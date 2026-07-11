Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : le calendrier des demi-finales avec toutes les équipes qualifiées

Dernière ligne droite pour le tableau de la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec les quarts de finale. Découvrez les équipes qualifiées en demi-finales et le calendrier des matchs.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde offre un nouveau visage en cette fin de semaine et le calendrier des demi-finales se remplit déjà. Après la victoire de la France face au Maroc ce jeudi (2-0), les Espagnols se sont qualifiés en éliminant la Belgique (2-1) vendredi soir. Les deux nations, parmi les plus impressionnantes depuis le début de ce mondial, se retrouvent dans le dernier carré de ce tableau, pour un match aux airs de finale mardi 14 juillet (21h).

Dans l'autre moitié du tableau final de la Coupe du monde, le programme des quarts de finale voit s'affronter la Norvège et l'Angleterre ce samedi. La Norvège d'Haaland, révélation de cette phase finale, retrouvera l'Angleterre d'Harry Kane, plusieurs fois bousculée mais toujours foudroyante. Portés par leur attaquant vedette, les Scandinaves ont créé la surprise en éliminant le Brésil de Neymar, tandis que les Anglais ont validé leur billet en dominant le Mexique. Enfin, on suivra (ou pas vu l'heure) la dernière affiche des quarts ce dimanche à 3h du matin entre l'Argentine et la Suisse.

Le tableau des quarts et demi-finales de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des demi-finales de la Coupe du monde 2026 et de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale, revenir sur le tableau précédent ou anticiper les rencontres à venir.

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Le calendrier des quarts et demi-finales de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter le calendrier des quarts de finale et demi-finales de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

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