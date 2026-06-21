Allemagne - Côte d'Ivoire : un coaching cinq étoiles et l'Allemagne arrache la qualification au bout du suspense, le résumé du match

Face à une Côte d'Ivoire solide, l'Allemagne a inversé la vapeur grâce à un coaching parfait de Nagelsmann. Entré en cours de jeu, Undav a signé un doublé, ficelant la qualification des siens pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.

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00:35 - Le coaching de Nagelsmann a tout changé, le résumé du match Dans ce choc du groupe E de la Coupe du monde 2026, si l'Allemagne s'avançait comme grande favorite, la Côte d'Ivoire arrivait confiante après sa victoire aboutie sur l'Equateur, de quoi annoncer du grand spectacle. Dès la première période, les Allemands dominent sans pour autant parvenir à trouver le chemin des filets. Physiquement, les Ivoiriens prennent alors la pleine mesure du match et rééquilibrent les débats. A la 30e minute, Kessié assène un gros coup derrière la tête de l'Allemagne avec une ouverture du score d'un plat du pied droit à bout portant. A 1-0, la Côte d'Ivoire, continue d'appuyer, à l'image de la frappe enroulée de Bonny, captée par Neuer. A la pause, les Ivoiriens croient alors en l'exploit. Au retour des vestiaires, cet Allemagne - Côte d'Ivoire baisse en rythme, l'Allemagne commence à se prendre les pieds dans le tapis jusqu'au coaching de Nagelsmann qui procède aux entrées d'Undav et Amiri. Quelques minutes plus tard (68'), l'attaquant se montre décisif, d'un plat du pied gauche puissant, servi parfaitement par Amiri, pour permettre à l'Allemagne de revenir à hauteur (1-1). Les Ivoiriens ont des opportunités pour reprendre la main mais manquent de réalisme. La punition tombe à quelques minutes du terme où Undav signe un doublé salvateur, d'une frappe tendue du gauche, permettant à l'Allemagne de repasser devant pour arracher une qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.

00:28 - Après le Mexique et les USA, l'Allemagne qualifiée L'Allemagne est donc la 3e équipe qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, après le Mexique et les USA, suite à cette victoire face à la Côte d'Ivoire. 3/32#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

00:13 - Revivez le but de la victoire au bout du bout Revivez le but de la victoire signé Undav, à quelques minutes du terme de cet Allemagne - Côte d'Ivoire. LAllemagne prend lavantage et renverse le match

La Mannschaft mène 2-1.



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00:11 - Le point sur le groupe E Dans ce groupe E de la Coupe du monde 2026, l'Allemagne est en tête avec 6 points devant la Côte d'Ivoire (3pts), en attendant le match Equateur - Curaçao à 2h00 du matin.

00:01 - Victoire de l'Allemagne qui arrache la qualification ! (2-1) Les Allemands ont réussi à inverser la vapeur dans cet Allemagne - Côte d'Ivoire. Menés 1-0, les hommes de Nagelsmann s'imposent 2-1 grâce à un but en toute fin de match d'Undav, auteur d'un doublé, qui valide la qualification allemande pour la phase finale de cette Coupe du monde 2026.

20/06/26 - 23:57 - Undav met l'Allemagne devant ! (2-1) Dans ces derniers instants d'Allemagne - Côte d'Ivoire, Undav signe un but salvateur qui vient crucifier les Ivoiriens ! L'attaquant termine le travail, en un contre un, après une passe divine de Tah dans l'axe ! L'Allemagne repasse devant à quelques minutes du terme.

20/06/26 - 23:56 - L'Allemagne tient le ballon (90+4') En cette fin d'Allemagne - Côte d'Ivoire, les hommes de Nagelsmann tiennent le ballon. Wirtz repasse derrière.

20/06/26 - 23:54 - Une action, une occasion (90+2') En cette toute fin d'Allemagne - Côte d'Ivoire, chaque action termine en frappe de part et d'autre. Ici, c'est Amiri qui manque de puissance sur son plat du pied droit dans la surface plein axe. Fofana se couche sur le ballon.

20/06/26 - 23:53 - Temps additionnel (90+1') L'arbitre assistant indique 6 minutes de temps additionnel dans cet Allemagne - Côte d'Ivoire.

20/06/26 - 23:51 - Arrêt réflexe de Fofana ! En cette toute fin d'Allemagne - Côte d'Ivoire, Fofana signe un arrêt de grande classe devant Brown qui avait lâché une frappe puissante à ras de terre. Le portier ivoirien se porte rapidement au sol pour repousser le danger d'une claquette.

20/06/26 - 23:49 - La frappe lointaine d'Undav ! (87') En cette fin d'Allemagne - Côte d'Ivoire, Undav tente un geste difficile. A 25 mètres légèrement sur la droite, il place une frappe tendue, captée en deux temps par Fofana.

20/06/26 - 23:47 - Sortie de Diomandé (85') L'attaquant ivoirien cède sa place à Pépé. Côté allemand, sortie d'Havertz pour l'entrée de Goretzka.

20/06/26 - 23:45 - Entrée de Doué (83') Fae procède à un nouveau changement dans cet Allemagne - Côte d'Ivoire, Doué entre à la place de Singo, sorti blessé. Le latéral ivoirien est en pleurs sur le banc de touche.

20/06/26 - 23:43 - Singo s'effondre et se tient l'ischio (81') Dans un duel avec Havertz le long de la ligne de touche à droite, Singo se tient l'ischios gauche et reste au sol. Reste à voir si l'Ivoirien va pouvoir tenir sa place dans cet Allemagne - Côte d'Ivoire.

20/06/26 - 23:41 - La Côte d'Ivoire s'offre un bol d'air (79') A un peu plus de 10 minutes de la fin de cet Allemagne - Côte d'Ivoire, les Ivoiriens signent une longue possession de balle. De quoi stopper les assauts allemands, pour l'instant.

20/06/26 - 23:39 - La tête de Singo file en touche (77') Recherché par Fofana sur son long dégagement, Singo cherche à lancer son ailier de la tête. Trop décroisé, son geste file directement en touche. Ballon rendu aux Allemands.

20/06/26 - 23:37 - Coaching pour Fae (76') Le coach ivoirien procède aux premiers changements de sa sélection : sorties de Sangaré, Diallo et Bonny pour les entrées d'Adingra, Fofana et Guessand.

20/06/26 - 23:35 - Pause fraîcheur (74') Monsieur Benitez siffle la 2e pause fraîcheur de cet Allemagne - Côte d'Ivoire. Reprise du jeu dans quelques instants.

20/06/26 - 23:34 - La Côte d'Ivoire est sous l'eau (72') Les Ivoiriens ont désormais beaucoup de mal à ressortir le ballon. A 18 minutes de la fin de cet Allemagne - Côte d'Ivoire, les hommes de Nagelsmann finissent bien mieux !

20/06/26 - 23:31 - L'Allemagne égalise ! (1-1) C'est un but 100% coaching gagnant pour Nagelsmann puisque le passeur décisif et le buteur sont entrés en jeu quelques minutes plus tôt. Côté droit, Amiri distille un centre enroulé parfait pour Undav qui place un plat du pied en pleine course, plein axe dans les 5,50 mètres. Fusillé à bout portant, Fofana ne peut absolument rien faire. 1-1 !

20/06/26 - 23:28 - Encore un corner pour l'Allemagne (67') Dans cet Allemagne - Côte d'Ivoire, Kimmich dispose d'un nouveau corner qu'il place au second poteau. Fofana plonge et reste au sol. Monsieur Benitez siffle la faute pour la Côte d'Ivoire.

20/06/26 - 23:26 - Havertz manque le cadre (64') Dans cet Allemagne - Côte d'Ivoire, les hommes de Nagelsmann manquent encore de réalisme. Sur corner, Havertz est totalement seul mais il voit sa reprise passer à côté de la cage de Fofana.

20/06/26 - 23:25 - Le centre de Kimmich est profond (63') Touché à droite à 20 mètres, Kimmich cherche à placer son ballon au second poteau mais c'est trop fort. Il gratte malgré tout un corner.

20/06/26 - 23:23 - Coaching de Nagelsmann (61') A moins de 30 minutes de la fin de cet Allemagne - Côte d'Ivoire, le coach allemand procède à deux autres changements : sorties de Pavlovic et Musiala pour les entrées de Leweling et Amiri.