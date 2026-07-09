Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : les équipes qualifiées en demi-finale et le calendrier des quarts de finale

Florian Gregoire

Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : les équipes qualifiées en demi-finale et le calendrier des quarts de finale Dernière ligne droite pour le tableau de la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec le coup d'envoi des quarts de finale ce jeudi. Découvrez les équipes qualifiées et le calendrier des matchs.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ont officiellement pris fin mardi, laissant désormais place aux quarts de finale, qui débutent ce jeudi 9 juillet.

Les quarts de finale s'ouvrent avec une affiche qui va faire frémir la France... Quatre ans après leur confrontation en demi-finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus de Didier Deschamps retrouvent le Maroc pour une place dans le dernier carré. Le coup d'envoi est programmé ce jeudi 9 juillet à 22 heures. Dans cette même partie de tableau, l'Espagne affrontera la Belgique vendredi. Les Espagnols se sont qualifiés en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo, tandis que les Belges ont pris le meilleur sur les États-Unis.

Dans l'autre moitié du tableau, la Norvège, révélation de cette phase finale, retrouvera l'Angleterre. Portés par leur attaquant Erling Haaland, les Scandinaves ont créé la surprise en éliminant le Brésil de Neymar, tandis que les Anglais ont validé leur billet en dominant le Mexique. Enfin, on suivra la dernière affiche dimanche à 3h entre l'Argentine et la Suisse.

Le tableau des quarts de finale et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des quarts de la Coupe du monde 2026 et de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.

 

Télécharger et imprimer notre calendrier des phases finales de la Coupe du monde 2026

Le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

 

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

Dernières mises à jour

19:44 - Sur quelle chaîne regarder les matchs de ce tableau des quarts de finale ?

En France, beIN Sports retransmet l'intégralité des matches du tableau final du Mondial, tandis que M6, accessible sur la TNT, co-diffuse "les meilleures affiches". France-Maroc sera ainsi visible en clair sur M6, en plus de beIN Sports. Il est également déjà acté que les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale du dimanche 19 juillet à 21h seront co-diffusés par les deux chaînes.

18:32 - L'arbitrage en question dans ce tableau finae de Coupe du monde

L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a livré une prestation très décriée lors de Paraguay-France, laissant les Sud-Américains multiplier fautes et gestes antisportifs sans véritable sanction. À l'inverse, le Français François Letexier a été jugé globalement à la hauteur lors de la rencontre Argentine-Égypte (3-2), mêlant fermeté et pédagogie. Côté égyptien, la frustration reste néanmoins très vive : "Nous avons été lésés, tout le monde l'a vu", a lâché Mostafa Ziko.

17:31 - Le scandale Balogun, l'imprévu du calendrier de cette phase finale

Expulsé lors du tour précédent contre la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant américain Folarin Balogun a malgré tout été autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique. La FIFA aurait cédé à la pression de Donald Trump, désireux d'offrir à Team USA les meilleures chances de progression dans un tournoi coorganisé sur sol américain. Gianni Infantino est directement mis en cause pour avoir plié face à ces interférences politiques. Les États-Unis ont finalement été balayés 4-1 par la Belgique, les Diables rouges n'hésitant pas à moquer l'ingérence trumpiste après leur large victoire. Le sélectionneur belge Rudi Garcia a néanmoins pris soin de distinguer le joueur de la polémique : "Balogun est venu me voir (à la fin du match) et j'ai apprécié. Il n'y est pour rien." Son homologue américain Mauricio Pochettino a lui déploré : "Je suis frustré, déçu par les personnes qui n'arrivent pas à comprendre la situation."

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