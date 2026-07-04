Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : affiches des 8es, équipes qualifiées pour les quarts de finale, le calendrier

Déjà l'heure des 8es de finale de la Coupe du monde 2026, découvrez le tableau de la phase finale avec déjà une projection sur les quarts de finale.

La phase finale de la Coupe du monde 2026 entre dans une nouvelle étape ce samedi 4 juillet. Après les rencontres disputées entre les 32 équipes qualifiées pour la phase à élimination directe, le tableau de la phase finale de la Coupe du monde se resserre désormais avec seulement 16 sélections. Les huitièmes de finale débutent avec, en ligne de mire, une place en quarts de finale, programmés à partir du 9 juillet.

Ces huitièmes de finale s'ouvrent avec une affiche très intéressante entre le Canada et le Maroc dès 19h. Puis, on suivra le match entre l'équipe de France et le Paraguay. La rencontre est programmée ce samedi à 23 heures (heure française). Premiers du groupe I, les Bleus ont ensuite éliminé la Suède en seizièmes de finale avant donc de retrouver le Paraguay, tombeur de l'Allemagne à l'issue de la séance de tirs au but. En cas de qualification, l'équipe de France affrontera le vainqueur du duel Canada - Maroc.

Le programme de cette phase finale se poursuivra ensuite avec un alléchant Brésil - Norvège dimanche soir, suivi d'un Mexique - Angleterre. Lundi, le Portugal affrontera l'Espagne dans l'immense choc de ce tableau des huitièmes, tandis que les États-Unis seront opposés à la Belgique.

Le tableau des 8es de finale et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des 8es de la Coupe du monde 2026 puis de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.

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Le calendrier des 8es de finale de la Coupe du monde 2026 en direct

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Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

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