Coupe du Monde 2026 : Etats Unis - Australie, la qualification avec la manière pour les USA, le résumé

Les États-Unis ont signé un deuxième succès en autant de rencontres. Grâce à une première période de très haut niveau, les hommes de Mauricio Pochettino ont pris le meilleur sur l'Australie (2-0) ce vendredi à Seattle. Moins convaincants après la pause, ils assurent néanmoins l'essentiel et valident leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

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23:49 - Le résumé, une deuxième copie parfaite Séduisants et largement dominateurs lors de leur entrée en lice face au Paraguay (4-1), les États-Unis ont de nouveau frappé les esprits en se défaisant sans trop de difficultés de l’Australie (2-0), ce vendredi à Seattle. Une victoire qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de conforter leur première place du groupe D, mais surtout de valider leur billet pour les seizièmes de finale avec une belle assurance… et un brin de panache. Le pressing étouffant instauré par les coéquipiers de Weston McKennie en première période n’a laissé aucune chance aux Socceroos. Même privés de Christian Pulisic (blessé) et de Tim Weah (choix du coach), les Américains ont déroulé leur partition avec une maîtrise presque scolaire. Folarin Balogun a été à l’origine du premier but, après une percée tranchante côté gauche et un centre qui a poussé Burgess (11e, c.s.c., 1-0) à transformer malgré lui la surface australienne en zone de panique collective. Avant la pause, Freeman a doublé la mise d’un coup de tête opportuniste (43e, 2-0), récompensé après validation de la VAR, déclenchant une explosion de joie dans les tribunes et une célébration digne d’un but en finale, alors qu’on était encore en phase de groupes. Moins flamboyant après la pause, le second acte a logiquement vu les États-Unis lever un peu le pied, sans que cela n’entache leur maîtrise globale. Les tentatives australiennes de Metcalfe (65e) et Volpato (62e) n’y changeront rien, les Socceroos ont buté sur un bloc solide et bien en place. Cette deuxième victoire consécutive, une première depuis 1930, confirme la montée en puissance d’une équipe américaine portée par une intensité débordante et un public en fusion. De quoi envisager la suite avec ambition et peut-être un soupçon de rêve éveillé.

23:34 - Balogun, homme du match C'est l'attaquant américain Folarin Balogun qui a été désigné homme du match par la FIFA suite aux votes des internautes

23:31 - Une première depuis 1930 Pour la première fois depuis la première édition de la Coupe du Monde en 1930, les Etats-Unis ont pu enchaîné deux victoires de suite. Les succès autoritaires face au Paraguay (4-1) et l'Australie (2-0) laissent même penser que les USA peuvent réussir la passe de trois face à la Turquie

23:17 - Point au classement Les Etats-Unis ont assuré leur qualification au second tour et devront même finir premiers, mais mathématiquement trois équipes peuvent encore finir à 6 points. Faudra donc patienter un peu pour les Américains pour connaître leur classement Ci dessous le classement actuel du Groupe D: 1. Etats Unis 6 pts en 2 matches (+5)

2. Australie 3 pts en 2 matches (Diff 0)

3. Turquie 0 pt en 1m

4. Paraguay 0 pt en 1m

23:10 - L'arbitre au sol (vidéo) Petite vidéo de fin de match avec les crampes subies par l'arbitre allemand Petit arrêt de jeu inattendu ????

Touché par des crampes, l'arbitre de la rencontre doit souffler quelques instants.



États-Unis 2-0 Australie.



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23:04 - Les Etats-Unis qualifiés en 16èmes C'est terminé à Seattle ! L'équipe des Etats-Unis a engrangé sa deuxième victoire en 2 matches. Les hommes de Mauricio Pochettino ont surtout livré une première mi-temps de haute volée avec une grande intensité pour le prendre le dessus sur l'Australie (2-0). Le second acte était moins abouti, mais l'essentiel est fait. Les USA sont en 16èmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

23:00 - 90+6' - Centre trop long de Volpato Sur l'une des dernières occasions pour les Australiens, Volpato centre trop fort dans la surface et le ballon sort en six mètres sans aucun joueur ne puisse le jouer

22:58 - 90+3' - Des crampes pour l'arbitre Felix Bawyer, l'arbitre de la rencontre Etats-Unis-Australie semble souffrir des crampes et reste allongé quelques instants au sol.

22:56 - 90+1' - Six minutes du temps additionnel Il y aura six minutes du temps additionnel dans ce second acte entre les Etats-Unis - Australie match de Groupe D de la Coupe du Monde 2026

22:53 - 88' - La tension est à son comble Les Américains sont moins sereins et Balogun se frustre dans un duel face à Souttar et tente une prise de judo. Les deux joueurs sont avertis par l'arbitres

22:49 - 84 - Irankunda réclame un penalty Déséquilibré dans la surface, l'attaquant Australien réclame un penalty mais l'arbitre ne bronche pas. Les Australiens poussent fort

22:45 - 81' - La nouvelle règle appliquée Robinson a mis trop de temps à sortir du côté Américain. C'était trop long aux yeux des arbitres qui oblige son remplaçant Trusty a patienter un peu. Autre changement américain Dest a remplacé Scally

22:42 - 68' - Très bonne entrée de Volpato Le jeune Australien a apporté beaucoup de mouvements en attaque depuis son entrée, on sent que la circulation de balle est plus fluide du côté des Socceroos

22:39 - 74' - Entrée de Benhalter Premier changement du côté des Américains, sortie de Pepi et entrée de Benhalter

22:33 - 68' - Temps fort des Australiens Alors que l'arbitre a accordé une pause fraîcheur dans cette seconde période, on note la très bonne période des Australiens qui multiplient les occasions et se montrent plus solides sur les phases offensives

22:30 - 65' - Frappe cadrée pour Metclafe Les Australiens montrent un meilleur visage dans ce second acte à l'image d'un joli tir cadré de Metclafe capté au sol par Freese

22:27 - 62' - Grosse occasion pour l'Australie Volpato qui vient d'entrer à la place de Leckie, enlève un poil trop sa frappe sur une passe d'Irankunda. le milieu australien avait le temps d'ajuster mieux sa tentative. Ca passe au dessus des buts de Freese

22:24 - 59' - Ream vigilant Bonen intervention dans la surface du capitaine Américain Ream sur Irankunda

22:20 - 55' - Baisse de rythme Avec une défense plus intense du côté des Australiens, les Américains ont un peu de mal de lancer cette seconde période sur le même rythme que la première