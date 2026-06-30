Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : les affiches des 8es connues, équipes qualifiées et calendrier complet

L'heure de la phase finale de la Coupe du monde 2026 avec le tableau complet des 16es de finale, mais également des huitièmes avec déjà des équipes qualifiées et des affiches connues.

La Coupe du monde 2026 est désormais dans sa phase finale ! Au terme de l'ultime journée de la phase de poules, le tableau des 32 nations qualifiées pour le second tour à élimination directe est désormais définitivement scellé. Et c'est une grande première cette année avec l'apparition inédite de seizièmes de finale. Pour y parvenir, les nations qualifiées ont terminé dans l'une des deux premières places de son groupe, ou ont terminé parmi les huit meilleurs troisièmes de la compétition. Cette extension du format et l'intégration des meilleurs troisièmes a modifié l'organisation de la compétition telle qu'on la connaissait jusqu'alors...

Le tableau des 16es et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des 16es de la Coupe du monde 2026 puis de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs.

Télécharger et imprimer notre calendrier des phases finales de la Coupe du monde 2026

Le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en direct

Vous préférez consulter le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats de la phase de groupes et des dernières évolutions au classement. Après sa victoire face à la Norvège, l'équipe de France est désormais certaine d'affronter la Suède en 16es de finale avant de retrouver l'Allemagne...

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

Dernières mises à jour

23:53 - C'est la pause, la France mène face à la Suède ! (1-0) Dans une première période où les Bleus ont longtemps joué de malchance, ils sont tout de même parvenus à virer en tête grâce à un but de Mbappé (1-0, 42e). Pour l'heure, la France rejoint le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Juste avant la pause, Mbappé, après avoir touché le montant (32e) et s'être vu refuser un but pour un léger hors-jeu (23e), a cassé le verrou suédois. Au terme d'un corner joué à deux, il a trompé trois défenseurs et a mis le ballon dans le but grâce à un ballon brossé. Avant ça, la France était tombée sur un grand Widell Zetterstrom, auteur de plusieurs parades décisives. Le gardien de la Suède a aussi été sauvé par son poteau gauche sur un retourné majestueux d'Olise. 23:00 - France - Suède, c’est parti ! Les Suédois donnent le coup d’envoi de cette affiche de la Coupe du monde 2026. Une place en huitième de finale est en jeu ! 20:58 - C'est terminé ! La Côte d'Ivoire éliminée par la Norvège (1-2) C'est terminé dans le Texas ! La Côte d'Ivoire est éliminée par la Norvège dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 (1-2). Nusa (39e) et Haaland (86e) ont marqué les buts norvégiens, alors que Diallo avait égalisé (74e). La Norvège affrontera en 8es de finale le Brésil. 19:00 - C'est parti pour Côte d'Ivoire - Norvège ! L'arbitre vénézuélien Jesus Valenzuela siffle le coup d'envoi de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Côte d'Ivoire et la Norvège ! C'est parti à Arlington, au Texas.

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Après les seizièmes de finale de la Coupe du monde, du 28 juin au 4 juillet, la phase finale va se poursuivre avec les huitièmes de finale du 4 juillet au 7 juillet, les quarts de finale du 9 au 12 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet et les deux finales le 18 juillet (3e place) et le 19 juillet (grande finale).