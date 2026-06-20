Brésil - Haïti : une sacrée mauvaise nouvelle malgré la première victoire de la Seleçao dans la Coupe du monde 2026

Grâce à sa large victoire face à Haïti, le Brésil s'est offert sa première victoire de la Coupe du monde 2026 avec, en prime, la 1ere place provisoire du groupe C. La sortie sur blessure de Raphinha a grandement refroidi le camp brésilien.

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07:43 - Vinicius désigné homme du match Dans ce Brésil - Haïti, Vinicius a été désigné homme du match grâce à son but et sa passe décisive pour Cunha, auteur d'un doublé. L'attaquant madrilène se classe provisoirement en troisième position du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026.

07:13 - Vinicius dans une forme olympique Vinicius Junior a été impliqué dans six buts en six matches de Coupe du monde (3 buts, 3 assists). C'est le meilleur total pour un joueur du Brésil sur les deux dernières éditions du tournoi.

06:43 - Le prochain match d'Haïti dans la Coupe du monde 2026 Officiellement éliminé de la Coupe du monde 2026, Haiti effectuera un baroud d'honneur face au Maroc le 25 juin prochain à 00h, même heure que Brésil - Ecosse, à Atlanta.

06:13 - Le prochain match du Brésil Dans ce groupe C de la Coupe du monde 2026, le Brésil jouera son ultime match de la phase de groupes face à l'Ecosse le 25 juin à 00h à Miami.

04:42 - Le point sur le groupe C de la Coupe du monde 2026 Dans ce groupe C de la Coupe du monde 2026, le Brésil est provisoirement en tête devant le Maroc (4pts) et l'Ecosse (3pts). Haïti est officiellement éliminé de la Coupe du monde.

04:40 - Le Brésil a fait le show ! Le résultat du match Le Brésil s'offre sa 1ere victoire de la Coupe du monde grâce à un large succès sur Haiti. Les hommes d'Ancelotti prennent la tête de la poule C.

04:30 - C'est terminé, large victoire du Brésil ! (3-0) Au terme de ce Brésil - Haïti, les hommes de Carlo Ancelotti lancent enfin leur Mondial avec une première victoire. Un succès facile qui leur permet de prendre les commandes du groupe C de la Coupe du monde 2026. Grosse ombre au tableau pour la Seleçao, la sortie sur blessure de Raphinha.

04:28 - L'envolée d'Alisson ! (90+4') Les Haitiens finissent bien ce Brésil - Haïti, à l'image de cette frappe lointaine de Simon. Cadré, le tir est repoussé par Alisson d'une superbe plongeon.

04:26 - Temps additionnel (90+2') L'arbitre assistant indique 5 minutes de temps additionnel dans ce Brésil - Haïti.

04:25 - Deedson intenable (90') Dans la surface sur la droite, l'attaquant haitien percute sans cesse. Après un passement de jambes, Deedson tente de déborder Douglas Santos mais il est signalé hors jeu, à tord.

04:22 - Isidor tente depuis un angle fermé (88') Trouvé dans la profondeur côté gauche, Isidor prend de vitesse Marquinhos et se présente face à Alisson dans un angle fermé. Sa frappe est repoussée par le portier auriverde dans ce Brésil - Haïti.

04:20 - Joseph manque le ballon (86') Légèrement dans la surface brésilienne plein axe, Joseph manque son contrôle face au pressing de Casemiro. Ballon rendu aux Brésiliens à 4 minutes du terme de ce Brésil - Haïti.

04:18 - Haiti temporise (84') A 6 minutes de la fin du temps réglementaire de ce Brésil - Haïti, les Haitiens conservent depuis leur propre moitié de terrain.

04:13 - Pas de but pour Endrick, hors jeu ! (79') Le jeune brésilien, servi dans la profondeur, avait trouvé le chemin des filets après une frappe à ras de terre entre les jambes de Placide. Problème, l'attaquant était légèrement hors jeu. pas de 4-0 dans ce Brésil - Haïti.

04:11 - Douglas Santos manque sa frappe ! (77') On était tout proche du 4-0 dans ce Brésil - Haïti ! Après un excellent décalage d'Endrick, Douglas Santos bénéficie d'un boulevard dans la surface sur la gauche pour placer une frappe. Son ballon passe largement au-dessus alors qu'il était dans une position favorable.

04:10 - Bellegarde tente le coup franc direct (76') Sur le coup franc lointain légèrement sur la gauche, Bellegarde assène une frappe puissante du droit, repoussée par le mur brésilien.

04:08 - Carton jaune pour Jean Jacques (73') 3e carton jaune de la partie pour les Haitiens dans ce Brésil - Haïti après la faute de Jean Jacques qui avait fauché Martinelli resté au sol.

04:06 - Du changement pour Haiti (72') Juste après la seconde pause fraîcheur de ce Brésil - Haïti, Migné procède à un changement : la sortie de Providence pour l'entrée de Joseph.

04:04 - Pause fraîcheur (69') Monsieur Hernandez siffle la pause fraîcheur de la seconde période de Brésil - Haïti.

04:03 - Duverne contre Vinicius (68') Sur un second ballon après le coup-franc brésilien, Guimaraes lance Vinicius en profondeur. Alors que le Brésilien tentait de percuter, Duvene s'interpose avec brio.

04:00 - Double changement pour le Brésil (65') Ancelotti procède à deux changements dans ce Brésil - Haïti : les sorties de Paqueta et Cunha pour les entrées d'Endrick et Martinelli.

03:58 - L'arrêt d'Alisson sur sa ligne ! (64') Haiti était tout proche de débloquer son compteur dans Brésil - Haïti ! Sur corner, Ade surgit au premier poteau pour assèner une tête puissante. Alisson signe un bel arrêt sur sa ligne !

03:58 - Changement pour Haiti (63') Sortie de Casimir pour l'entrée de Deedson dans ce Brésil - Haïti.

03:56 - Rayan manque sa passe (61') Après un joli une-deux, Rayan est lancé dans la profondeur. Après avoir repiqué, le jeune brésilien n'appuie pas suffisamment sa passe, permettant au bloc haitien de sortir pour dégager le danger dans ce Brésil - Haïti.