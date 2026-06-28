Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : les équipes qualifiées pour les 16es et le calendrier complet

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 est terminée, voici le tableau final des 16es avec tous les matchs et le programme complet.

La Coupe du monde 2026 est désormais dans sa phase finale ! Au terme de l'ultime journée de la phase de poules, le tableau des 32 nations qualifiées pour le second tour à élimination directe est désormais définitivement scellé. Et c'est une grande première cette année avec l'apparition inédite de seizièmes de finale. Pour y parvenir, les nations qualifiées ont terminé dans l'une des deux premières places de son groupe, ou ont terminé parmi les huit meilleurs troisièmes de la compétition.

Cette extension du format et l'intégration des meilleurs troisièmes a modifié l'organisation de la compétition telle qu'on la connaissait jusqu'alors. Pour parer à toute éventualité jurisprudentielle, la FIFA a pris les devants en publiant un document de 18 pages avec de nouvelles règles.

Le tableau des 16es et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des 16es de la Coupe du monde 2026 puis de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs.

Télécharger et imprimer notre calendrier des phases finales de la Coupe du monde 2026

Notons que pour le classement des groupes de cette Coupe du monde, la FIFA a modifié les critères de départage entre équipes à égalité de points. Désormais, la différence de buts dans les confrontations directes prime sur la différence de buts générale, qui était historiquement le premier critère retenu.

Lorsque plusieurs équipes sont à égalité de points et que leur confrontation directe n'a pas permis de les départager, d'autres critères s'appliquent dans un ordre précis. Viennent d'abord la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, ensuite le barème du fair-play (un carton jaune vaut un point de pénalité, un carton rouge direct en vaut quatre), et enfin le classement FIFA.

Le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en direct

Vous préférez consulter le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats de la phase de groupes et des dernières évolutions au classement. Après sa victoire face à la Norvège, l'équipe de France est désormais certaine d'affronter la Suède en 16es de finale avant de retrouver l'Allemagne...

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Après les seizièmes de finale de la Coupe du monde, du 28 juin au 4 juillet, la phase finale va se poursuivre avec les huitièmes de finale du 4 juillet au 7 juillet, les quarts de finale du 9 au 12 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet et les deux finales le 18 juillet (3e place) et le 19 juillet (grande finale).