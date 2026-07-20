Tableau final de la Coupe du monde 2026 : on aurait aimé mieux, la France bien plus bas que prévu

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde se clôt avec une équipe de France placée tout en bas ou presque du dernier volet.
Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est loin de ce qu'avaient espéré les Bleus et leurs supporters. Après la défaite cinglante de l'équipe de France 2-0 face à l'Espagne en demi-finale mardi 14 juillet (une date qui rend l'élimination encore plus cruelle !) et le drôle de match face à l'Angleterre samedi 18 juillet, perdu quant à lui 6-4 après une première mi-temps calamiteuse, les hommes de Didier Deschamps terminent 4e au classement général. Autrement dit tout en bas de la dernière partie du tableau.
A l'opposée, l'Espagne culmine au sommet de ce tableau de la phase finale de la Coupe du monde, après sa victoire face à l'Argentine (1-0) dimanche 19 juillet. Les deux nations, parmi les plus impressionnantes depuis le début de ce Mondial, ont offert deux visages radicalement différents en finale. La Roja a joué son meilleur football, monopolisant le ballon et tentant continuellement de trouver la faille, face à une équipe d'Argentine qui a refusé le jeu, multiplié les fautes grossières, tenté de faire sortir les Espagnols de leurs gonds, livrant finalement une copie que n'aurait sans doute pas renié le Paraguay.
Symbole cruel de cette parodie : Lionel Messi (peut-être le seul vrai joueur de football de cette triste équipe ?) aura été invisible tout au long de cette finale de Coupe du monde, ne s'illustrant que timidement à la fin des prolongations, quand l'Albiceleste était menée et tentait encore une fois de sauver les meubles. Une triste fin pour une Coupe du monde hors norme, aussi excitante que décevante par moments. Sans doute la meilleure manifestation de ce qu'est devenu le football en 2026.
Le tableau final de la Coupe du monde 2026
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Les résultats de la phase finale de la Coupe du monde 2026
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Notre résumé et les dernières actus de la Coupe du monde 2026
Tous ce qu'il faut retenir de cette Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, à revivre dans notre grand direct.
Dernières mises à jour
02:20 - France - Angleterre : Mbappé et Dembélé ne suffisent pas à éviter la 4e place
La France termine au pied du podium de la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont longtemps cru à l'impensable en deuxième période, enchaînant les buts par Mbappé (48e, 66e), Barcola (54e) et Dembélé (90e+6), pour revenir de 0-4 à 5-4. Mais la remontée s'arrête là : Bellingham conclut en contre-attaque dans les arrêts de jeu pour fixer le score à 6-4. Mbappé termine le tournoi avec dix buts au compteur. Ce sont bien les Three Lions qui repartent avec la médaille de bronze.
01:10 - L'Angleterre s'impose 6-4 et décroche la troisième place de la Coupe du monde
Dans un match complètement fou, l'Angleterre remporte la médaille de bronze de la Coupe du monde 2026 en dominant la France 6-4. Portés par un Bukayo Saka auteur d'un triplé et un Bellingham décisif dans les dernières secondes, les Three Lions ont résisté à une incroyable remontée des Bleus, revenus à 5-4 après avoir été menés 4-0 à la mi-temps. C'est Bellingham qui a tué tout suspense en contre-attaque dans les arrêts de jeu. La France termine au pied du podium, et Didier Deschamps boucle son mandat sur ce revers.
23:55 - Les Bleus sombrent dans le chaos à la mi-temps
La France traverse un véritable cauchemar à la pause de cette petite finale de Coupe du monde. Menés 0-4 par l'Angleterre après seulement 45 minutes de jeu, les hommes de Deschamps n'ont jamais existé défensivement. Rice a ouvert le score dès la 3e minute, Konsa a doublé la mise de la tête à la 19e, puis Saka a enfoncé les Bleus à la 37e et à la 45e+1. Un désastre tactique : bloc coupé en deux, défense dépassée, secteur offensif passif. Barcola et Dembélé s'échauffaient avant la pause. Il faudra un miracle en deuxième période.
23:00 - France-Angleterre, une petite finale aux grands enjeux
La France s'apprête à disputer le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 face à l'Angleterre, ce samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami. Les Bleus, sortis par l'Espagne en demi-finale (2-0), ont réalisé un parcours solide : trois victoires en phase de groupes, puis des succès contre la Suède (3-0), le Paraguay (1-0) et le Maroc (2-0). L'Angleterre, elle, s'est inclinée 2-1 devant l'Argentine après avoir dominé la RD Congo, le Mexique et la Norvège. Ce choc franco-anglais sera également le tout dernier match de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus, au terme de quatorze années à la tête de l'équipe de France.
- L'Argentine reprend la tête du classement FIFA avant la finale de la Coupe du monde
En battant l'Angleterre 2-1 en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l'Argentine s'est offert un bond spectaculaire au classement FIFA. L'équipe de Lionel Messi engrange 26,9 points supplémentaires (rien que ça), portant son total à 1 970,37 points. L'Albiceleste dépasse ainsi la France et redevient la première nation mondiale avant d'affronter l'Espagne dimanche en finale. La victoire de la Roja face aux Bleus (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde a permis à la sélection de Luis de la Fuente d'engranger 30,82 points supplémentaires. L'Espagne se hisse ainsi à la deuxième place du classement FIFA avec un total de 1 965,61 points. Elle affrontera l'Argentine dimanche pour le titre mondial.
- Deux parcours opposés vers la finale de la Coupe du monde
L'Espagne a rejoint la finale sans jamais être menée au score en sept matches de cette Coupe du monde, malgré un nul surprenant contre le Cap-Vert en poule. L'Argentine, elle, a dû s'en sortir au terme de rencontres à suspense, souvent renversées en fin de match, notamment face à l'Égypte où elle était menée de deux buts à la 79e minute. Les Espagnols n'ont concédé qu'un seul but depuis le début du tournoi, contre sept pour les Argentins. L'Espagne ne disputera en revanche que sa deuxième finale mondiale, la première remontant à 2010 où elle avait battu les Pays-Bas 1-0 grâce à un but d'Andrés Iniesta. L'Argentine, elle, atteint ce stade pour la septième fois de son histoire, avec trois titres déjà remportés en 1978, 1986 et 2022. Une victoire dimanche ferait des Argentins seulement la troisième nation, après l'Italie et le Brésil, à conserver son titre de champion du monde.
- L'Espagne, un parcours sans accroc
La Roja n'a jamais été menée au score en sept matches disputés dans ce Mondial. Après un nul surprenant contre le Cap-Vert (0-0), elle a écrasé l'Arabie saoudite (4-0) puis dominé l'Uruguay, l'Autriche, le Portugal et la Belgique. En demi-finale, elle a dominé la France (2-0) et n'a concédé qu'un seul but depuis le début du tournoi. Auteur de 5 buts dans ce Mondial, Mikel Oyarzabal, 29 ans, est considéré comme l'un des attaquants les plus sous-estimés du football international. Formé et resté au Real Sociedad, club habituellement de milieu de tableau, il dispute ici son premier grand tournoi comme titulaire indiscutable. Il avait déjà marqué le but du titre lors de la finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre.
- Deschamps reconnaît la supériorité espagnole mais fustige l'arbitrage
Battu 2-0 par l'Espagne en cette fin assez triste de Coupe du monde, Didier Deschamps a livré une analyse lucide de l'élimination des Bleus mardi soir. "On a été un ton en dessous sur le plan technique, face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet", a reconnu le sélectionneur, avant de s'interroger publiquement sur la qualité de l'arbitrage du Salvadorien Ivan Barton. "C'est d'abord de notre faute. Après je pose une question et je ne vais pas y répondre : "Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ?", a-t-il demandé.
- L'Argentine reprend la tête du classement FIFA avant la finale de la Coupe du monde
En battant l'Angleterre 2-1 en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l'Argentine s'est offert un bond spectaculaire au classement FIFA. L'équipe de Lionel Messi engrange 26,9 points supplémentaires (rien que ça), portant son total à 1 970,37 points. L'Albiceleste dépasse ainsi la France et redevient la première nation mondiale avant d'affronter l'Espagne dimanche en finale. La victoire de la Roja face aux Bleus (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde a permis à la sélection de Luis de la Fuente d'engranger 30,82 points supplémentaires. L'Espagne se hisse ainsi à la deuxième place du classement FIFA avec un total de 1 965,61 points. Elle affrontera l'Argentine dimanche pour le titre mondial.
00:20 - Angleterre - Argentine : les Three Lions impuissants face au réveil argentin
L'Angleterre croyait tenir sa finale. Devant au score grâce à Gordon (55e), elle a trop reculé, laissant l'Albiceleste reprendre possession et frapper. Ce sont les statistiques qui racontent la réalité du match : 64 % de possession pour l'Argentine, 5 tirs cadrés contre 2 pour l'Angleterre, et un Pickford contraint à trois arrêts décisifs. Malgré ses efforts, le gardien anglais ne pouvait rien face à la dynamique collective argentine, portée par un Messi décisif sur les deux buts. L'Angleterre paie cash son repli tactique tardif.
23:10 - Angleterre - Argentine : l'Albiceleste renverse tout et file en finale
L'Argentine se qualifie pour la finale de la Coupe du monde. Menée 1-0 après l'ouverture du score d'Anthony Gordon à la 55e minute, l'Albiceleste a tout renversé en toute fin de match. Enzo Fernandez a d'abord arraché l'égalisation à la 85e minute d'une frappe flottante, avant que Lautaro Martinez ne scelle le sort du match en inscrivant le 2-1 à la 90e+2 sur un centre parfait de Messi. L'Argentine affrontera l'Espagne en finale dimanche. L'Angleterre, elle, jouera la troisième place contre la France samedi.
21:55 - Angleterre - Argentine : un combat de tranchées à la pause, zéro tir cadré
À la mi-temps de cette demi-finale de Coupe du monde, l'Angleterre et l'Argentine se neutralisent sur un score de 0-0 à Atlanta. Mais derrière ce score vierge se cache une première période d'une intensité redoutable : 19 fautes sifflées, des duels âpres, des prises de bec à répétition, et un record sombre — aucun tir cadré de part et d'autre en 45 minutes. Les deux cartons jaunes du soir résument l'atmosphère : Anderson a fauché Messi à la 37e minute, Lisandro Martínez a écopé du sien cinq minutes plus tard. Le feu couve sous les crampons.
21:00 - Angleterre - Argentine : les Three Lions dos au mur face à un Messi impérial
L'Angleterre aborde cette demi-finale de Coupe du monde 2026 avec une pression immense : sans finale mondiale depuis leur sacre de 1966, les Three Lions savent qu'une défaite ce soir les condamne à la petite finale contre la France. En face, une Argentine portée par un Lionel Messi impérial — 8 buts en tournoi — et une équipe habituée à souffrir avant de s'en sortir. Deux prolongations déjà disputées, une force de caractère prouvée contre la Suisse en quarts. Pour les hommes de Tuchel, la marge d'erreur est nulle.
00:20 - France - Espagne : Deschamps reconnaît la supériorité espagnole mais fustige l'arbitrage
Battu 2-0 par l'Espagne, Didier Deschamps a livré une analyse lucide de l'élimination des Bleus. "On a été un ton en dessous sur le plan technique, face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet", a reconnu le sélectionneur, avant de s'interroger publiquement sur la qualité de l'arbitrage du Salvadorien Ivan Barton. Mbappé a confirmé ce constat : "Il y a eu trop d'approximations techniques, on n'a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal." La France disputera le match pour la troisième place ce samedi.
23:10 - France - Espagne : la Roja domine et file en finale de la Coupe du monde
Là où l'Espagne a affiché maîtrise et efficacité, la France est passée à côté de sa demi-finale de Coupe du monde. La Roja s'impose 2-0 et se qualifie pour la finale. Après le penalty d'Oyarzabal (22e), Pedro Porro a enfoncé le clou en seconde période (58e), sur une action collective de grande classe. Malgré les tentatives de Mbappé, notamment une frappe à la 67e qui a frôlé le poteau, et une énorme occasion manquée par Doué (81e), les Bleus n'ont jamais réussi à trouver la faille face à une Espagne impressionnante de bout en bout. C'est la fin du rêve de troisième étoile pour Deschamps.
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