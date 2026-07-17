Phase finale de la Coupe du monde 2026 : ce tableau qui met la France en bas, les dates finales du calendrier

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde se clôt avec une équipe de France placée tout en bas ou presque, condamnée à un lot de consolation contre l'Angleterre. Le calendrier des tout derniers matchs.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est loin de ce qu'avaient espéré les Bleus et leurs supporters. Après la défaite cinglante de l'équipe de France en demi-finale ce mardi 14 juillet (une date qui rend l'élimination encore plus cruelle !) et l'élimination de l'Angleterre mercredi 15 juillet, c'est l'Epagne et l'Argentine qui joueront la finale de cette Coupe du monde hors norme. Les deux nations, parmi les plus impressionnantes depuis le début de ce mondial, ont tour à tour éliminé des Bleus pourtant foudroyants offensivement depuis le début du Mondial (2-0), et les Three Lions qui menaient pourtant d'un but à la 82e minute (2-1).

La finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine a été fixée ce dimanche 19 juillet (21h en France). Elle sera précédée du match pour la troisième place entre la France et l'Angleterre samedi 18 juillet au soir (23h).

Le tableau final de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau de toute la phase finale, avec l'évolution des affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale, revenir sur le tableau précédent ou anticiper les rencontres à venir.

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Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.