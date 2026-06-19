Felix Zwayer : déjà suspendu pour corruption, qui est l'arbitre du match de Coupe du monde Etats-Unis - Australie ?

L'arbitre Felix Zwayer sera au sifflet de la deuxième rencontre des USA à la Coupe du monde 2026.

Ce vendredi, sous les yeux du monde entier à Seattle, Felix Zwayer va vivre son tout premier match en Coupe du Monde. Pour le deuxième match du pays hôte, les États-Unis, face à l'Australie, la FIFA a choisi le Berlinois pour diriger les débats.

Né le 19 mai 1981 à Berlin-Ouest, Felix Zwayer débute comme arbitre à la DFB en 2004 avant d'officier en deuxième division allemande dès 2007. En 2005, il est condamné à six mois de suspension pour corruption, dans le cadre d'un scandale de matchs truqués impliquant également son confrère Robert Hoyzer. Il intègre néanmoins la Bundesliga en 2009, puis devient arbitre FIFA en 2012 et arbitre élite UEFA.

L'arbitre est connu en France puisqu'il a officié lors de PSG - Tottenham en novembre dernier en Ligue des champions. Felix Zwayer était également au sifflet lors de la demi-finale retour entre le PSG et Arsenal il y a deux ans, mais aussi lors de la finale de la Ligue Europa remportée par les Spurs.