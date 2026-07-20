Tableau final de la Coupe du monde 2026 : on aurait aimé mieux, la France bien plus bas que prévu

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde se clôt avec une équipe de France placée tout en bas ou presque du dernier volet.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est loin de ce qu'avaient espéré les Bleus et leurs supporters. Après la défaite cinglante de l'équipe de France 2-0 face à l'Espagne en demi-finale mardi 14 juillet (une date qui rend l'élimination encore plus cruelle !) et le drôle de match face à l'Angleterre samedi 18 juillet, perdu quant à lui 6-4 après une première mi-temps calamiteuse, les hommes de Didier Deschamps terminent 4e au classement général. Autrement dit tout en bas de la dernière partie du tableau.

A l'opposée, l'Espagne culmine au sommet de ce tableau de la phase finale de la Coupe du monde, après sa victoire face à l'Argentine (1-0) dimanche 19 juillet. Les deux nations, parmi les plus impressionnantes depuis le début de ce Mondial, ont offert deux visages radicalement différents en finale. La Roja a joué son meilleur football, monopolisant le ballon et tentant continuellement de trouver la faille, face à une équipe d'Argentine qui a refusé le jeu, multiplié les fautes grossières, tenté de faire sortir les Espagnols de leurs gonds, livrant finalement une copie que n'aurait sans doute pas renié le Paraguay.

Symbole cruel de cette parodie : Lionel Messi (peut-être le seul vrai joueur de football de cette triste équipe ?) aura été invisible tout au long de cette finale de Coupe du monde, ne s'illustrant que timidement à la fin des prolongations, quand l'Albiceleste était menée et tentait encore une fois de sauver les meubles. Une triste fin pour une Coupe du monde hors norme, aussi excitante que décevante par moments. Sans doute la meilleure manifestation de ce qu'est devenu le football en 2026.

Le tableau final de la Coupe du monde 2026

Découvrez le tableau de toute la phase finale, avec les résultats des affiches au fil des matchs. Cliquez sur les flèches de droite ou de gauche pour avancer ou reculer dans ce tableau de la phase finale.

Télécharger et imprimer notre calendrier des phases finales de la Coupe du monde 2026

Les résultats de la phase finale de la Coupe du monde 2026

Vous préférez consulter les résultats de la phase finale de la Coupe du monde avec les dates et heures des matchs dans l'ordre chronologique ? Consultez le calendrier ci-dessous...

Notre résumé et les dernières actus de la Coupe du monde 2026

Tous ce qu'il faut retenir de cette Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale, à revivre dans notre grand direct.