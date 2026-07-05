Ilgiz Tantashev : l'arbitre du 8e de finale France - Paraguay dézingué par la presse, qui est-il ?

Ilgiz Tantashev a été sévèrement critiqué après le match France - Paraguay.

La composition de l'équipe arbitrale pour le match France - Paraguay lors du deuxième huitième de finale de la Coupe du monde 2026 a été largement critiquée après la victoire des Bleus. L'arbitre principal, l'Ouzbek Ilgiz Tantashov, secondé par deux de ses compatriotes, Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin, a réalisé un match catastrophique selon la presse internationale, oubliant de nombreux cartons, laissant le Paraguay pourrir le match tout en donnant trois cartons aux Bleus. L'Ouzbèke, qui avait peu de références au premier plan international avant ce Mondial américain, a peut être dirigé le troisième et dernier match de la Coupe du monde, après Écosse-Maroc (0-1) et Algérie-Autriche (3-3) en phase de groupes.

"Je pense que l'arbitre aurait pu donner quelques cartons jaunes, ça les aurait peut-être un peu calmés", glisse William Saliba. "L'arbitrage ? Je n'ai rien à dire. Vous avez vu par vous-même. Il y a eu combien de fautes ? 30, 40 ? 0 carton jaune (pour les joueurs paraguayens) ? Ce n'est pas grave, on est en quarts", souffle de son côté Cherki.

L'ancien arbitre international Tony Chapron, aujourd'hui consultant pour Canal+, a sévèrement critiqué la prestation de l'arbitre Ilgiz Tantashev lors du match France - Paraguay en 8es de finale de la Coupe du monde 2026. Interrogé sur franceinfo dimanche 6 juillet, il résume : "Si on doit résumer, ça s'appelle une catastrophe arbitrale." Il pointe une "absence totale de préparation" de la part de l'arbitre ouzbek, dont c'était la première Coupe du monde. "Il ne sait pas arbitrer un match comme ça, il n'était pas au niveau."

Tony Chapron s'interroge d'ailleurs sur les raisons du manque de coups de sifflet, soulevant l'hypothèse d'une directive de la Fifa : "Je ne sais pas s'il ne siffle rien parce qu'il ne voit rien ou s'il ne siffle pas parce qu'il est dans l'esprit de la Fifa qui, depuis le début de la compétition, a mis dans la tête des arbitres qu'il ne fallait pas siffler de fautes." Il dénonce une tolérance institutionnelle qui, selon lui, profite particulièrement aux équipes sud-américaines.

Qui est Ilgiz Tantashev ?

Arbitre international depuis 2013, il a déjà croisé certains des joueurs actuels puisqu'il avait arbitré des matches de l'équipe de France olympique lors des JO de Paris 2024, notamment le quart de finale contre l'Argentine (1-0), marqué par une expulsion (le Français Millot) et dix cartons jaunes (5 de chaque côté). Il avait également officié lors de la demi-finale olympique entre le Maroc et l'Espagne en 2024. L'arbitre avait marqué la rencontre pour avoir quitté prématurément la pelouse lors des JO de Paris, victime d'une collision involontaire avec le défenseur espagnol Marc Pubill dès la 15e minute. Touché à la jambe droite, il avait été remplacé au pied levé par le Suédois Glenn Nyberg.