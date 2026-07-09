Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : les équipes qualifiées en demi-finale et le calendrier des quarts de finale

Dernière ligne droite pour le tableau de la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec le coup d'envoi des quarts de finale ce jeudi. Découvrez les équipes qualifiées et le calendrier des matchs.
Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ont officiellement pris fin mardi, laissant désormais place aux quarts de finale, qui débutent ce jeudi 9 juillet.
Les quarts de finale s'ouvrent avec une affiche qui va faire frémir la France... Quatre ans après leur confrontation en demi-finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus de Didier Deschamps retrouvent le Maroc pour une place dans le dernier carré. Le coup d'envoi est programmé ce jeudi 9 juillet à 22 heures. Dans cette même partie de tableau, l'Espagne affrontera la Belgique vendredi. Les Espagnols se sont qualifiés en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo, tandis que les Belges ont pris le meilleur sur les États-Unis.
Dans l'autre moitié du tableau, la Norvège, révélation de cette phase finale, retrouvera l'Angleterre. Portés par leur attaquant Erling Haaland, les Scandinaves ont créé la surprise en éliminant le Brésil de Neymar, tandis que les Anglais ont validé leur billet en dominant le Mexique. Enfin, on suivra la dernière affiche dimanche à 3h entre l'Argentine et la Suisse.
Le tableau des quarts de finale et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026
Découvrez le tableau des quarts de la Coupe du monde 2026 et de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.
Le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde 2026
Vous préférez consulter le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...
Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026
Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.
Dernières mises à jour
19:44 - Sur quelle chaîne regarder les matchs de ce tableau des quarts de finale ?
En France, beIN Sports retransmet l'intégralité des matches du tableau final du Mondial, tandis que M6, accessible sur la TNT, co-diffuse "les meilleures affiches". France-Maroc sera ainsi visible en clair sur M6, en plus de beIN Sports. Il est également déjà acté que les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale du dimanche 19 juillet à 21h seront co-diffusés par les deux chaînes.
18:32 - L'arbitrage en question dans ce tableau finae de Coupe du monde
L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a livré une prestation très décriée lors de Paraguay-France, laissant les Sud-Américains multiplier fautes et gestes antisportifs sans véritable sanction. À l'inverse, le Français François Letexier a été jugé globalement à la hauteur lors de la rencontre Argentine-Égypte (3-2), mêlant fermeté et pédagogie. Côté égyptien, la frustration reste néanmoins très vive : "Nous avons été lésés, tout le monde l'a vu", a lâché Mostafa Ziko.
17:31 - Le scandale Balogun, l'imprévu du calendrier de cette phase finale
Expulsé lors du tour précédent contre la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant américain Folarin Balogun a malgré tout été autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique. La FIFA aurait cédé à la pression de Donald Trump, désireux d'offrir à Team USA les meilleures chances de progression dans un tournoi coorganisé sur sol américain. Gianni Infantino est directement mis en cause pour avoir plié face à ces interférences politiques. Les États-Unis ont finalement été balayés 4-1 par la Belgique, les Diables rouges n'hésitant pas à moquer l'ingérence trumpiste après leur large victoire. Le sélectionneur belge Rudi Garcia a néanmoins pris soin de distinguer le joueur de la polémique : "Balogun est venu me voir (à la fin du match) et j'ai apprécié. Il n'y est pour rien." Son homologue américain Mauricio Pochettino a lui déploré : "Je suis frustré, déçu par les personnes qui n'arrivent pas à comprendre la situation."
16:48 - Pour l'Angleterre et la France : le caractère avant tout
L'Angleterre de Jude Bellingham, auteur d'un doublé, s'est imposée à dix contre onze dans l'atmosphère bouillante de Mexico (2-3). De son côté, la France a souffert face au Paraguay dans une rencontre très accrochée avant que Kylian Mbappé ne transforme le penalty libérateur (1-0). Ces deux victoires ont davantage mis en avant le mental que le jeu, mais elles valaient bien trois points.
15:34 - La remontada argentine, un tournant dans ce tableau de la phase finale
L'Argentine a offert l'un des moments les plus fous de ce Mondial face à l'Égypte. Menés 0-2 à la 78e minute, les champions du monde ont inscrit trois buts en 13 minutes pour s'imposer 3-2, Lionel Messi étant impliqué sur un but et une passe décisive. La fédération argentine a salué son joueur sur X : "Il a tout gagné, tout accompli, mais ces larmes montrent que sa faim de gloire et son amour pour ce maillot n'ont pas de plafond."
14:43 - Des légendes tirent leur révérence avant les quarts de finale
Plusieurs icônes du football mondial ont vraisemblablement disputé leur dernier Mondial lors de ces huitièmes de finale. Cristiano Ronaldo, 41 ans, 146 buts en 233 sélections et quintuple Ballon d'or, n'aura jamais soulevé la Coupe du monde. Neymar (34 ans, Brésil), Luka Modric (40 ans, Croatie) et Mohamed Salah (34 ans, Égypte) ont également été éliminés, marquant la fin d'une génération dorée.
13:36 - Les favoris au rendez-vous mais deux absents du tableau final de la Coupe du monde
France, Espagne, Angleterre et Argentine ont toutes décroché leur billet pour les quarts de finale. Les Bleus, invaincus en phase de groupes, ont successivement écarté la Suède (3-0) et le Paraguay (1-0). Avec cette qualification, Didier Deschamps emmène la France en quarts pour la quatrième fois consécutive depuis sa prise de fonction, en 2014, 2018, 2022 et désormais 2026. Deux nations à l'histoire riche ont en revanche été stoppées en huitièmes : le Portugal, éliminé par l'Espagne sur le seul but de Mikel Merino à la 91e minute (0-1), et le Brésil, surpris par la Norvège (1-2). Les hommes de Carlo Ancelotti n'étaient toutefois pas unanimement considérés comme de véritables prétendants au titre final.
12:45 - Comment les équipes sont arrivées dans ce tableau des quarts de finale de Coupe du monde
Le Maroc avait d'abord dominé le Canada, pays co-organisateur, 3-0 dès les huitièmes le 4 juillet à Houston, se montrant ainsi le premier qualifié pour les quarts. La France, de son côté, s'est imposée 1-0 face au Paraguay à Philadelphie le même jour, dans un match qui rappelait la rencontre de 1998, également remportée par les Bleus lors du huitième de finale de leur premier sacre mondial. La Norvège a créé la surprise face au Brésil (2-1), la Belgique a surclassé les Etats-Unis (4-1), l'Angleterre s'est difficilement défait du Mexique (3-2) tout comme l'Espagne du Portugal (1-0) et surtout l'Argentine de l'Egypte (3-2). La nuit dernière, la Suisse a éliminé la Colombie aux tirs aux buts.
11:40 - Norvège, Belgique, Suisse : les invités surprises de ce tableau des quarts de finale
Parmi les huit équipes qualifiées pour les quarts, trois nations font figure d'outsiders inattendus à ce stade. La Norvège, portée par un Erling Haaland auteur d'un doublé contre le Brésil, et la Belgique, qui avait pourtant démarré le tournoi avec deux nuls et avait été menée 0-2 par le Sénégal en seizièmes, se sont imposées comme de véritables challengers. Pour défier les États-Unis, Rudi Garcia avait fait l'impasse sur Romelu Lukaku, Jérémy Doku et Kevin de Bruyne, choisissant la jeunesse et la vitesse. Le résultat, une victoire 4-1, a pleinement validé ce choix tactique. Le sélectionneur français des Diables rouges l'a expliqué sans détour : "J'ai hésité jusqu'à ce matin pour le 11. Je voulais des joueurs à 100% et de la vitesse devant. Le plan a fonctionné. Ils voulaient nous presser haut et c'est nous qui l'avons fait."
10:47 - Six équipes européennes encore en course dans le tableau final
L'Europe est très bien représentée dans ce dernier carré avec pas moins de six équipes qualifiées pour les quarts sur huit. Le tableau est complété par une équipe africaine (le Maroc) et une sud-américaine (l'Argentine). Deux duels sont 100 % européens : Espagne-Belgique et Norvège-Angleterre. Aux côtés des favoris habituels comme l'Espagne, la France et l'Argentine, des équipes comme la Suisse ou la Norvège n'ont désormais plus rien à perdre.
18:40 - Norvège, Belgique, Suisse : les invités surprises de ce tableau des quarts de finale
Parmi les huit équipes qualifiées pour les quarts, trois nations font figure d'outsiders inattendus à ce stade. La Norvège, portée par un Erling Haaland auteur d'un doublé contre le Brésil, et la Belgique, qui avait pourtant démarré le tournoi avec deux nuls et avait été menée 0-2 par le Sénégal en seizièmes, se sont imposées comme de véritables challengers. Pour défier les États-Unis, Rudi Garcia avait fait l'impasse sur Romelu Lukaku, Jérémy Doku et Kevin de Bruyne, choisissant la jeunesse et la vitesse. Le résultat, une victoire 4-1, a pleinement validé ce choix tactique. Le sélectionneur français des Diables rouges l'a expliqué sans détour : "J'ai hésité jusqu'à ce matin pour le 11. Je voulais des joueurs à 100% et de la vitesse devant. Le plan a fonctionné. Ils voulaient nous presser haut et c'est nous qui l'avons fait."
17:32 - L'arbitrage en question dans ce tableau finae de Coupe du monde
L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a livré une prestation très décriée lors de Paraguay-France, laissant les Sud-Américains multiplier fautes et gestes antisportifs sans véritable sanction. À l'inverse, le Français François Letexier a été jugé globalement à la hauteur lors de la rencontre Argentine-Égypte (3-2), mêlant fermeté et pédagogie. Côté égyptien, la frustration reste néanmoins très vive : "Nous avons été lésés, tout le monde l'a vu", a lâché Mostafa Ziko.
16:31 - Le scandale Balogun, l'imprévu du calendrier de cette phase finale
Expulsé lors du tour précédent contre la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant américain Folarin Balogun a malgré tout été autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique. La FIFA aurait cédé à la pression de Donald Trump, désireux d'offrir à Team USA les meilleures chances de progression dans un tournoi coorganisé sur sol américain. Gianni Infantino est directement mis en cause pour avoir plié face à ces interférences politiques. Les États-Unis ont finalement été balayés 4-1 par la Belgique, les Diables rouges n'hésitant pas à moquer l'ingérence trumpiste après leur large victoire. Le sélectionneur belge Rudi Garcia a néanmoins pris soin de distinguer le joueur de la polémique : "Balogun est venu me voir (à la fin du match) et j'ai apprécié. Il n'y est pour rien." Son homologue américain Mauricio Pochettino a lui déploré : "Je suis frustré, déçu par les personnes qui n'arrivent pas à comprendre la situation."
15:28 - Pour l'Angleterre et la France : le caractère avant tout
L'Angleterre de Jude Bellingham, auteur d'un doublé, s'est imposée à dix contre onze dans l'atmosphère bouillante de Mexico (2-3). De son côté, la France a souffert face au Paraguay dans une rencontre très accrochée avant que Kylian Mbappé ne transforme le penalty libérateur (1-0). Ces deux victoires ont davantage mis en avant le mental que le jeu, mais elles valaient bien trois points.
14:34 - La remontada argentine, un tournant dans ce tableau de la phase finale
L'Argentine a offert l'un des moments les plus fous de ce Mondial face à l'Égypte. Menés 0-2 à la 78e minute, les champions du monde ont inscrit trois buts en 13 minutes pour s'imposer 3-2, Lionel Messi étant impliqué sur un but et une passe décisive. La fédération argentine a salué son joueur sur X : "Il a tout gagné, tout accompli, mais ces larmes montrent que sa faim de gloire et son amour pour ce maillot n'ont pas de plafond."
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