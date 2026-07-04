Ilgiz Tantashev : qui est l'arbitre du 8e de finale France - Paraguay, déjà présent aux JO de Paris 2024

Ilgiz Tantashev va arbitrer le match de Coupe du monde entre la France et le Paraguay.

La FIFA a annoncé il y a quelques jours la composition de l'équipe arbitrale pour le match France - Paraguay lors du deuxième huitième de finale de la Coupe du monde 2026. L'arbitre principal sera l'Ouzbek Ilgiz Tantashov, secondé par deux de ses compatriotes, Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin. L'Ouzbèke, qui avait peu de références au premier plan international avant ce Mondial américain, va diriger le troisième match de sa carrière en Coupe du monde, après Écosse-Maroc (0-1) et Algérie-Autriche (3-3) en phase de groupes.

Arbitre international depuis 2013, il a déjà croisé certains des joueurs actuels puisqu'il avait arbitré des matches de l'équipe de France olympique lors des JO de Paris 2024, notamment le quart de finale contre l'Argentine (1-0), marqué par une expulsion (le Français Millot) et dix cartons jaunes (5 de chaque côté). Il avait également officié lors de la demi-finale olympique entre le Maroc et l'Espagne en 2024. L'arbitre avait marqué la rencontre pour avoir quitté prématurément la pelouse lors des JO de Paris, victime d'une collision involontaire avec le défenseur espagnol Marc Pubill dès la 15e minute. Touché à la jambe droite, il avait été remplacé au pied levé par le Suédois Glenn Nyberg.

Au Lincoln Financial Field de Philadelphie, des fortes chaleurs, voire des orages, sont attendues comme lors du match France - Irak, le rôle de l'arbitre sera déterminant...