Tunisie - Japon : une humiliation pour Renard et les Tunisiens, le résumé du match

Il n'y a pas eu d'effet Hervé Renard. Le Japon a écrasé l'équipe du sélectionneur français, la Tunisie (4-0) et se rapproche des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. En revanche, les Aigles de Carthage quittent déjà la compétition.

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10:26 - Le constat amer de Renard "On ne peut pas se satisfaire d’un score comme ça. En première mi-temps, on a été incapables de ressortir avec le ballon. On l’a bien fait pendant les vingt premières minutes de la deuxième mi-temps, et puis on a été trop 'soft' défensivement", a analysé à chaud l’ancien sélectionneur des Bleues et du Maroc. Le moral, c’est difficile. Mais les joueurs ont essayé et on est tombés sur une équipe bien supérieure. Il faut s’accrocher. Ce n’est pas facile pour les joueurs, on sait qu’on est éliminés, donc faudra un peu de fierté sur le dernier match", a-t-il appuyé.

08:21 - Le résumé de Tunisie - Japon La Tunisie sombre et dit adieu à la Coupe du monde 2026. L'histoire d'Hervé Renard avec la Tunisie ne pouvait pas plus mal commencer. Kamada ouvre le score après quatre minutes de jeu sur un centre fort qu'il a pu reprendre avec beaucoup de réussite. Et le Japon va vouloir insister. Les Samouraïs Bleus se créent d'énormes occasions dans la foulée du but. Bronn puis Dahmen sauvent les Aigles de Carthage qui évitent de sombrer trop vite. Ce n'est, en réalité, qu'un petit contretemps pour le Japon qui va faire le break juste après la pause fraîcheur sur une superbe frappe croisée de Ueda (33'). À la pause, Hervé Renard fait entrer deux nouveaux joueurs pour tenter d'instaurer un déclic. Pas très efficace car la première occasion de la deuxième mi-temps est pour Tanaka qui voit sa frappe croisée fuir le cadre (48'). Petit à petit, la Tunisie semble se résigner et va concéder un troisième but sur un oubli défensif qui en dit long sur la faillite défensive de cette équipe qui avait déjà encaissé cinq buts contre la Suède. Ito part à la limite du hors-jeu et ne se fait pas prier pour tromper Dahmen (68'). Sans pitié, les Japonais ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et ajoutent un quatrième but sur une tête lobée magnifique de Ueda qui inscrit, par la même occasion, son doublé (84'). Un quatrième but qui scellera définitivement le score de ce match ainsi que celui des Tunisiens déjà éliminés de la Coupe du monde 2026.

08:07 - Deux matchs, neuf buts concédés et un marqué.. L'amère bilan de la Tunisie Après ce Tunisie - Japon, le bilan que l'on peut déjà tirer des Aigles de Carthage est alarmant. Avec neuf buts concédés en deux rencontres et un but marqué, les Tunisiens font pire que le Petit Poucet de la Coupe du monde 2026, Curaçao. L'arrivée d'Hervé Renard n'aura donc rien changé à cette équipe qui semblait résignée avant même de débuter le tournoi.

08:00 - Une dernière journée du groupe F de la Coupe du monde 2026 haletante Même si la Tunisie ne fera que figure d'arbitre dans ce groupe F de la Coupe du monde 2026, la dernière journée de cette poule risque d'être très intéressante. Le Japon, fort de ce large succès, revient à hauteur des Pays-Bas. Ces deux équipes devancent la Suède d'un petit point. Le classement du groupe F de la Coupe du monde 2026 : Pays-Bas - 4pts (+4) Japon - 4pts (+4) Suède - 3pts (0) Tunisie - 0pt (-8)

07:56 - Fin de Tunisie - Japon ! La Tunisie prend déjà la porte de la Coupe du monde 2026 C'est déjà une nouvelle sensation dans cette Coupe du monde 2026. Après la Turquie, la Tunisie prend aussi la porte du Mondial après une prestation décevante contre le Japon. Les Aigles de Carthage s'inclinent 4-0 malgré l'arrivée d'Hervé Renard sur le banc.

07:53 - Une fin de Tunisie - Japon très tranquille (90+4') Ce score de 4-0 n'aide pas vraiment à motiver les 22 acteurs à terminer sur les chapeaux de roue.

07:51 - Six minutes de plus ! (90+1') Tunisiens et Japonais sont entrés dans le temps additionnel de cette rencontre du groupe F de la Coupe du monde 2026.

07:50 - Encore des changements dans ce Tunisie - Japon (90') Khedira et Achouri rentrent en jeu pour les derniers instants de cette affiche. Abdi et Skhiri sont remplacés.

07:48 - Ito résiste (89') Solide sur ses appuis, l'un des buteurs japonais dans ce Tunisie - Japon résiste au retour puissant d'Abdi.

07:45 - Ito tout seul ! (85') L'ancien joueur de Reims voulait aussi son doublé. Après un crochet, il essaye d'enchainer avec une frappe mais c'est bien défendu. Ce Tunisie - Japon n'a, peut-être, pas encore délivré son verdict.

07:43 - LE DOUBLÉ MAGNIFIQUE ! (84') Ueda s'est élevé et place une tête lobée au-dessus de Dahmen. Le Japon ajoute un quatrième but face à la Tunisie qui sombre totalement dans cette Coupe du monde 2026.

07:42 - Ben Hamida se bat bien (83') Sugawara fait un appel sur le côté droit et est décalé par Ito. Le latéral japonais centre mais Ben Hamida a fait un superbe effort et obtient même la sortie de but.

07:40 - Encore 10 minutes dans ce Tunisie - Japon (80') Les deux nations entament les dix dernières minutes du temps réglementaire de ce match du groupe F de la Coupe du monde 2026. La Tunisie se dirige vers une élimination précoce de la compétition face à un Japon qui fait un grand pas vers les 16es de finale.

07:38 - Et deux nouveaux changements (79') Il y a désormais trois Suzuki sur la pelouse dans ce Tunisie - Japon. Tomiyasu et Nakamura cèdent leur place à Suzuki et Seko.

07:37 - Le corner concédé par Ben Hamida (78') Ito est à la lutte avec Ben Hamida et parvient à obtenir le corner dans ce Tunisie - Japon. Il ne donne finalement rien.

07:35 - Un corner pour relancer la machine dans ce Tunisie - Japon ? (75') Les Aigles de Carthage s'offre un corner pour essayer de redonner un peu d'espoir à leurs supporters. Gharbi est trouvé au second poteau mais sa tentative du pied gauche est repoussée par la défense nipponne.

07:34 - Un double changement pour le Japon (74') Et voila les premiers changements japonais de ce Tunisie - Japon. Suzuki et Sugawara remplacent Kamada et Doan.

07:33 - La joie des supporters du Japon (73') Avec ce score de 3-0, l'heure est à la célébration dans les tribunes du Stade de Monterrey pour les supporters du Japon.

07:30 - Juste avant la pause fraîcheur de ce Tunisie - Japon (70') Juste après le troisième but japonais, l'arbitre siffle la deuxième pause fraîcheur de cette rencontre. La Tunisie se dirige vers une élimination précoce de cette Coupe du monde 2026.

07:28 - La première d'Hervé Renard sur le banc tunisien tourne à la catastrophe ! Suivez le match en direct Et ça fait 3-0 pour le Japon ! Ito part à la limite du hors-jeu et se retrouve seul face à Dahmen. Il glisse parfaitement le ballon sous le portier de la Tunisie.

07:26 - Chaouat esseulé (66') Ce n'est pas un premier ballon cadeau pour l'attaquant tunisien qui vient d'entrer dans ce Tunisie - Japon. Totalement seul, Chaouat ne peut conserver. Le Japon récupère encore.

07:24 - Un nouveau changement dans ce Tunisie - Japon (65') Hervé Renard procède à son troisième changement dans cette rencontre. Chaouat remplace Tounekti qui a été très discret durant ce match.

07:22 - La frappe de Ueda (63') L'attaquant de Feyenoord a le sens du but et ça se voit. Il contrôle et se retourne très vite pour frapper. Sa tentative est déviée en corner.

07:21 - Une Ola dans les tribunes du Stade de Monterrey (61') Sous l'impulsion des supporters du Japon, une Ola se lance en tribunes.