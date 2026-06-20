Pays-Bas - Suède : les Oranje sous pression, heure et chaîne tv

Accrochés par le Japon (2-2) pour leur entrée en lice, les Pays-Bas n'ont déjà plus le droit à l'erreur. À Houston, les Oranje défient ce samedi la Suède, brillante face à la Tunisie (5-1). Un nouveau faux pas compromettrait sérieusement leur qualification.

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16:40 - Historique entre les deux équipes L'histoire penche légèrement en faveur des Pays-Bas avant ce nouveau duel face à la Suède. Les deux sélections se sont affrontées à 25 reprises toutes compétitions confondues, avec un avantage pour les Oranje, vainqueurs à 12 reprises contre huit succès suédois, tandis que cinq rencontres se sont soldées par un match nul. En Coupe du monde, ce sera seulement la deuxième confrontation entre les deux nations. La première remonte au Mondial 1974 en Allemagne de l'Ouest, où les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge (0-0) lors de la phase de groupes. Les Néerlandais avaient ensuite réalisé un parcours remarquable jusqu'en finale, finalement perdue face au pays hôte.

16:20 - Le onze possible suédois Après son éclatante victoire contre la Tunisie (5-1), la Suède ne devrait procéder à aucun changement majeur pour affronter les Pays-Bas. Le sélectionneur devrait logiquement reconduire une équipe qui a séduit par son efficacité offensive et sa solidité collective lors de la première journée. En attaque, le duo composé d'Alexander Isak et de Viktor Gyökeres sera une nouvelle fois chargé de faire la différence. Tous deux buteurs face aux Tunisiens, ils représentent la principale menace pour la défense néerlandaise. Au milieu, Yasin Ayari, auteur d'un doublé lors du premier match, conservera sa place aux côtés d'Anton Salétros Karlström et Hugo Nygren pour animer l'entrejeu. En défense, Victor Lindelöf devrait guider une arrière-garde complétée par Isak Hien et Gustaf Lagerbielke devant le gardien Kristoffer Nordfeldt. Lucas Bergvall et Anthony Elanga devraient, eux, débuter la rencontre sur le banc malgré leur potentiel offensif. Onze possible suédois : Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres