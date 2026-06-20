Pays-Bas - Suède : les Oranje frappent fort et affirment leurs ambitions, le résumé

21:37 - Le résumé, une véritable correction

On attendait une réaction d’orgueil des Pays-Bas ce samedi face à la Suède après une entrée en matière mitigée contre le Japon (2-2), mais certainement pas un tel récital.

Encore moins une démonstration aussi brutale, cinq buts inscrits, un seul concédé, et une impression de supériorité rappelant les grandes heures du football total néerlandais. Qu’a donc changé Ronald Koeman d’un match à l’autre pour provoquer un tel grand écart ? La titularisation de Brian Brobbey ? Très probablement. L’attaquant s’est mué en véritable renard des surfaces, concluant d’abord un centre de Gakpo côté gauche (5e, 1-0), puis un service de Dumfries à droite (17e, 2-0). Mais dans une animation offensive aussi fluide, Brobbey ressemblait davantage à un chef de finition qu’à un simple sauveur.

Gakpo, lui, a également participé à la fête en poussant le ballon au fond sur un centre de Dumfries (47e, 3-0), avant d’y aller de sa frappe enroulée de l’extérieur de la surface (54e, 4-0), qui a définitivement éteint les espoirs suédois. Le but d’honneur d’Elanga (59e, 4-1) n’a été qu’un sursaut statistique. Summerville a même ajouté sa pierre à l’édifice en fin de match (89e, 5-1).

Les Pays-Bas ont ainsi sorti les griffes et affiché leurs ambitions, tout en pouvant remercier leur gardien Verbruggen, auteur de plusieurs parades décisives face à Gyökeres (7e, 37e, 45e+4), Ayari (41e) et surtout Isak (83e), dont la frappe filait droit vers la lucarne mais pas vers la mauvaise. Reste désormais la Tunisie pour conclure la phase de groupes en beauté. Koeman pourrait faire tourner, mais une première place resterait le moyen le plus confortable d’éviter un seizième de finale façon parcours du combattant.