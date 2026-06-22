Lincoln Financial Field : une architecture d'aigle, quel est ce stade de Philadelphie qui accueille France - Irak à la Coupe du monde ?

Le Lincoln Financial Field accueille la rencontre de l'équipe de France à la Coupe du monde.

Le Lincoln Financial Field est un stade de football américain situé à South Philadelphia, en Pennsylvanie qui accueille plusieurs matchs de la Coupe du monde 2026 et notamment la rencontre de l'équipe de France face à l'Irak. Inauguré le 3 août 2003, il remplace le Veterans Stadium et peut accueillir 67 594 spectateurs. Il est le domicile des Philadelphia Eagles (NFL) ainsi que de l'équipe universitaire des Temple Owls.

La construction du stade a été financée en partie par la ville de Philadelphie et la Commonwealth of Pennsylvania, qui ont contribué environ 188 millions de dollars de fonds publics. Les droits de nommage ont été cédés en juin 2002 au Lincoln Financial Group pour 139,6 millions de dollars sur 21 ans. Si la ville est propriétaire du stade, les Eagles en sont les locataires exclusifs et en assurent la gestion.

Le stade dispose notamment de 172 loges de luxe, pouvant accueillir entre 12 et 40 personnes et dont le tarif annuel varie de 75 000 à 300 000 dollars. Deux lounges exclusifs de 40 000 pieds carrés, le "Hyundai Club" à l'ouest et le "Tork Club" à l'est sont réservés aux détenteurs de loges et de places en club. Au total, 10 828 sièges rembourrés en club level offrent des prestations de restauration à la place.

Le design du stade s'inspire de l'aigle, emblème des Eagles, avec des auvents en forme d'ailes au-dessus des tribunes est et ouest. Le logo de l'équipe est reproduit dans les sièges vert foncé des gradins supérieurs, tandis que la façade en briques rappelle l'architecture historique de Philadelphie. Trois coins ouverts offrent aux spectateurs une vue dégagée sur la skyline de la ville. Le Lincoln Financial Field a accueilli plusieurs finales de Conférence NFC remportées par les Eagles en football américain, dont les victoires face aux Falcons d'Atlanta (2005), aux Vikings du Minnesota (2018), aux 49ers de San Francisco (2023) et aux Commanders de Washington (2025).