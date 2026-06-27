Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : la Suède en 16es pour les Bleus avant un choc... Le calendrier en temps réel

Voici le tableau complet de la phase finale de la Coupe du monde 2026 avec les affiches des 16es de finale qui évoluent en temps réel selon les résultats et les classements définitifs.

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 se termine ce dimanche 28 juin. Et pour la toute première fois de l'histoire, la Coupe du monde aura des 16es de finale. Dans le détail, les deux meilleurs des groupes A à L se qualifieront directement pour le tableau de la phase finale de la Coupe du monde. Mais ce n'est pas tout : les meilleurs troisièmes, soit 8 équipes au total, se qualifieront également pour la suite de cette Coupe du monde.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 a été établi selon une logique complexe. Pour établir le programme des matchs et intégrer les meilleurs troisièmes à l'équation, la FIFA a établi une longue série de règles (18 pages de règlement et un tableau de 495 possibilités !). Pour définir les huit meilleurs troisièmes dans ce tableau des 16es de finale, les critères vont du nombre de points jusqu'au classement FIFA, en passant par la différence de buts générale, le nombre de buts marqués, ou le fair-play (nombre de cartons). Avec seulement trois points, soit une victoire ou trois nuls, certaines équipes pourraient réussir à passer ce "cut".

Le tableau des 16es et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Avant les 16es de finale, nous avons épluché le règlement de la Coupe du monde 2026 et notamment sa fameuse annexe C (page 80 à 97), digne des usines à gaz les plus complexes. Découvrez le tableau des 16es de la Coupe du monde 2026 puis de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. On connait désormais le choc pour les Bleus en 16es, ce sera France - Suède avant un potentiel choc face à l'Allemagne dès les 8es

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Notons que pour le classement des groupes de cette Coupe du monde, la FIFA a modifié les critères de départage entre équipes à égalité de points. Désormais, la différence de buts dans les confrontations directes prime sur la différence de buts générale, qui était historiquement le premier critère retenu.

Lorsque plusieurs équipes sont à égalité de points et que leur confrontation directe n'a pas permis de les départager, d'autres critères s'appliquent dans un ordre précis. Viennent d'abord la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, ensuite le barème du fair-play (un carton jaune vaut un point de pénalité, un carton rouge direct en vaut quatre), et enfin le classement FIFA.

Le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en direct

Vous préférez consulter le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats de la phase de groupes et des dernières évolutions au classement. Après sa victoire face à la Norvège, l'équipe de France est désormais certaine d'affronter la Suède en 16es de finale avant de retrouver l'Allemagne...

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Après les seizièmes de finale de la Coupe du monde, du 28 juin au 4 juillet, la phase finale va se poursuivre avec les huitièmes de finale du 4 juillet au 7 juillet, les quarts de finale du 9 au 12 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet et les deux finales le 18 juillet (3e place) et le 19 juillet (grande finale).