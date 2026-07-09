Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : les équipes qualifiées en demi-finale et le calendrier des quarts de finale

Dernière ligne droite pour le tableau de la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec le coup d'envoi des quarts de finale ce jeudi. Découvrez les équipes qualifiées et le calendrier des matchs.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ont officiellement pris fin mardi, laissant désormais place aux quarts de finale, qui débutent ce jeudi 9 juillet.

Les quarts de finale s'ouvrent avec une affiche qui va faire frémir la France... Quatre ans après leur confrontation en demi-finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus de Didier Deschamps retrouvent le Maroc pour une place dans le dernier carré. Le coup d'envoi est programmé ce jeudi 9 juillet à 22 heures. Dans cette même partie de tableau, l'Espagne affrontera la Belgique vendredi. Les Espagnols se sont qualifiés en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo, tandis que les Belges ont pris le meilleur sur les États-Unis.

Dans l'autre moitié du tableau, la Norvège, révélation de cette phase finale, retrouvera l'Angleterre. Portés par leur attaquant Erling Haaland, les Scandinaves ont créé la surprise en éliminant le Brésil de Neymar, tandis que les Anglais ont validé leur billet en dominant le Mexique. Enfin, on suivra la dernière affiche dimanche à 3h entre l'Argentine et la Suisse.

Le tableau des quarts de finale et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des quarts de la Coupe du monde 2026 et de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.

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Le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

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