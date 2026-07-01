Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : plusieurs affiches des 8es connues, équipes qualifiées et calendrier complet

La Coupe du monde 2026 est dans sa phase finale avec plusieurs affiches déjà connues pour les huitièmes de finale dont un certain France - Paraguay samedi prochain...

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 se remplit jour après jour depuis la fin de la phase de groupes. C'est un tableau de 32 nations qualifiées pour le second tour à élimination directe, qui va évoluer jusqu'à ce qu'il n'en reste que deux en finale, le 19 juillet prochain. Le calendrier des 16es de finale est déjà bien entamé et plusieurs équipes ses sont déjà qualifiées pour la suite, alors que les affiches des 8es de finale se précisent.

Cette phase finale de Coupe du monde et ce tableau taille XXL sont une grande première cette année, puisque c'est la première fois que des seizièmes de finale sont programmés dans la compétition. Pour intégrer le tableau, les nations devaient terminer dans l'une des deux premières places de leurs groupes respectifs, ou figurer parmi les huit meilleurs troisièmes de la compétition.

La partie de tableau de l'équipe de France, qui avait terminé en première position du groupe I, l'a placée face à la Suède en 16es de finale, avant un huitième de finale contre le Paraguay, qui a réalisé l'exploit de sortir l'Allemagne de la compétition après une séance de tirs aux buts.

Le tableau des 16es et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des 16es de la Coupe du monde 2026 puis de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur la flèche de droite pour avancer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.

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Le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en direct

Vous préférez consulter le calendrier des 16es de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

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