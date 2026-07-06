Tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 : toutes les équipes qualifiées pour les quarts et le calendrier des 8es

L'Espagne tient le ballon à 55 % et affiche 84 % de passes réussies dans la moitié de terrain adverse, contre 75 % pour le Portugal. La Roja a produit davantage d'occasions — 8 tirs contre 3 — sans parvenir à concrétiser. La barre transversale a même sauvé l'Espagne sur une frappe de Nuno Mendes (41e). Côté portugais, Cristiano Ronaldo a tenté sa chance d'un retourné, sans succès. Les deux équipes se retrouvent à égalité (0-0) à la mi-temps de ce huitième de finale de Coupe du monde 2026.

C'est peut-être l'avant-centre basque Mikel Oyarzabal, avec 4 buts à son compteur, qui sera le véritable homme clé du côté espagnol. Discret dans les médias mais décisif sur le terrain, il avait déjà fait basculer la finale de l'Euro 2024 d'une frappe décisive. Son association avec Yamal et Cucurella représente l'une des menaces principales pour la défense portugaise.

Le choc ibérique est sur le point d'éclater. Ce soir, à l'AT&T Stadium d'Arlington, le Portugal affronte l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Les Portugais visent leur quatrième quart de finale de l'histoire, mais le défi est colossal : ils n'ont plus passé deux tours à élimination directe d'un Mondial depuis 2006. En face, l'Espagne arrive en champion d'Europe en état de grâce, sans avoir encaissé le moindre but en quatre matchs. L'historique penche clairement pour la Roja, qui n'a perdu qu'une seule fois en douze confrontations officielles contre le Portugal.

19:27 - Ronaldo face aux médias : "Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans" Lors de sa conférence de presse d'avant-match dimanche à Dallas, Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes avec la presse. "Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans mais vous avez bien dû voir que ça n'en vaut pas la peine, que c'est une perte de temps, mais vous continuez d'essayer encore et encore", a lancé l'attaquant d'Al-Nassr. Il a tout de même reconnu une baisse de niveau : "Je ne suis plus le joueur que j'ai été", avant de nuancer aussitôt — "je ne suis pas si mauvais, j'ai marqué trois buts." A 41 ans et lors de sa sixième Coupe du monde, Ronaldo a soigneusement évité le sujet de son avenir en sélection. "Comme je l'ai dit avant, (je vais arrêter) quand je le déciderai, pas quand vous le déciderez", a-t-il balayé. Sur l'enjeu d'un éventuel titre mondial pour sa légende, il s'est montré philosophe : "Je ne vais pas être plus Cristiano Ronaldo ou moins Cristiano Ronaldo si je gagne ou pas la Coupe du monde. Ce que l'âge vous donne c'est de la maturité, l'expérience, apprécier la relativité des choses."

19:05 - Ronaldo face aux médias : "Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans" Lors de sa conférence de presse d'avant-match dimanche à Dallas, Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes avec la presse. "Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans mais vous avez bien dû voir que ça n'en vaut pas la peine, que c'est une perte de temps, mais vous continuez d'essayer encore et encore", a lancé l'attaquant d'Al-Nassr. Il a tout de même reconnu une baisse de niveau : "Je ne suis plus le joueur que j'ai été", avant de nuancer aussitôt — "je ne suis pas si mauvais, j'ai marqué trois buts." A 41 ans et lors de sa sixième Coupe du monde, Ronaldo a soigneusement évité le sujet de son avenir en sélection. "Comme je l'ai dit avant, (je vais arrêter) quand je le déciderai, pas quand vous le déciderez", a-t-il balayé. Sur l'enjeu d'un éventuel titre mondial pour sa légende, il s'est montré philosophe : "Je ne vais pas être plus Cristiano Ronaldo ou moins Cristiano Ronaldo si je gagne ou pas la Coupe du monde. Ce que l'âge vous donne c'est de la maturité, l'expérience, apprécier la relativité des choses."

18:45 - Compositions probables de Portugal - Espagne : trois Parisiens côté portugais Selon l'ensemble de la presse, trois joueurs du PSG devraient figurer dans le onze de départ portugais : Vitinha, João Neves et Nuno Mendes, tous titulaires indiscutables depuis le début de la compétition. Gonçalo Ramos, récemment vendu à l'AC Milan pour 70 à 74 millions d'euros hors bonus, devrait de nouveau débuter sur le banc au profit de Cristiano Ronaldo. Du côté espagnol, Fabián Ruiz (PSG) ne fait plus partie du onze de base depuis plusieurs matchs et n'a joué qu'une minute face à l'Autriche.

16:11 - Compositions probables de Portugal - Espagne : trois Parisiens côté portugais Selon l'ensemble de la presse, trois joueurs du PSG devraient figurer dans le onze de départ portugais : Vitinha, João Neves et Nuno Mendes, tous titulaires indiscutables depuis le début de la compétition. Gonçalo Ramos, récemment vendu à l'AC Milan pour 70 à 74 millions d'euros hors bonus, devrait de nouveau débuter sur le banc au profit de Cristiano Ronaldo. Du côté espagnol, Fabián Ruiz (PSG) ne fait plus partie du onze de base depuis plusieurs matchs et n'a joué qu'une minute face à l'Autriche.

17:44 - Ronaldo contre Yamal, le choc des générations Ce Portugal-Espagne sera aussi le tableau d'un duel générationnel entre Lamine Yamal (19 ans) et Cristiano Ronaldo (41 ans), peut-être au crépuscule de sa carrière en Coupe du monde, si l'on en croit les déclarations de sa sœur avant le 16e de finale contre la Croatie. Face à la personnalisation de la rencontre, Yamal a tenu à relativiser : "Jouer contre lui (Ronaldo) serait un grand plaisir, mais mon unique objectif est de gagner ce match." En face, le capitaine portugais reste sur un triplé historique face à cette même Espagne en 2018 (3-3), même si ses performances lors de ce Mondial suscitent des interrogations — il a notamment réussi moins de dribbles que le gardien héroïque du Cap-Vert, Vozinha.

17:02 - Yamal face à Nuno Mendes, Cucurella, le facteur X côté espagnol Sur le flanc gauche espagnol, Lamine Yamal aura une revanche à prendre sur Nuno Mendes, qui l'avait "éteint" lors de leur dernière confrontation en Ligue des nations l'été 2024. Le latéral du PSG part avec un léger avantage, d'autant que le joyau du Barça, arrivé blessé aux États-Unis, ne semble pas encore pleinement lancé dans la compétition malgré un but contre l'Arabie saoudite (4-0). Le quotidien espagnol Marca désigne d'ailleurs les deux joueurs comme "les latéraux les plus en vue de ce Mondial." Sur l'autre côté, Marc Cucurella réalise un Mondial de haut niveau. Futur joueur du Real Madrid, le latéral gauche espagnol a signé un doublé de passes décisives pour Mikel Oyarzabal lors de la victoire face à l'Autriche (3-0). Marca s'enthousiasme : "Marc Cucurella vole et c'est le Real Madrid qui se frotte les mains."

14:48 - Vitinha contre Pedri, le duel attendu au programme de ce 8e de final de Coupe du monde Le face-à-face entre Pedri et Vitinha s'annonce comme l'un des matchs dans le match. Le consultant Micah Richards souligne leur complémentarité différente : "Pedri donne l'impression que tout est facile, que tout est fluide, mais Vitinha apporte peut-être un peu plus dans les zones offensives quand l'équipe en a besoin." Selon l'Observatoire du football, le Portugais du PSG trône d'ailleurs en tête du classement des joueurs qui conservent le mieux le ballon, avec 95% du temps, devant Rodri. João Neves est aussi considéré, selon un sondage réalisé en début de compétition, comme le seul joueur intouchable du onze portugais. Buteur dès la première rencontre face à la RD Congo (1-1), le milieu parisien est une pièce maîtresse de l'entrejeu de la Seleção. Bruno Fernandes, lui, est le joueur qui a réalisé le plus de passes "pénétrantes" sur ce Mondial, devant le Suisse Granit Xhaka et le Français Michael Olise.

12:53 - La bataille du milieu sera cruciale pour le match Portugal - Espagne Le Portugal, 5e au classement FIFA, est invaincu lors de ses neuf dernières rencontres, mais a concédé des matchs nuls face au Congo et à la Colombie en phase de groupes, avant de difficilement écarter la Croatie (2-1) en 16es. L'Espagne, 2e mondiale, n'a plus été battue dans le temps réglementaire depuis 34 matchs et a dominé l'Autriche 3-0 au tour précédent. L'entrejeu s'annonce comme l'un des principaux enjeux tactiques du match, avec des profils de haut vol des deux côtés. L'Espagne peut compter sur le retour en forme de Rodri, Ballon d'Or 2024, dont la vision de jeu a impressionné jusqu'à son adversaire autrichien Ralf Rangnick : "C'était exceptionnel et incroyable de le voir pour la première fois en direct." La presse s'accorde à voir Dani Olmo évoluer un cran plus haut en numéro 10, avec Rodri et Pedri dans l'axe.

11:01 - Un tableau final marqué par un troisième choc en Coupe du monde entre Portugal et Espagne ce lundi Au tableau de la Coupe du monde ce lundi, le huitième de finale entre le Portugal et l'Espagne va débuter à Dallas (Arlington), avec un coup d'envoi fixé à 21h. La rencontre est diffusée en clair sur M6, ainsi que sur beIN Sports 1 pour les abonnés. Les deux nations voisines se sont déjà affrontées à 41 reprises au total, avec un avantage espagnol de 18 victoires contre 7 pour le Portugal et 16 matchs nuls. Ce sera leur troisième duel en Coupe du monde : en 2010, l'Espagne avait éliminé la Seleção en 8es (1-0), avant le fameux 3-3 en phase de poules en 2018, ponctué par un triplé de Ronaldo.

09:10 - Kane et la dimension historique de cette victoire au tableau de la Coupe du monde Pour leur quart de finale, les Anglais retrouveront la Norvège d'Erling Haaland, qui a éliminé le Brésil quelques heures plus tôt grâce à un doublé de son attaquant. Pour la Norvège, il s'agit du tout premier quart de finale de son histoire en Coupe du monde. Le rendez-vous est fixé au 11 juillet à Miami, laissant aux hommes de Thomas Tuchel le temps de récupérer de cette furieuse empoignade. "C'était un match de folie. Nous avons dû nous battre (...) Tout jouait contre nous, mais nous avons trouvé le moyen de nous en sortir", a réagi Harry Kane après la rencontre. Cette victoire efface également de douloureux souvenirs pour l'Angleterre : c'est dans ce même stade qu'elle avait été éliminée en quarts de finale du Mondial 1986 par l'Argentine de Diego Maradona, sa "main de Dieu" et son slalom légendaire.

08:48 - Deux penalties controversés font basculer le score, les Anglais résistent dans un final étouffant Deux penalties dont la légitimité devrait alimenter les débats ont ensuite animé la rencontre. Le premier, accordé aux Anglais sur une action où Kane semblait hors-jeu, a été transformé par le capitaine anglais pour son sixième but du tournoi et son 85e en sélection (60e). Le second a été concédé par Kane lui-même pour une faute légère sur Brian Gutierrez, et converti par Raul Jimenez (69e). Dans les dernières minutes, les dix Anglais ont reculé mais sans jamais rompre face à des Mexicains alignant trois attaquants en pointe. Djed Spence a sauvé une situation dangereuse (82e) et John Stones a frôlé le but contre son camp dans le temps additionnel (90e+12). Solidaires et pragmatiques jusqu'au bout, les Three Lions se sont finalement imposés dans l'enfer de l'Azteca.