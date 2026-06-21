Belgique - Iran : les Belges passent encore à côté, le résumé

La Belgique n'a pu faire mieux que match nul contre l'Iran (0-0), ce dimanche lors de la Coupe du monde 2026. La qualification n'est pas encore acquise pour les Diables Rouges dans le groupe G. Découvrez le résumé de ce match.

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23:20 - Le résumé: la Belgique n'y arrive pas Freinée par l'Egypte lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 (1-1), la Belgique espérait lancer sa compétition face à l'Iran ce dimanche à Los Angeles. Mais les Diables Rouges n'ont jamais réussi à marquer durant la rencontre et ont concédé un deuxième match nul d'affilée (0-0), en Californie. Le sélectionneur français des Belges Rudi Garcia avait pourtant choisi de lancer d'entrée Romelu Lukaku, mais cela n'a pas aidé son équipe à l'emporter. Le joueur belge le plus dangereux a été de loin Maxim De Cuyper, le latéral gauche. Mais à trois reprises (9e, 44e et 59e), De Cuyper est tombé sur Beiranvand, l'incroyable gardien iranien auteur d'un arrêt invraisemblable sur sa ligne (59e). En deuxième période, la Belgique a été pénalisée par l'expulsion de Ngoy (67e). Le défenseur du Losc a raté une passe facile vers son gardien et a dû agripper Taremi, qui filait vers le but. À 10 contre 11, les Belges n'ont pas réussi à enflammer la fin de la rencontre pour faire craquer les Iraniens. Avec un deuxième match nul en deux matchs, la Belgique est encore loin d'être qualifiée pour les seizièmes de finale et tout se jouera lors du troisième match contre la Nouvelle-Zélande, samedi (5h).

23:12 - Beiranvand, l'homme du match côté iranien Si l'Iran a réussi à accrocher la Belgique ce dimanche soir au SoFi Stadium de Los Angeles, c'est en grande partie grâce à son gardien Alireza Beiranvand. Le portier iranien a réussi à dégoûter les Belges tout en réussissant l'un des arrêts de cette Coupe du monde devant De Cuyper. A retrouver en vidéo ci-dessous. Quel sauvetage de Beiranvand ! ????????

La Belgique pense enfin ouvrir le score. Mais le gardien iranien réalise un arrêt exceptionnel



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23:06 - Un résultat décevant pour la Belgique Ce match nul n'arrange ni la Belgique ni l'Iran, mais ce sont certainement les Belges qui auront le plus de regrets. Au classement, ce deuxième match nul d'affilée ne permet pas aux Diables Rouges de prendre la tête de la poule G en attendant le match entre l'Egypte et la Nouvelle-Zélande. La Belgique jouera sa qualification contre la Nouvelle-Zélande, samedi matin (5 heures).

23:01 - C'est terminé ! La Belgique et l'Iran dos à dos (0-0) C'est terminé au SoFi Stadium de Los Angeles ! La Belgique et l'Iran se quittent sur un match nul et vierge (0-0).

22:59 - Lukebakio rate la lucarne de peu Lukebakio repique dans l'axe depuis la droite et enroule son ballon de l'extérieur de la surface... mais ça passe juste à côté de la lucarne !

22:58 - Mechele de la tête Resté dans la surface au bout d'une action, Mechele est trouvé sur un centre venu de la droite mais le défenseur central belge ne parvient pas à cadrer de la tête.

22:56 - Cinq minutes de temps additionnel L'arbitre argentin de ce Belgique - Iran accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième période à Los Angeles.

22:53 - Belgique: De Bruyne remplacé Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique, effectue son cinquième et dernier changement dans ce match. Kevin De Bruyne est remplacé par Matias Fernandez-Pardo, l'attaquant de Lille.

22:52 - De Cuyper encore mis en échec Le duel entre De Cuyper et Beiranvand se poursuit et le gardien iranien en sort encore vainqueur ! Sur un centre à ras de terre, le latéral gauche belge reprend bien mais Beiranvand capte le ballon sur sa ligne.

22:51 - Iran: Ezatolahi remplacé Cinquième et dernier changement du côté de l'Iran. Ezatolahi laisse sa place à Hosseinzadeh pour les dernières minutes de ce Belgique - Iran.

22:49 - L'expulsion de Ngoy en vidéo Retrouvez en vidéo ci-dessous l'expulsion de Ngoy, le défenseur belge du Losc, dans ce match Belgique - Iran de la Coupe du monde 2026. La Belgique termine à dix ! ????

Ngoy est expulsé et laisse les Diables Rouges en infériorité numérique pour cette fin de rencontre.



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22:47 - Courtois impeccable Sur une frappe lointaine mais tendue d'Ezatolahi, Courtois se détend bien sur sa droite et capte le ballon en deux temps pour soulager sa défense.

22:44 - Iran: Moghanlou entre en jeu Nouveau changement du côté de l'Iran. Ghoddos est remplacé pour la fin de match par Moghanlou. Il reste encore un changement dans ce match pour la Team Melli.

22:41 - Comment va terminer Belgique - Iran ? L'expulsion de Ngoy côté belge a changé la donne de cette fin de rencontre. Les Iraniens se montrent beaucoup plus entreprenants, en supériorité numérique, mais les Belges n'ont pas dit leur dernier mot... Il reste 15 minutes dans le temps réglementaire de ce match de la Coupe du monde 2026.

22:38 - Belgique: Theate remplace Lukaku Du côté de la Belgique, Arthur Theate a fait son entrée pour venir en défense centrale à la place de Ngoy, exclu. Il a pris la place de Romelu Lukaku, qui n'avait pas les jambes pour tenir 90 minutes, surtout à 10 contre 11. Le match reprend après la pause fraîcheur !

22:35 - Place à la pause fraîcheur Place à la pause fraîcheur dans ce match Belgique - Iran à Los Angeles. Une pause bienvenue pour les Belges, qui sont à dix contre onze depuis quelques instants et qui vont pouvoir se réorganiser.

22:31 - Ngoy exclu, la Belgique à 10 ! La Belgique va finir à 10 contre 11 cette rencontre contre l'Iran ! Après une passe complètement ratée en retrait, Ngoy fait faute sur Taremi qui s'en allait vers le but et est logiquement exclu, même si la faute est loin du but.

22:29 - Iran: Torabi et Mohammadi entrent Deux changements à noter du côté de l'Iran. Torabi et Mohammadi entrent à la place de Hajsafi et Mohebi.

22:28 - La Belgique en grand danger, la fin du match La Belgique va-t-elle réussir à faire la différence dans cette fin de match contre l'Iran ? Il le faut pour les Belges, qui ont déjà fait match nul lors du premier match contre l'Egypte.

22:24 - De Cuyper proche de marquer ! Quelle occasion pour la Belgique à nouveau ! Après un sublime contrôle dans la surface, De Bruyne joue en retrait. Un défenseur iranien repousse sur De Cuyper qui frappe mais le gardien de l'Iran Beiranvand repousse après un arrêt miraculeux sur sa ligne.

22:22 - Belgique: Garcia fait trois changements Le sélectionneur de la Belgique Rudi Garcia fait trois changements d'un coup. Castagne, Vanaken et Lukebakio remplacent Meunier, Raskin et Saelemaekers.

22:20 - Lukaku manque de justesse Romelu Lukaku réussit un bon contrôle dos au but dans la surface mais il rate sa touche de balle suivante avant de frapper et finit par perdre le ballon.

22:18 - Courtois brille encore ! Thibaut Courtois se montre encore une fois déterminant sur sa ligne ! A la suite d'une touche, Taremi parvient à frapper mais le gardien belge repousse.

22:16 - Trossard un peu court Ca chauffe sur le but de l'Iran, mais les Belges manquent toujours de précision dans le dernier geste. De Bruyne trouve bien Trossard au deuxième poteau mais l'ailier d'Arsenal est un peu court et rate sa reprise de la tête.