Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : affiches des 8es, équipes qualifiées pour les quarts de finale, le calendrier

Déjà l'heure des 8es de finale de la Coupe du monde 2026, découvrez le tableau de la phase finale avec déjà une projection sur les quarts de finale.
La phase finale de la Coupe du monde 2026 entre dans une nouvelle étape ce samedi 4 juillet. Après les rencontres disputées entre les 32 équipes qualifiées pour la phase à élimination directe, le tableau de la phase finale de la Coupe du monde se resserre désormais avec seulement 16 sélections. Les huitièmes de finale débutent avec, en ligne de mire, une place en quarts de finale, programmés à partir du 9 juillet.
Ces huitièmes de finale s'ouvrent avec une affiche très intéressante entre le Canada et le Maroc dès 19h. Puis, on suivra le match entre l'équipe de France et le Paraguay. La rencontre est programmée ce samedi à 23 heures (heure française). Premiers du groupe I, les Bleus ont ensuite éliminé la Suède en seizièmes de finale avant donc de retrouver le Paraguay, tombeur de l'Allemagne à l'issue de la séance de tirs au but. En cas de qualification, l'équipe de France affrontera le vainqueur du duel Canada - Maroc.
Le programme de cette phase finale se poursuivra ensuite avec un alléchant Brésil - Norvège dimanche soir, suivi d'un Mexique - Angleterre. Lundi, le Portugal affrontera l'Espagne dans l'immense choc de ce tableau des huitièmes, tandis que les États-Unis seront opposés à la Belgique.
Le tableau des 8es de finale et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026
Découvrez le tableau des 8es de la Coupe du monde 2026 puis de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.
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Le calendrier des 8es de finale de la Coupe du monde 2026 en direct
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Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026
Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.
Dernières mises à jour
19:00 - Canada - Maroc : les Lions de l'Atlas, favoris mais attendus au tournant
Le Canada dispute ce huitième de finale de Coupe du monde dans une position de challenger assumé. Pour seulement le troisième Mondial de son histoire, la sélection entraînée par Jesse Marsch a déjà franchi le premier tour, puis éliminé l'Afrique du Sud en seizièmes de finale (1-0). L'objectif est atteint, mais un exploit reste possible. En face, le Maroc, demi-finaliste il y a quatre ans, doit assumer son statut de favori. Les Lions de l'Atlas, qui ont éliminé les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 3-2 aux t.a.b.) au tour précédent, visent clairement un nouveau parcours profond dans cette compétition.
06:50 - La Colombie domine le Ghana et retrouve la Suisse en huitièmes
Dominatrice face à des Black Stars impuissants, la Colombie s'est montrée bien plus solide et efficace que le Ghana dans ce dernier seizième de finale de la Coupe du monde. Score final : 1-0. Le seul but de la rencontre, signé Jhon Arias à la 14e minute sur une passe de Luis Suárez, a suffi aux Cafeteros pour faire la différence. Avec 61 % de possession, vingt tirs tentés et cinq grosses occasions créées, la Colombie a clairement pris le dessus. Le Ghana, lui, n'a cadré aucune frappe de tout le match. Les Colombiens affronteront la Suisse en huitièmes de finale.
05:40 - La Colombie élimine le Ghana et file en huitièmes de finale
C'est terminé. La Colombie s'impose 1-0 face au Ghana et rejoint la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un seul but a suffi aux Cafeteros, inscrit dès la 14e minute par Jhon Arias, auteur d'un match magistral. Dominateurs de bout en bout, les Colombiens ont muselé des Black Stars impuissants, incapables de cadrer la moindre frappe de tout le match. Solide, efficace, la Colombie a géré son avantage sans trembler jusqu'au coup de sifflet final, à l'issue d'une rencontre à sens unique.
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04:25 - Colombie - Ghana : Jhon Arias ouvre le score, les Black Stars en difficulté à la pause
La première mi-temps de ce 16e de finale de Coupe du monde à Kansas City a été nettement dominée par la Colombie, qui mène 1-0 au repos. C'est Jhon Arias qui a ouvert le score à la 14e minute, sur une passe décisive de Luis Suárez. Les Cafeteros ont ensuite frôlé le break, mais le gardien ghanéen Lawrence Ati Zigi a repoussé du poing la tête piquée de Johan Mojica. Avec 67 % de possession et deux grosses occasions créées contre zéro pour le Ghana, la domination colombienne est statistiquement sans appel à ce stade.
03:30 - Colombie - Ghana : les Black Stars dos au mur face aux Cafeteros
Qualifié de justesse comme meilleur troisième de la poule L avec 4 points, le Ghana aborde ce 16e de finale dans une position délicate. Après une victoire contre le Panama, un nul face à l'Angleterre, les Black Stars ont concédé une défaite face à la Croatie lors de leur dernier match de groupe. En face, la Colombie arrive en position de force : invaincue, leader du groupe K avec 7 points, deux victoires et un nul. Le vainqueur de ce duel à Kansas City décrochera une place en huitièmes de finale contre la Suisse.
03:21 - L'Argentine arrache sa qualification contre le Cap-Vert après prolongation (3-2)
L'Argentine est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Albicelestes ont eu toutes les peines du monde à se défaire du Cap-Vert, finalement battus 3-2 après prolongation. Lisandro Martínez avait remis l'Argentine devant à la 92e minute, après l'égalisation de Deroy Duarte en seconde période. Mais Sidny Cabral a de nouveau égalisé pour les Requins Bleus (103e), forçant les champions du monde à trouver une troisième fois les filets via un but contre son camp de Diney Borges (111e) pour valider leur billet.
02:11 - Argentine - Cap-Vert : égalité 1-1 à la fin du temps réglementaire, cap sur les prolongations
Le temps réglementaire n'a pas suffi à départager l'Argentine et le Cap-Vert. Menés à la pause sur l'ouverture du score de Messi (29e), les Requins Bleus ont réussi à recoller au score en seconde période grâce à Deroy Duarte (59e), profitant d'une incapacité argentine à faire le break malgré une nette domination — 66,9 % de possession et neuf tirs. Les nombreuses tentatives albicelestes dans le temps additionnel, dont un coup franc de Messi repoussé par Vozinha, n'ont pas permis de trouver la décision. Les deux équipes se retrouvent en prolongations sur le score de 1-1.
00:56 - Messi mène l'Argentine à la mi-temps, mais le suspense reste entier
L'Argentine tient la corde à la pause de ce 16e de finale de Coupe du monde. Auteur de son 7e but dans la compétition, Lionel Messi a ouvert le score à la 29e minute sur une ouverture aérienne de Lisandro Martínez, contrôlant dans la surface avant de tromper le gardien Vozinha du pied gauche. Sérieux et dominateurs — 60,6 % de possession, 253 passes réussies contre 149 —, les Argentins ont largement pris le dessus sur des Cap-Verdiens très limités. Vozinha a toutefois réalisé un bel arrêt sur une tentative d'Enzo Fernandez (45'). La seconde période reste à jouer : (1-0).
00:01 - Argentine - Cap-Vert : le champion du monde face à la sensation du tournoi
D'un côté, l'Argentine, championne du monde en titre, qui a réalisé une phase de groupes parfaite avec trois succès consécutifs. De l'autre, le Cap-Vert, véritable surprise de ce Mondial, qui dispute sa toute première phase à élimination directe dans une première participation au tournoi. Les Capverdiens ont navigué en phase de groupes sans la moindre victoire - trois nuls contre l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie saoudite - mais ont su se qualifier. Pour cette première rencontre historique entre les deux nations, le tenant du titre part largement favori, fort de sept victoires en huit matches face à des nations africaines en Coupe du monde.
23:20 - L'Égypte élimine l'Australie aux tirs au but et file en huitièmes de finale
L'Égypte, qualifiée en deuxième position de son groupe, a confirmé sa dynamique en éliminant l'Australie aux tirs au but (2-4), au terme d'un match nul 1-1 après prolongation. Côté égyptien, Harry Souttar et Lucas Herrington ont manqué leurs tentatives pour les Socceroos, condamnant l'Australie à l'élimination. Mohamed Salah, Mahmoud Saber, Ramy Rabia et Hossam Abdelmaguid ont, eux, converti leurs tirs pour les Pharaons. L'Égypte affrontera l'Argentine ou le Cap-Vert au prochain tour, le 7 juillet. Pour l'Australie, l'espoir de remporter un premier match en phase à élimination directe reste intact pour une prochaine fois.
22:10 - L'Égypte, dominatrice en première période, contrainte à la prolongation contre l'Australie
Meilleure équipe en première période avec 56 % de possession et l'ouverture du score d'Emam Ashour dès la 13e minute, l'Égypte a subi le retour australien en seconde période. Mohamed Hany, auteur d'un but contre son camp à la 56e minute, a offert l'égalisation aux Socceroos, qui avaient pourtant affiché un visage bien plus timide avant la pause. Malgré une grosse occasion de Ramy Rabia dans les arrêts de jeu, repoussée sur la barre par le gardien australien, les Pharaons n'ont pas réussi à reprendre l'avantage. Le score est de 1-1 à la fin du temps réglementaire : direction les prolongations.
20:55 - L'Égypte mène à la pause grâce à Emam Ashour
À la mi-temps de ce 16e de finale de Coupe du monde disputé à Arlington, au Texas, l'Égypte mène 1-0 face à l'Australie. Le seul but de la première période a été inscrit à la 13e minute par Emam Ashour, sur une passe décisive de Karim Hafez. Les Pharaons ont dominé les débats, avec 56 % de possession, et ont contraint le gardien australien Patrick Beach à une intervention décisive sur un tir d'Aziz Behich à la 36e minute, le seul tir cadré australien de la première période. L'Australie affiche également le bilan d'expected goals le plus faible parmi les équipes encore en lice, avec seulement 2,1 sur l'ensemble de la compétition.
20:22 - Le face-à-face Australie-Égypte en Coupe du monde réduit à deux rencontres anecdotiques
Les deux nations ne se sont affrontées qu'à deux reprises dans toute leur histoire. La première fois en 1987 lors de la Coupe du Président, remportée aux tirs au but par l'Australie après un 0-0, et la seconde lors d'un amical en 2010 conclu sur un 3-0 en faveur de l'Égypte. Ces précédents, trop anciens et pas vraiment compétitifs, n'offrent aucun enseignement pertinent pour analyser ce choc de Coupe du monde. Le match oppose une Australie disciplinée et défensivement bien organisée à une Égypte dotée d'une vraie profondeur offensive. L'analyse des cinq derniers matchs illustre l'écart : l'Égypte a inscrit 7 buts pour 5 encaissés, contre seulement 3 buts marqués et 4 encaissés pour les Socceroos.
20:00 - L'Australie veut enfin gagner en phase éliminatoire, l'Égypte cherche un premier succès historique
Pour la septième fois de leur histoire en Coupe du monde, les Socceroos retrouvent la phase à élimination directe. L'Australie n'a encore jamais remporté un match à ce stade de la compétition. Ce 16e de finale face à l'Égypte représente une nouvelle chance d'écrire l'histoire. Les deux équipes se retrouvent dans la même situation : l'Égypte, à sa quatrième phase finale, n'a elle non plus jamais gagné en match à élimination directe. Sa seule expérience remonte à 1934, une défaite 4-2 face à la Hongrie. Ce soir, l'une des deux sélections brisera obligatoirement sa malédiction.
19:19 - Pour l'Égypte, disputer un 16e de finale en Coupe du monde est une première historique
L'Égypte n'avait jamais atteint la phase à élimination directe lors de ses deux précédentes participations à la Coupe du monde, éliminée en phase de groupes en 1990 et 2018. Ce seizième de finale représente donc une étape inédite dans l'histoire de la sélection des Pharaons. La sélection égyptienne de Hossam Hassan a conclu sa phase de groupes avec cinq points, terminant deuxième du Groupe G. Elle a battu la Nouvelle-Zélande 3-1 et concédé deux nuls 1-1 face à la Belgique et à l'Iran. Cinq joueurs différents ont marqué en phase de groupes, signe d'une répartition offensive plus équilibrée que prévu.