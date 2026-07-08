Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : les équipes qualifiées et tous les quarts de finale, le calendrier complet

Le tableau final de la Coupe du monde 2026 bascule sur les quarts de finale ce mardi soir. Découvrez les matchs et les équipes qualifiées après les huitièmes de finale.

Un tableau de la phase finale de Coupe du monde 2026 en chasse un autre. Les huitièmes de finale s'achèvent officiellement ce mardi 7 juillet et il est déjà l'heure de se projeter sur le tableau des quarts de finale de ce Mondial. Les deux derniers tickets ont été mis en jeu ce mardi soir. L'Argentine a sauvé sa peau face à l'Egypte (3-2), après avoir été menée 2-0, grâce à un Lionel Messi décisif (un but, une passe décisive) même s'il a raté un pénalty.

Le bas de tableau des 8es de finale de la Coupe du monde a mis face à face la Suisse et la Colombie en toute fin de soirée, pour une ultime place pour les quarts de finale qui débuteront ce jeudi, avec une affiche qui intéresse toute la France... Quatre ans après la demi-finale France - Maroc à la Coupe du monde 2022, la bande à Didier Deschamps retrouve en effet les Lions de l'Atlas pour lancer la dernière ligne droite de cette phase finale. Le coup d'envoi est prévu pour le 9 juillet à 22h.

Dans la même partie de tableau, on suivra un vrai choc entre l'Espagne et la Belgique ce vendredi, après leur qualification au détriment du Portugal de Cristiano Ronaldo et des Etats-Unis. Dans l'autre moitié de ce tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026, la surprenante équipe de la Norvège, et sa méga star Erling Haaland, se sont payées le scalp du Brésil et de Neymar, désormais à la retraite internationale et retrouveront l'Angleterre, tombeuse du Mexique, samedi.

Le tableau des quarts de finale et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des quarts de la Coupe du monde 2026 et de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.

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Le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

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