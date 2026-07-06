Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : toutes les équipes qualifiées pour les quarts et le calendrier des 8es

Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : toutes les équipes qualifiées pour les quarts et le calendrier des 8es

Florian Gregoire

La fin des huitièmes de finale est prévue ce mardi avec le tableau des quarts qui est en train de se dévoiler.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde continue de se réduire, avec seulement 16 sélections encore en lice au début des huitièmes de finale, et déjà beaucoup moins au moment où ces lignes sont écrites. Chaque équipe qualifiée espérait alors décrocher son billet pour les quarts de finale, prévus à partir du 9 juillet.

L'équipe de France a été l'une des premières à valider sa qualification grâce à une victoire difficile contre le Paraguay (1-0), obtenue samedi soir grâce à un penalty de Mbappé et après une rencontre tendue. Les Bleus connaissent également déjà leur adversaire en quarts de finale : le Maroc, vainqueur du Canada sur le score de 3-0. Des retrouvailles 4 ans plus tard car les Bleus avaient affronté le Maroc en demi-finale au Qatar.

La phase finale s'est ensuite poursuivie avec le huitième de finale entre le Brésil et la Norvège, dimanche soir, puis celui opposant le Mexique à l'Angleterre dans la nuit. La Norvège s'est imposée 2-1 grâce à un gardien en feu et à un Haaland très efficace, auteur d'un doublé. De son côté, l'Angleterre a éliminé le pays hôte mexicain au terme d'une rencontre riche en rebondissements, remportée 3-2 malgré une infériorité numérique...

Le tableau des 8es de finale et de la phase finale de finale de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau des 8es de la Coupe du monde 2026 puis de toute la phase finale, avec l'évolution de toutes les affiches en temps réel au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans le tableau de la phase finale et anticiper les rencontres à venir.

 

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Le calendrier des 8es de finale de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter le calendrier des 8es de finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous. Il se met à jour lui aussi en fonction des ultimes résultats et des derniers qualifiés...

 

Les résultats et toute l'actu de la Coupe du monde 2026

Suivez tous les résultats et toutes les actus de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, dans notre grand direct jusqu'au 19 juillet.

Dernières mises à jour

21:55 - À la pause, une domination espagnole sans récompense au tableau de bord

L'Espagne tient le ballon à 55 % et affiche 84 % de passes réussies dans la moitié de terrain adverse, contre 75 % pour le Portugal. La Roja a produit davantage d'occasions — 8 tirs contre 3 — sans parvenir à concrétiser. La barre transversale a même sauvé l'Espagne sur une frappe de Nuno Mendes (41e). Côté portugais, Cristiano Ronaldo a tenté sa chance d'un retourné, sans succès. Les deux équipes se retrouvent à égalité (0-0) à la mi-temps de ce huitième de finale de Coupe du monde 2026.

21:08 - Oyarzabal, l'anti-star qui peut faire basculer le match

C'est peut-être l'avant-centre basque Mikel Oyarzabal, avec 4 buts à son compteur, qui sera le véritable homme clé du côté espagnol. Discret dans les médias mais décisif sur le terrain, il avait déjà fait basculer la finale de l'Euro 2024 d'une frappe décisive. Son association avec Yamal et Cucurella représente l'une des menaces principales pour la défense portugaise.

21:00 - Portugal - Espagne : un duel ibérique aux enjeux immenses en huitième de finale

Le choc ibérique est sur le point d'éclater. Ce soir, à l'AT&T Stadium d'Arlington, le Portugal affronte l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Les Portugais visent leur quatrième quart de finale de l'histoire, mais le défi est colossal : ils n'ont plus passé deux tours à élimination directe d'un Mondial depuis 2006. En face, l'Espagne arrive en champion d'Europe en état de grâce, sans avoir encaissé le moindre but en quatre matchs. L'historique penche clairement pour la Roja, qui n'a perdu qu'une seule fois en douze confrontations officielles contre le Portugal.

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