Ilgiz Tantashev : qui est l'arbitre du match de Coupe du monde Ecosse - Maroc ?
Ilgiz Tantashev va arbitrer le match de Coupe du monde entre l'Ecosse et le Maroc.
La FIFA a annoncé il y a quelques jours la composition de l'équipe arbitrale pour le match Maroc - Écosse, prévu le 19 juin 2026 lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026. L'arbitre principal sera l'Ouzbek Ilgiz Tantashov, secondé par ses compatriotes Andrei Tsapinko et Timur Jaynolyn comme assistants. Le Jordanien Adham Makhadmeh officiera en tant que quatrième arbitre, tandis que son compatriote Mohammed Al-Khalaf occupera le rôle de juge de touche remplaçant.
The match officials for @FIFAWorldCup matches 29, 30, 31 and 32 have been appointed.— FIFA (@FIFAcom) June 16, 2026
Arbitre international depuis 2013, il avait officié lors de la demi-finale olympique entre le Maroc et l'Espagne en 2024. L'arbitre avait marqué la rencontre pour avoir quitté prématurément la pelouse lors des JO de Paris, victime d'une collision involontaire avec le défenseur espagnol Marc Pubill dès la 15e minute. Touché à la jambe droite, il avait été remplacé au pied levé par le Suédois Glenn Nyberg.