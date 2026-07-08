Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : les équipes qualifiées et tous les quarts de finale, le calendrier complet

Le tableau final de la Coupe du monde 2026 bascule sur les quarts de finale ce mardi soir. Découvrez les matchs et les équipes qualifiées après les huitièmes de finale.
Un tableau de la phase finale de Coupe du monde 2026 en chasse un autre. Les huitièmes de finale s'achèvent officiellement ce mardi 7 juillet et il est déjà l'heure de se projeter sur le tableau des quarts de finale de ce Mondial. Les deux derniers tickets ont été mis en jeu ce mardi soir. L'Argentine a sauvé sa peau face à l'Egypte (3-2), après avoir été menée 2-0, grâce à un Lionel Messi décisif (un but, une passe décisive) même s'il a raté un pénalty.
Le bas de tableau des 8es de finale de la Coupe du monde a mis face à face la Suisse et la Colombie en toute fin de soirée, pour une ultime place pour les quarts de finale qui débuteront ce jeudi, avec une affiche qui intéresse toute la France... Quatre ans après la demi-finale France - Maroc à la Coupe du monde 2022, la bande à Didier Deschamps retrouve en effet les Lions de l'Atlas pour lancer la dernière ligne droite de cette phase finale. Le coup d'envoi est prévu pour le 9 juillet à 22h.
Dans la même partie de tableau, on suivra un vrai choc entre l'Espagne et la Belgique ce vendredi, après leur qualification au détriment du Portugal de Cristiano Ronaldo et des Etats-Unis. Dans l'autre moitié de ce tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026, la surprenante équipe de la Norvège, et sa méga star Erling Haaland, se sont payées le scalp du Brésil et de Neymar, désormais à la retraite internationale et retrouveront l'Angleterre, tombeuse du Mexique, samedi.
Le tableau des quarts de finale et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026
Découvrez le tableau des quarts de la Coupe du monde 2026 et de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.
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Le calendrier des quarts de finale de la Coupe du monde 2026
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Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026
Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.
Dernières mises à jour
00:10 - Suisse - Colombie : 0-0 après 90 minutes, place aux prolongations
Rien ne se décide en temps réglementaire. La Suisse et la Colombie se quittent dos à dos (0-0) au terme des 90 minutes de ce 8e de finale de Coupe du monde. Les deux équipes ont eu leurs occasions, sans jamais parvenir à faire trembler les filets. La qualification reste entièrement en jeu : ni les Suisses ni les Colombiens n'ont pu arracher le but qui les aurait envoyés en quarts de finale. Il faudra 30 minutes supplémentaires pour départager ces deux formations. La prolongation est lancée au BC Place de Vancouver.
22:55 - Suisse-Colombie : 0-0 à la pause, un match équilibré à Vancouver
Les deux équipes se retrouvent à égalité (0-0) à la mi-temps de ce 8e de finale au BC Place de Vancouver. Le gardien colombien Vargas a été décisif, repoussant notamment une frappe croisée de Rieder à la 30e minute, puis une tentative de Ndoye à la 32e. Côté suisse, Kobel avait lui aussi dû sortir le grand jeu face à Puerta à la 21e minute. La Suisse s'est montrée plus dangereuse offensivement, mais la Colombie a poussé en fin de première période, obtenant notamment un corner sur lequel James Rodriguez a centré. Tout reste ouvert pour la seconde mi-temps.
22:00 - Suisse - Colombie : un 8e de finale entre deux premiers de groupe
Les deux équipes qui s'affrontent ce soir à Vancouver ont une chose en commun : elles ont toutes les deux terminé en tête de leur groupe respectif. La Suisse a dominé le groupe B avec notamment une victoire sur la Bosnie-Herzégovine (4-1), avant d'écarter l'Algérie en 16es (2-0). La Colombie, elle, a fini en tête du groupe K avec 7 points, puis a éliminé le Ghana (1-0). À l'issue de ce 8e de finale, le vainqueur défiera l'Argentine en quarts de finale. Coup d'envoi à 22h au BC Place de Vancouver, diffusion sur M6 et beIN Sports 1.
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21:20 - Argentine - Égypte (3-2) : les statistiques qui résument une rencontre folle
Dominatrice dans le jeu tout au long du match, l'Argentine a pourtant failli plonger. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 64 % de possession, 19 tirs contre 12, 7 tirs cadrés contre 2. Malgré cette supériorité territoriale écrasante, le tenant du titre s'est retrouvé mené 0-2 à quinze minutes du terme. En face, le gardien Mostafa Shobeir a réalisé 4 arrêts décisifs et a terminé la rencontre avec la note de 9,0, meilleure performance individuelle du match. L'efficacité égyptienne a contrasté avec les occasions gâchées côté argentin, dont un penalty manqué par Messi dès la 21e minute.
20:10 - L'Argentine renverse l'Égypte et file en quarts de finale
L'Argentine est qualifiée pour les quarts de finale. Menée 0-2 à l'entame du dernier quart d'heure, l'Albiceleste a renversé un scénario totalement fou grâce à trois buts en onze minutes. Romero a lancé la remontée à la 79e, Messi a égalisé à la 83e pour son 8e but du tournoi, avant qu'Enzo Fernandez ne scelle la victoire d'une tête croisée dans les arrêts de jeu (90e+2). Score final : 3-2. Les champions du monde en titre affronteront le vainqueur de Suisse-Colombie en quarts. Le parcours héroïque des Pharaons s'arrête là.
18:55 - À la mi-temps à Atlanta, l'Égypte mène et Messi est maudit
L'Argentine est menée 0-1 à la pause. Un penalty manqué, un poteau, un gardien stratosphérique : la première période a été un cauchemar pour l'Albiceleste. Yasser Ibrahim a ouvert le score à la 15e minute sur une tête au second poteau, suite à un corner. Messi, lui, a raté un penalty à la 21e minute, repoussé par un Mostafa Shobeir en état de grâce, auteur de plusieurs arrêts décisifs. L'Argentine domine la possession (60 %) et compte trois tirs cadrés, mais rien ne rentre. Les Pharaons résistent avec une intensité remarquable.
18:00 - Argentine-Égypte : deux destins qui s'affrontent à Atlanta avant les quarts
D'un côté, une Argentine tenante du titre, invaincue en phase de groupes mais décevante face au Cap-Vert, incapable de produire un match référence. De l'autre, une Égypte solide, invaincue elle aussi depuis le début du tournoi, mais qui ne compte qu'une seule victoire en quatre rencontres. Les Pharaons n'ont plus rien à perdre : une place en quarts de finale serait une première historique, qui ferait d'eux la cinquième équipe africaine à atteindre ce stade de la Coupe du monde. L'Argentine, elle, doit impérativement élever son niveau si elle veut espérer conserver son titre mondial.
17:12 - Au tableau de la Coupe du monde ce mardi, un huitième de finale sous tension pour l'Argentine
L'Argentine affronte l'Égypte ce mardi 7 juillet 2026 en huitième de finale de la Coupe du monde, à Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium. Le coup d'envoi de cette affiche est fixé à 18h (heure française), et la rencontre sera diffusée exclusivement sur beIN Sports 1 en France. L'Argentine entre dans le tableau des huitièmes de finale après une qualification laborieuse face au Cap-Vert, obtenue seulement en prolongation (3-2). Les champions du monde en titre affichent des lacunes collectives préoccupantes, malgré les performances individuelles de Lionel Messi, auteur de sept buts en quatre rencontres.
13:56 - Un arbitre français, une ombre au tableau des huitièmes, vif débat en Argentine
La désignation de l'arbitre français François Letexier pour diriger le huitième de finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Égypte suscite une vague d'indignation en Argentine. Plusieurs médias et supporters argentins y voient un risque de partialité, au regard de la rivalité historique née de la finale de 2022 entre les deux nations. Le journal La Nación a réagi avec "surprise", rappelant qu'il s'agit "d'un Français, l'un des plus grands rivaux de l'Argentine." La chaîne argentine TYC souligne que le bilan récent de l'arbitre n'est "pas brillant" et rappelle qu'il n'a jamais dirigé de rencontre de l'équipe d'Argentine. Elle pointe notamment son expulsion controversée de Nicolás Tagliafico en Ligue 1, lors d'une défaite de l'OL contre Monaco (1-2) le 22 mars. Les réseaux sociaux argentins ont rapidement relayé ces critiques, certains internautes réclamant "quelqu'un de plus impartial."
12:44 - L'Égypte aborde sans pression son premier huitième historique de la Coupe du monde
Les Pharaons disputent pour la toute première fois de leur histoire un huitième de finale de Coupe du monde, après avoir éliminé l'Australie aux tirs au but (1-1, 4-2 tab). Mohamed Salah a exprimé sa fierté après la qualification : "C'est historique. J'ai dit aux gars que c'est la plus grande scène sur laquelle on puisse jouer. Profitez-en et ne laissez pas la pression vous atteindre." Les Égyptiens, invaincus depuis le début du tournoi, abordent ce huitième de finale libérés de toute attente.
11:23 - L'Argentine sait souffrir : la Coupe du monde 2022 en témoigne
Malgré ses difficultés actuelles, l'Argentine a une longue habitude des victoires arrachées dans la douleur. En 2022 au Qatar, elle avait frôlé l'élimination en quart de finale contre les Pays-Bas aux tirs au but (2-2, 4-3 tab), concédé une défaite inaugurale face à l'Arabie saoudite (2-1), avant de remporter la finale contre la France dans les mêmes conditions (3-3, 4-2 tab). "Il faut toujours en tirer du positif, cette équipe ne renonce jamais", a rappelé Lionel Scaloni.
10:04 - Le tableau des compositions probables révèle les absences des deux équipes pour la Coupe du monde
Du côté argentin, Balerdi est absent sur blessure, tandis que Medina reste incertain. L'Égypte retrouve quant à elle Lasheen, de retour de suspension, mais devra probablement se passer d'Abdelmonem et Fatouh, tous deux blessés. Les compositions probables donnent Messi en pointe offensive face à un onze égyptien organisé autour de Salah et Marmoush.
08:37 - Messi lucide sur les défauts collectifs argentins lors de la Coupe du monde
Après le match difficile face au Cap-Vert, Messi a analysé les problèmes tactiques de son équipe : "On n'a pas réussi à bien les presser, il y avait trop d'espaces entre nos lignes. Quand nos milieux voulaient sortir sur leur défenseur central, nos défenseurs avaient beaucoup trop de distance à parcourir." Le capitaine argentin a également reconnu : "On n'était pas bien coordonnés" et "il ne faut pas se laisser aller à la confiance", selon les mots de Lisandro Martinez. Entre les deux matchs, la récupération physique a constitué l'essentiel du travail du staff argentin. L'entraînement du samedi matin a même été annulé en raison d'un orage, les joueurs se repliant dans la salle de gym du centre d'entraînement de l'Inter Miami. Les cas de Facundo Medina, touché musculairement, et d'Enzo Fernandez, victime de crampes, restent incertains pour le huitième.
07:12 - Au tableau de la Coupe du monde ce mardi, un huitième de finale sous tension pour l'Argentine
L'Argentine affronte l'Égypte ce mardi 7 juillet 2026 en huitième de finale de la Coupe du monde, à Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium. Le coup d'envoi de cette affiche est fixé à 18h (heure française), et la rencontre sera diffusée exclusivement sur beIN Sports 1 en France. L'Argentine entre dans le tableau des huitièmes de finale après une qualification laborieuse face au Cap-Vert, obtenue seulement en prolongation (3-2). Les champions du monde en titre affichent des lacunes collectives préoccupantes, malgré les performances individuelles de Lionel Messi, auteur de sept buts en quatre rencontres.
05:20 - De Ketelaere, patron offensif de la Belgique face aux États-Unis
Auteur d'un doublé avant la pause et véritable moteur offensif de la rencontre, Charles De Ketelaere a été le grand artisan de la qualification belge en quarts de finale. Les Diables Rouges ont livré une prestation solide et maîtrisée face aux États-Unis, s'imposant 4-1 grâce également à des buts de Vanaken et Lukaku, ce dernier scellant le score dans les arrêts de jeu. La Belgique, supérieure dans tous les secteurs, disputera son quatrième quart de finale de Coupe du monde.