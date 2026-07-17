Phase finale de la Coupe du monde 2026 : ce tableau qui met la France en bas, les dates finales du calendrier
Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde se clôt avec une équipe de France placée tout en bas ou presque, condamnée à un lot de consolation contre l'Angleterre. Le calendrier des tout derniers matchs.
Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est loin de ce qu'avaient espéré les Bleus et leurs supporters. Après la défaite cinglante de l'équipe de France en demi-finale ce mardi 14 juillet (une date qui rend l'élimination encore plus cruelle !) et l'élimination de l'Angleterre mercredi 15 juillet, c'est l'Epagne et l'Argentine qui joueront la finale de cette Coupe du monde hors norme. Les deux nations, parmi les plus impressionnantes depuis le début de ce mondial, ont tour à tour éliminé des Bleus pourtant foudroyants offensivement depuis le début du Mondial (2-0), et les Three Lions qui menaient pourtant d'un but à la 82e minute (2-1).
La finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine a été fixée ce dimanche 19 juillet (21h en France). Elle sera précédée du match pour la troisième place entre la France et l'Angleterre samedi 18 juillet au soir (23h).
Le tableau final de la Coupe du monde 2026
Découvrez le tableau de toute la phase finale, avec l'évolution des affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale, revenir sur le tableau précédent ou anticiper les rencontres à venir.
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Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026
Vous préférez consulter le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...
Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026
Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.
- L'Argentine reprend la tête du classement FIFA avant la finale de la Coupe du monde
En battant l'Angleterre 2-1 en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l'Argentine s'est offert un bond spectaculaire au classement FIFA. L'équipe de Lionel Messi engrange 26,9 points supplémentaires (rien que ça), portant son total à 1 970,37 points. L'Albiceleste dépasse ainsi la France et redevient la première nation mondiale avant d'affronter l'Espagne dimanche en finale. La victoire de la Roja face aux Bleus (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde a permis à la sélection de Luis de la Fuente d'engranger 30,82 points supplémentaires. L'Espagne se hisse ainsi à la deuxième place du classement FIFA avec un total de 1 965,61 points. Elle affrontera l'Argentine dimanche pour le titre mondial.
- Deux parcours opposés vers la finale de la Coupe du monde
L'Espagne a rejoint la finale sans jamais être menée au score en sept matches de cette Coupe du monde, malgré un nul surprenant contre le Cap-Vert en poule. L'Argentine, elle, a dû s'en sortir au terme de rencontres à suspense, souvent renversées en fin de match, notamment face à l'Égypte où elle était menée de deux buts à la 79e minute. Les Espagnols n'ont concédé qu'un seul but depuis le début du tournoi, contre sept pour les Argentins. L'Espagne ne disputera en revanche que sa deuxième finale mondiale, la première remontant à 2010 où elle avait battu les Pays-Bas 1-0 grâce à un but d'Andrés Iniesta. L'Argentine, elle, atteint ce stade pour la septième fois de son histoire, avec trois titres déjà remportés en 1978, 1986 et 2022. Une victoire dimanche ferait des Argentins seulement la troisième nation, après l'Italie et le Brésil, à conserver son titre de champion du monde.
- L'Espagne, un parcours sans accroc
La Roja n'a jamais été menée au score en sept matches disputés dans ce Mondial. Après un nul surprenant contre le Cap-Vert (0-0), elle a écrasé l'Arabie saoudite (4-0) puis dominé l'Uruguay, l'Autriche, le Portugal et la Belgique. En demi-finale, elle a dominé la France (2-0) et n'a concédé qu'un seul but depuis le début du tournoi. Auteur de 5 buts dans ce Mondial, Mikel Oyarzabal, 29 ans, est considéré comme l'un des attaquants les plus sous-estimés du football international. Formé et resté au Real Sociedad, club habituellement de milieu de tableau, il dispute ici son premier grand tournoi comme titulaire indiscutable. Il avait déjà marqué le but du titre lors de la finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre.
- Deschamps reconnaît la supériorité espagnole mais fustige l'arbitrage
Battu 2-0 par l'Espagne en cette fin assez triste de Coupe du monde, Didier Deschamps a livré une analyse lucide de l'élimination des Bleus mardi soir. "On a été un ton en dessous sur le plan technique, face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet", a reconnu le sélectionneur, avant de s'interroger publiquement sur la qualité de l'arbitrage du Salvadorien Ivan Barton. "C'est d'abord de notre faute. Après je pose une question et je ne vais pas y répondre : "Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ?", a-t-il demandé.