où l'Argentine s'est accrochée à son maigre avantage, la Suisse a su égaliser contre le cours du jeu. Mac Allister avait ouvert le score d'entrée (10e), mais Ndoye a remis les deux équipes à égalité (67e). L'expulsion d'Embolo (72e) a ensuite freiné l'élan de la Nati, contrainte de résister dans le temps additionnel. Kobel s'est notamment distingué par une parade décisive devant Lisandro Martinez. Le temps réglementaire s'achève sur un score de 1-1. Le suspense reste entier : le match se poursuit en prolongations.
03:55 - Argentine - Suisse : deux profils opposés à la pause, l'Albiceleste devant (1-0)
Là où l'Argentine a fait preuve d'efficacité, la Suisse a surtout affiché de la possession. À la mi-temps de ce quart de finale, le constat est clair : la Nati domine le ballon (57 % de possession), mais peine à se créer de réelles occasions. C'est bien Mac Allister qui a ouvert le score d'une tête sur corner, sur une passe décisive de Messi (10e), contre le cours du jeu. La meilleure opportunité suisse reste ce face-à-face d'Embolo, stoppé par Martinez (32e). Avec seulement trois tirs chacun, la rencontre manque encore de tranchant. L'Argentine mène provisoirement 1-0.
03:00 - Argentine - Suisse : les tenants du titre face à leur plus grand test du tournoi
La Suisse aborde ce quart de finale avec une statistique remarquable : elle est la seule équipe à ne pas avoir été menée au score dans ce Mondial 2026, sur l'ensemble de ses cinq matches de phase finale. Pourtant, l'historique ne plaide pas en sa faveur — en sept confrontations toutes compétitions confondues, l'Argentine n'a jamais perdu contre la Nati. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de ce même Mondial 2014, en huitièmes de finale. Ce soir, le vainqueur de ce duel disputé à Kansas City se qualifie pour les demi-finales, où l'Angleterre l'attend.
02:20 - L'Angleterre et ses Vikings : Bellingham qualifie les Three Lions en demi-finales
Moins prolifique qu'une Norvège portée par Haaland et Ødegaard tout au long du tournoi, l'Angleterre s'impose néanmoins 2-1 après prolongations et rejoint le dernier carré de la Coupe du monde 2026. Schjelderup avait ouvert le score à la 36e, avant que Bellingham n'égalise dans les arrêts de jeu (45e+2). À la 93e minute de prolongation, c'est encore lui qui inscrit le but décisif, signant un doublé décisif. L'Angleterre est qualifiée pour les demi-finales. La Norvège, elle, tire sa révérence.
01:10 - Norvège - Angleterre : le score est de 1-1, place aux prolongations !
L'Angleterre, dominatrice tout au long du temps réglementaire avec 58 % de possession, n'est pas parvenue à faire la différence. Les Three Lions ont pourtant frôlé l'élimination : menés après l'ouverture du score de Schjelderup (36e), ils ont arraché l'égalisation via Bellingham (45e+2). En seconde période, aucune des deux équipes n'a su trouver la faille, la Norvège voyant même un but refusé par le VAR. Le suspense reste entier à Miami. Le match se poursuit en prolongations, sur un score de 1-1.
23:55 - La Norvège mène à la pause, mais Bellingham recolle au score
L'Angleterre souffre à la mi-temps de ce quart de finale palpitant. Les Three Lions ont encaissé un but splendide d'Andreas Schjelderup à la 36e minute, servi par Martin Ødegaard après une perte de balle de Harry Kane. Un coup du sort douloureux pour les Anglais, dominateurs en termes de possession (68 %) mais mis en difficulté par des Vikings tranchants. Jude Bellingham a toutefois évité le pire dans les arrêts de jeu (45e+2), sur une passe décisive d'Anthony Gordon, pour égaliser. Score provisoire : 1-1. Tout reste à jouer.
23:00 - La Norvège cherche un nouvel exploit face au leader anglais
Tombeuse du Sénégal en huitièmes de finale, la Norvège a décroché l'une des qualifications les plus retentissantes du tournoi en éliminant le Brésil (2-1), grâce à un doublé d'Erling Haaland. Les Vikings n'ont pourtant remporté que deux de leurs douze confrontations précédentes contre les Three Lions. C'est l'Angleterre qui s'impose comme le favori de ce quart de finale : invaincu depuis le début de la compétition dans les grandes lignes, le groupe de Thomas Tuchel s'appuie sur une solidité collective éprouvée. Le vainqueur de ce choc disputé au Hard Rock Stadium de Miami affrontera en demi-finale l'Argentine ou la Suisse.
22:18 - Une valeur sûre depuis 2014 qui veut continuer à écrire l'histoire
La Suisse s'est imposée comme l'une des nations les plus solides du football européen. Elle est la seule équipe du continent avec la France à s'être toujours qualifiée pour la phase à élimination directe d'un grand tournoi — Euro et Mondial — depuis 2014. Depuis son élimination en huitième de finale par l'Argentine à ce même Mondial 2014, la Nati cherche sa revanche. La motivation du groupe est intacte malgré le poids de l'adversaire. "On est déjà bien placés (sur la carte du foot mondial). On suscite le respect. Mais on a faim de plus. On a encore envie de faire un exploit. On est venus pour ça, pour écrire l'histoire", a déclaré le milieu Denis Zakaria. Il avait également salué le parcours accompli : "Ce n'était pas notre meilleur match, mais on a écrit l'histoire. On ne veut pas s'arrêter là."
21:41 - Un style de jeu peu séduisant, mais une ferveur sans précédent en Suisse
Sur le plan du jeu, la Nati ne fait pas rêver. "Il faut être honnête, la Suisse n'est pas l'équipe la plus enthousiasmante du tournoi", reconnaît Tim Guillemin, journaliste suisse. "Sur le plan du jeu, ce n'est pas celle qui donne le plus envie d'être aimée. Hormis Johan Manzambi qui impressionne tout le monde." A l'inverse, au pays, l'engouement dépasse tout ce qui a pu être vécu auparavant. "En Suisse, l'euphorie est énorme", raconte encore Tim Guillemin. "A 5 heures du matin, les gens étaient devant la TV pour le 8e face à la Colombie. Et ils le seront à 3h dans la nuit de samedi à dimanche. Peu de monde va dormir."
20:30 - Un rendez-vous historique dans le tableau final de la Coupe du monde
Pour la première fois depuis 1954, la Suisse a atteint les quarts de finale d'une Coupe du monde. Après Norvège - Angleterre, la Nati défie l'Argentine, championne du monde en titre, dans la nuit de samedi à dimanche à Kansas City (3h). Les Helvètes ont décroché ce ticket en battant la Colombie aux tirs au but en huitième de finale (0-0, 4 tab à 3). Pourtant au pays hôte, la Suisse n'emballe pas les foules. La salle de conférence de presse de Kansas City était loin d'être pleine à la veille du quart de finale, et en tribunes, les supporters suisses ont systématiquement été en infériorité numérique. Selon le journaliste Tim Guillemin du quotidien Blick, "la Suisse n'a pas une énorme cote de sympathie."