Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : le calendrier des demi-finales avec toutes les équipes qualifiées

07:00 - La première affiche du tableau des demi-finales de la Coupe du monde est connue
L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en battant la Belgique 2-1 vendredi soir. Les buts de Fabian Ruiz (30e) et Mikel Merino (88e) ont encadré l'égalisation de Charles De Ketelaere (41e). C'est dans les derniers instants que la Roja a fait la différence, faisant preuve de caractère pour décrocher sa place dans le dernier carré. Elle rejoint donc la Fra,ce en demi-finale. Les statistiques plaident clairement en faveur de l'Espagne : la sélection ibérique n'a perdu que deux de ses douze demi-finales en compétitions officielles.
00:20 - Merino, l'homme providentiel de la Roja
Mikel Merino est décidément l'homme des grands rendez-vous. Déjà buteur décisif face au Portugal, le milieu espagnol a de nouveau surgi en fin de match pour qualifier l'Espagne. À la 88e minute, il profite d'une faute de main de Lammens — entré en jeu à la place de Courtois — pour conclure à bout portant et offrir la victoire à la Roja (2-1). Avec deux buts inscrits dans ce Mondial, Merino s'affirme comme le supersub de Luis de la Fuente. L'Espagne rejoint la France en demi-finale.
23:10 - La Belgique éliminée, l'Espagne arrache sa qualification en demi-finale
Menée 1-0 après le but de Fabián Ruiz à la 30e minute, la Belgique avait réussi à égaliser par De Ketelaere (41e). À l'approche du coup de sifflet final, les Diables Rouges, dominateurs dans le jeu, se rapprochaient dangereusement de la prolongation. Mais Mikel Merino, déjà décisif face au Portugal, a surgi à la 88e minute sur une mauvaise sortie du gardien Lammens, entré en cours de jeu à la place de Courtois, blessé, pour offrir la victoire à la Roja (2-1). L'Espagne rejoint la France en demi-finale.
21:55 - Égalité à la pause entre l'Espagne et la Belgique (1-1)
Au Los Angeles Stadium, l'Espagne et la Belgique se retrouvent à égalité (1-1) à la mi-temps de ce quart de finale de Coupe du monde. Fabián Ruiz a ouvert le score à la 30e minute pour la Roja. Les Belges ont répondu onze minutes plus tard, à la 41e, grâce à une tête décroisée de Charles De Ketelaere, à la limite du hors-jeu, sur un centre de Castagne côté droit. Il s'agit du tout premier but encaissé par l'Espagne depuis le début du tournoi. Pau Cubarsí a écopé d'un carton jaune à la 43e minute.
21:00 - L'Espagne, invaincue et imperméable, veut confirmer sa domination face aux Diables Rouges
Au SoFi Stadium de Los Angeles, sous un soleil de plomb, l'Espagne s'avance ce soir en quart de finale de la Coupe du monde avec une statistique qui impressionne : zéro but encaissé depuis le début du tournoi. Deux victoires et un nul en phase de groupes, puis l'Autriche et le Portugal écartés avec autorité — la Roja n'a jamais semblé aussi solide. En face, la Belgique, elle, s'en est souvent remise au courage et au sursaut. Le vainqueur défiera la France en demi-finale. L'Espagne dispute ce soir son premier quart de finale depuis 2010, année de son sacre mondial.
20:35 - Une attaque belge elle aussi scrutée en vue de la edemi finale contre la France
La Belgique devrait se présenter en 4-3-3, avec Thibaut Courtois dans les buts et une défense composée de Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim de Cuyper. Suite à la grave blessure au genou d'Amadou Onana, Kevin De Bruyne — resté sur le banc lors du huitième — devrait intégrer le onze de départ aux côtés de Nicolas Raskin et Youri Tielemans. En attaque, le trio belge qui avait fait tant de mal aux États-Unis est reconduit : Dodi Lukebakio à droite, Leandro Trossard à gauche et Charles De Ketelaere dans l'axe, auteur d'un doublé en huitièmes de finale. Malgré ses entrées décisives depuis le début de la phase à élimination directe, Romelu Lukaku devrait une nouvelle fois commencer sur le banc.
19:03 - Une Espagne plus offensive contre la belgique en quarts de finale ?
Ce soir, on regardera de près l'armada offensive ibérique, potentielle adversaire de la France en demi. Pour se qualifier, l'Espagne a dû attendre les dernières minutes de son huitième de finale face au Portugal, arrachant la victoire sur un but de Mikel Merino (0-1). Pour ce quart de finale, Luis de la Fuente devrait s'appuyer sur son 4-2-3-1 habituel, avec Unai Simon dans les buts et une défense composée de Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Le double pivot Rodri-Pedri sera reconduit, avec Dani Olmo en soutien d'Oyarzabal et Lamine Yamal accompagné d'Alex Baena sur les côtés. Pedro Porro, titulaire lors des deux précédentes rencontres face à l'Uruguay et au Portugal, devrait cette fois débuter sur le banc.
17:32 - "La Belgique n'est pas la meilleure équipe du Mondial"
Avant le départ pour les États-Unis, le sélectionneur Rudi Garcia,avait posé les bases : "La Belgique n'est pas la meilleure équipe du Mondial." À 62 ans, le Français considère pourtant avoir déjà réussi son Mondial en amenant les Diables rouges à ce stade de la compétition. Symbole d'un coaching payant et d'un visage plus rayonnant au fil des matchs, les Belges ont largement dominé les États-Unis (4-1) en huitièmes de finale, éliminant ainsi le dernier pays hôte encore en lice dans cette Coupe du monde 2026.
16:00 - Une première depuis 2010 au tableau de cette Coupe du monde
La Belgique retrouve les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010, ce vendredi soir au SoFi Stadium de Los Angeles (21h). Sous la direction de Rudi Garcia, la Belgique affiche la deuxième meilleure attaque du tournoi avec 13 buts inscrits, un de moins que la France et l'Argentine avant les quarts de finale. Si rien n'a été facile pour les Belges, c'est un net rebond par rapport au Mondial 2022, où les Diables rouges avaient été éliminés dès la phase de poules.
13:48 - Le réveil de la Belgique dans le tableau final peut aussi faire très peur
Les Diables Rouges ont terminé premiers de leur groupe avec cinq points, mais à l'issue d'un parcours mitigé. La Belgique a enregistré deux nuls contre l'Égypte et l'Iran et seulement une large victoire face à la Nouvelle-Zélande. En seizièmes de finale, l'équipe de Rudy Garcia a frôle l'élimination face au Sénégal. Menés 2-0 jusqu'aux toutes dernières minutes, les Belges, poussifs pendant une bonne partie du match, sont revenus miraculesement de l'enfer pour s'imposer 3-2 dans les arrêts de jeu. En huitièmes de finale, ils ont en revanche éliminé les États-Unis 4-1 grâce à un coaching fort de Garcia qui a écarté d'entrée Doku et De Bruyne, restés sur le banc et qui opère des changements payants depuis le début de la compétition.
12:34 - Yamal monte en puissance dans le tableau finale de la Coupe du monde
Alors que Mbappé, Messi, Haaland ou encore Kane sont au rendez-vous parmi les stars de cette Coupe du monde, Yamal, comme Ronaldo, semble un peu en retrait par rapport à son niveau habituel. Mais il assume pleinement son rythme de montée en puissance. "Plus les matchs importants approchent, les demi-finales ou la finale, mieux je joue. Je n'ai jamais été le meilleur joueur en phase de groupes, mais ça ne m'inquiète pas", a-t-il affirmé. Il a conclu : "Je me sens en pleine forme et impatient de montrer ce que représente l'Espagne et ce dont je suis capable."
11:32 - Yamal regarde déjà vers les demi-finales de la Coupe du monde
Interrogé par le Mundo Deportivo, Lamine Yamal s'est projeté vers une éventuelle demi-finale, qui revêtirait une saveur particulière pour lui : face à la France, contre laquelle l'Espagne s'est imposée à l'Euro 2024 (2-1) puis en Ligue des Nations 2025 (5-4). "Nous gardons de bons souvenirs de la France", a-t-il déclaré, ajoutant : "Quel que soit notre adversaire, nous essaierons de gagner et d'atteindre la finale."
10:26 - Deux futurs adversaires potentiellement difficiles dans le tableau de la France
Pour la Roja, il s'agit d'un premier quart de finale depuis son sacre mondial en Afrique du Sud en 2010. Mais elle est favorite. Sur 23 confrontations entre les deux sélections toutes compétitions confondues, la Belgique n'affiche que 5 victoires, contre 12 défaites et 6 nuls. La Roja a terminé en tête de son groupe avec sept points, sans encaisser le moindre but, grâce à des victoires contre l'Arabie saoudite et l'Uruguay. Elle a ensuite écarté l'Autriche en seizièmes, avant de valider son billet pour les quarts en huitièmes face au Portugal grâce à un but de Mikel Merino à la 91e minute. Championne d'Europe en titre, l'Espagne s'appuie sur un collectif équilibré, mêlant la fougue de Lamine Yamal, 18 ans, à l'expérience de vétérans comme Mikel Oyarzabal.
01:20 - France - Maroc (2-0) : Dembélé confie les consignes de Mbappé avant son but décisif
Quelques instants avant d'inscrire le deuxième but français à la 66e minute, Ousmane Dembélé avait reçu une instruction précise de son capitaine. "Kylian, deux ou trois minutes avant le but, m'a dit de rester dans l'axe, dès qu'on va avoir la possibilité on va aller en contre-attaque. Et c'est ce qui s'est passé", a expliqué le Ballon d'or après la rencontre. Une combinaison parfaitement exécutée qui a scellé l'élimination du Maroc et offert aux Bleus leur billet pour le dernier carré.
00:10 - France - Maroc (2-0) : les Bleus qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde
Après une première période étouffante mais stérile, où le Maroc avait tenu grâce à Bounou, les Bleus ont fini par faire craquer le verrou marocain en seconde période. Mbappé a ouvert le score à la 60e minute, avant que Dembélé n'enfonce le clou six minutes plus tard pour sceller le score à 2-0. Le temps réglementaire s'achève sur ce résultat sans appel. La France est qualifiée pour le dernier carré, où elle affrontera le vainqueur du match entre l'Espagne et la Belgique.