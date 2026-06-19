Drew Fisher : qui est l'arbitre de France - Irak à la Coupe du monde 2026 ?

Drew Fisher est nommé comme arbitre de France - Irak.

La Fifa a désigné l'arbitre qui dirigera le deuxième match de l'équipe de France à la Coupe du monde, lundi 22 juin (23 h) à Philadelphie face à l'Irak. Il s'agit du Canadien Drew Fischer ! L'officiel canadien sera accompagné sur le terrain de Philadelphie par ses compatriotes et assistants Micheal Barwegen et Lyes Arfa, ainsi que par le Suisse Sandro Schaerer (quatrième arbitre).

Drew Fisher est un arbitre inédit pour la France. Mais il avait été au sifflet lors de la défaite du PSG en Coupe du monde des clubs contre Botafogo l'an passé (0-1). Il a aussi dirigé deux matches des JO 2024 et la finale de MLS Cup entre l'Inter Miami et les Vancouver Whitecaps en décembre dernier (3-1)

The match officials for @FIFAWorldCup matches 41, 42, 43 and 44 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) June 19, 2026

Âgé de 45 ans, Drew Fisher est une figure du football nord-américain, ayant été sacré arbitre de l'année en MLS à deux reprises et ayant dirigé plus de 200 rencontres dans cette ligue depuis 2012. Il avait déjà participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar en tant qu'arbitre assistant vidéo, notamment lors des demi-finales. Il a aussi officié à la Coupe du monde féminine, à la Coupe du monde des clubs et aux Jeux olympiques.