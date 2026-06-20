Écosse - Maroc : un petit bijou de Saibari et les Lions de l'Atlas entrevoient les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, le résumé du match

Dans ce choc du groupe C de la Coupe du monde 2026, le Maroc a souffert mais a fini par décrocher sa première victoire dans ce Mondial en dominant l'Écosse (1-0) grâce à un superbe but de Saibari. Les Lions de l'Atlas prennent provisoirement les commandes de la poule en attendant le match entre le Brésil et Haïti.

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02:25 - Le résumé d'Écosse - Maroc Il ne fallait pas arriver en retard à Boston ou devant son écran de télévision. Il faut attendre la deuxième minute de jeu pour assister au premier but de ce Écosse - Maroc. Saïbari inscrit un but fabuleux avec une frappe puissante en pleine lucarne sur une passe magnifique de Diaz (2'). Et ce but met en confiance les Lions de l'Atlas qui vont copieusement dominer le début de match. Hakimi ou encore Ounahi apportent du danger sur les cages de Gunn qui doit s'employer. C'est ensuite El Khannouss qui va avoir une grosse opportunité de faire le break mais le milieu marocain enlève trop son tir (37'). L'Écosse finit mieux la première période mais ne se crée pas de grosses occasions. Et la seconde période commence, en revanche, pas très bien pour la Tartan Army. Gunn et l'Écosse sont sauvés par la barre sur la frappe de Saibari déviée (52'). Dans la foulée, El Khannouss est écoeuré par le portier écossais sur cette tête puissante repoussée sur la ligne (53'). Progressivement, l'Écosse parvient enfin à tirer son épingle du jeu dans les duels, équilibrant ainsi un peu plus les débats. Mais Bounou ne sera presque jamais inquiété de la soirée hormis sur quelques sorties loin de ses cages. Ce sont, même, les Lions de l'Atlas qui s'offrent deux contres en fin de rencontre mal conclus par Talbi (90+3') puis par Amaimouni (90+5'). Sans dommages pour le Maroc qui fait un grand pas vers les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

02:15 - La situation au classement du groupe C de la Coupe du monde 2026 Et voici donc la situation dans ce classement du groupe C de la Coupe du monde 2026 après ce Écosse - Maroc : Maroc - 4 pts +1 Écosse - 3 pts +0 Brésil - 1 pt +0 (-1 match) Haïti - 0 pt -1 (-1 match)

02:05 - Après Écosse - Maroc, Un Brésil - Haïti bouillant Maintenant que le Maroc a difficilement battu l'Écosse, tous les regards vont se tourner vers la deuxième affiche de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Le Brésil affronte Haïti dans un duel de tous les dangers pour la Seleçao pour qui un tout autre résultat qu'une victoire serait une énorme désillusion. La rencontre est à suivre en direct commenté sur le site de l'Internaute.

01:58 - Le Maroc s'en sort face à l'Écosse ! La libération pour le Maroc qui s'en sort face à l'Écosse. Les Lions de l'Atlas s'imposent dans la difficulté face à la Tartan Army et se rapprochent de la qualification en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

01:57 - Encore à côté ! (90+5') Amaimouni se remet sur son pied gauche après un crochet et enroule mais sa tentative fuit le cadre de Gunn. L'Écosse est encore en vie.

01:55 - Le contre marocain ! (90+3') Attention à ne pas les regretter ! Le Maroc continue de vendanger des balles de break face à l'Écosse. Talbi ne parvient pas à conclure ce contre. Toujours 1-0.

01:53 - Six minutes de plus (90+1') Le temps additionnel de cet Écosse - Maroc tombe ! Six minutes sont ajoutées dans cette rencontre du groupe C de la Coupe du monde 2026. Les Lions de l'Atlas s'accrochent à ces trois points précieux.

01:52 - Et encore un changement (90') De son côté le sélectionneur marocain fait entrer Mourabet à la place d'Ounahi. Le temps additionnel ne va plus tarder à débuter dans cet Écosse - Maroc.

01:51 - Nouveau changement dans cet Écosse - Maroc (90') Stewart rentre en jeu pour les dernières minutes de cet Écosse - Maroc. Il remplace McGinn qui aura été discret ce soir.

01:50 - McTominay se retourne ! (88') Il est dans tous les coups offensifs de l'Écosse dans cette fin de match. McTominay est à la lutte avec Riad et frappe en pivot. Sa tentative, freinée, finit dans les gants de Bounou.

01:47 - La frappe déviée ! (85') C'est l'une des plus grosses occasions de l'Écosse dans ce match. McTominay rentre dans la surface et envoie une frappe puissante qui est déviée au dernier moment. Le Maroc souffre dans cette fin de match de la Coupe du monde 2026.

01:45 - Le triple changement marocain (83') Et voila les deux premiers changements marocains de cet Écosse - Maroc. Saibari, El Khannouss et Diaz sont remplacés par Talbi, Amaimouni et Rahimi.

01:44 - McTominay tombe dans la surface (82') Le milieu de terrain de l'Écosse rentre dans la surface avant de tomber après un gros retour de la défense du Maroc. Pas de coup de sifflet de la part de l'arbitre. C'est la deuxième situation litigieuse dans cet Écosse - Maroc.

01:41 - Des changements marocains se préparent (80') Le sélectionneur marocain va procéder, dans quelques instants, à ses premiers changements dans ce Écosse - Maroc.

01:40 - Gannon-Doak en provocation (78') Le virevoltant ailier écossais est rentré avec de très bonnes intentions dans cet Écosse - Maroc. Il n'hésite pas à provoquer ses adversaires balle au pied.

01:39 - Diaz trop individualiste ! (77') Le meneur de jeu marocain crochette son vis à vis alors que Saibari arrivait lancé au second poteau. Ça permet le retour de la défense de l'Écosse. Encore une opportunité manquée de faire le break pour le Maroc.

01:37 - Encore un quart d'heure (76') Le temps réglementaire touche à sa fin dans cet Écosse - Maroc. Le break n'a toujours pas été fait par les Lions de l'Atlas qui s'exposent à un retour des Écossais.

01:36 - Bounou percuté (74') Gannon-Doak a oublié de s'arrêter sur cette longue course et percute plein fouet Bounou qui ne s'est pas arrêté non plus.

01:33 - Deux changements dans cet Écosse - Maroc (72') À la sortie de la pause fraicheur, Steve Clarke fait entrer du sang frais. McLean et Dykes remplacent Christie et Adams.

01:30 - La deuxième pause fraicheur de cet Écosse - Maroc (69') Les joueurs vont pouvoir se rafraichir avant d'attaquer la dernière partie de cette rencontre encore très indécise entre l'Écosse et le Maroc.

01:29 - Ounahi se plaint (68') Alors que l'ancien joueur de l'OM s'approchait de la surface adverse, il s'écroule après un contact. L'arbitre de cet Écosse - Maroc laisse beaucoup jouer depuis le début de la rencontre et ne fait pas exception sur cette situation.

01:27 - Un carton jaune qui vaut cher dans cet Écosse - Maroc (66') Le capitaine écossais Andy Robertson est averti d'un carton jaune. Il sera suspendu pour le dernier match de la phase de groupes dans cette Coupe du monde 2026. Ce sera face au Brésil.

01:25 - Christie prend sa chance (64') Christie est aux abords de la surface et ne se pose pas de question. Il prend sa chance du pied droit mais sa frappe, trop enlevée, fuit le cadre de Bounou. Toujours 1-0 dans ce Écosse - Maroc.

01:24 - Christie sur la trajectoire (62') Sur ce coup-franc puissant d'Hakimi, Christie saute et dégage. L'Écossais est bien inspiré sur cette situation car Diop rôdait dans son dos.