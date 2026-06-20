Pays-Bas - Suède : les Oranje frappent fort et affirment leurs ambitions, le résumé

Pays-Bas - Suède : les Oranje frappent fort et affirment leurs ambitions, le résumé

Nassim Beneddra

Ce samedi 20 juin à Houston, les Pays-Bas n'ont laissé aucune chance à une équipe de Suède en grande difficulté défensive. Les Oranje s'imposent 5-1, portés par les doublés de Brian Brobbey et Cody Gakpo. Une démonstration de force qui confirme les ambitions des hommes de Ronald Koeman, et se rangent parmi les favoris.

Score Pays-Bas
Pays-Bas
5 : 1-
Score Suède
Suède
En direct

21:37 - Le résumé, une véritable correction

 On attendait une réaction d’orgueil des Pays-Bas ce samedi face à la Suède après une entrée en matière mitigée contre le Japon (2-2), mais certainement pas un tel récital.

Encore moins une démonstration aussi brutale, cinq buts inscrits, un seul concédé, et une impression de supériorité rappelant les grandes heures du football total néerlandais. Qu’a donc changé Ronald Koeman d’un match à l’autre pour provoquer un tel grand écart ? La titularisation de Brian Brobbey ? Très probablement. L’attaquant s’est mué en véritable renard des surfaces, concluant d’abord un centre de Gakpo côté gauche (5e, 1-0), puis un service de Dumfries à droite (17e, 2-0). Mais dans une animation offensive aussi fluide, Brobbey ressemblait davantage à un chef de finition qu’à un simple sauveur.

Gakpo, lui, a également participé à la fête en poussant le ballon au fond sur un centre de Dumfries (47e, 3-0), avant d’y aller de sa frappe enroulée de l’extérieur de la surface (54e, 4-0), qui a définitivement éteint les espoirs suédois. Le but d’honneur d’Elanga (59e, 4-1) n’a été qu’un sursaut statistique. Summerville a même ajouté sa pierre à l’édifice en fin de match (89e, 5-1).

Les Pays-Bas ont ainsi sorti les griffes et affiché leurs ambitions, tout en pouvant remercier leur gardien Verbruggen, auteur de plusieurs parades décisives face à Gyökeres (7e, 37e, 45e+4), Ayari (41e) et surtout Isak (83e), dont la frappe filait droit vers la lucarne mais pas vers la mauvaise. Reste désormais la Tunisie pour conclure la phase de groupes en beauté. Koeman pourrait faire tourner, mais une première place resterait le moyen le plus confortable d’éviter un seizième de finale façon parcours du combattant.

21:21 - Point au classement

Grâce à cette victoire les Pays-Bas ont pris la tête de ce Groupe D en devançant leur adversaire du jour la Suède

  • 1. Pays-Bas 4 pts en 2 matches (+4)
  • 2. Suède 3 points en 2 matches (0)
  • 3. Japon 1 pt en 1m (0)
  • 4. Tunisie 1 pt en 1m (0)

21:16 - Le but de Summerville (vidéo)

Le sixième but des Hollandais marqué par Summerville 

21:15 - Le but suédois en vidéo

Revivez le but suédois marqué par Elanga

21:13 - Gakpo, homme du match

Cody Gakpo a été homme du match de ce Pays-Bas -Suède comptant pour le groupe D de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant de Liverpool a inscrit un doublé plus une passe décisive

20:56 - Grosse démonstration des Pays-Bas (5-1)

C'est terminé à Houston. Les Pays-Bas ont largement dominé une équipe de Suède bien trop fragile défensivement. Les Oranje s'imposent 5-1 grâce notamment aux doublés de Brian Brobbey et Cody Gakpo. Les hommes de Ronald Koeman envoient un message fort à la concurrence et confirment leur statut de prétendants au titre.

20:52 - 91' - 5 minutes du temps additionnel

Il y aura cinq minutes du temps additionnel dans cette rencontre Pays-Bas - Suède

20:50 - 90' - Summerville apporte la cerise sur le gâteau (5-1)

Cinquième but pour les Pays-Bas avec une frappe de l'extérieur de la surface de Summerville qui surprend le portier suédois. 5-1 pour les Bataves. 

20:49 - 88' - Percée d'Adli

Adli est rémuant sur son côté gauche et tente de s'infiltrer dans la surface avant de frapper largement au dessus du cadre

20:45 - 83' - Superbe frappe d'Isak

Magnifique frappe d'Isak à l'entrée de la surface hollandaise, Verbruggen réussit lui aussi une superbe parade pour détourner du bout des doigts le ballon en corner

20:41 - 81' - Bergvall prend un carton jaune

Le défenseur suédois qui est entré en jeu en seconde période commet une faute grossière sur Gakpo, c'est sanctionné d'un carton jaune

20:38 - Le doublé de Gakpo (vidéo)

Revivez le quatrième but des Pays Bas marqué par Cody Gakpo

20:34 - Le troisième but néerlandais (vidéo)

Revivez le troisième but néerlandais marqué par Gakpo

20:33 - 72' - Entrée de Depay

Memphis Depay fait son entrée du côté des Pays-Bas en remplaçant l'un des héros du jour Brian Broobey

20:29 - 70' - Les trois entrants suédois

A noter que Graham Potter a déjà effectué trois changements. Zeneli, Bergvall et Elanga sont entrés à la place de Karsltrom, Nygren et Bernhardson

20:27 - 66' - Elanga régale

Superbe dribble d'Elanga dans la surface néerlandaise sur Van den Ven, avec un petit pont pour s'en sortir comme un magicien

20:20 - 59' - Elanga sauve l'honneur (4-1)

L'équipe suédoise n'a pas abdiqué. Le nouveau entrant Elanga se présente seul face à Verbruggen et parvient à tromper le portier hollandais. 4-1, la Suède y croit toujours

20:18 - 57' - Ayari encore juste

Une autre tentative de frappe d'Ayari, et encore une fois le milieu suédois n'attrape pas le cadre

20:14 - 54' - ET DE QUATRE POUR LES PAYS-BAS (4-0)

Ca tourne au cauchemar pour les Suédois. Gakpo, bien décalé par Summerville, tente une frappe de l'intérieur et trompe encore une fois Nordfeldt. 4-0 pour les Pays-Bas

20:14 - 53' - Gudmundsson averti

Pour un tacle appuyé sur Summerville, Gudmundsson écope d'un carton jaune

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Deuxième journée du premier tour de la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe D, les Pays-Bas sont dans l'obligation de gagner en affrontant la Suède au NRG Stadium à Houston ce samedi 20 juin (19h fr). Cette rencontre sera diffusée par M6 et Bein Sports 1.

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