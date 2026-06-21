Espagne - Arabie Saoudite : impériale, la Roja balaie les Saoudiens, le résumé

Après une entame de Coupe du monde 2026 compliquée face au Cap-Vert, l'Espagne s'est relancé en étrillant l'Arabie saoudite (4-0) ce dimanche 21 juin. Lamine Yamal s'est offert son premier but du Mondial.

En direct

20:30 - L'Espagne atomise l'Arabie saoudite, le résumé Un récital des Espagnols. Ce dimanche, le champion du monde 2010 a corrigé l'Arabie saoudite dans un match à sens unique. Avec un Lamine Yamal titulaire, la Roja a très vite pris le contrôle du match et les occasions se sont multipliées. À la 10e minute, Oyarzabal part en profondeur et centre fort à ras-de-terre. Au deuxième poteau, Yamal pousse dans le but vide (1-0, 10e) et inscrit son premier but en Coupe du monde. Quelque minutes plus tard, Oyarzabal passe de passeur à buteur en s'offrant un doublé (2-0, 21e et 3-0, 24e). Au retour des vestiaires, il ne faut pas attendre longtemps pour voir un nouveau but. Sur un corner espagnol, Cucurella reprend de volée. Si Al Owais détourne, le cuir revient sur Tambakti qui dévie involontairement dans ses cages (4-0, 49e). Jusqu'au coup de sifflet final, les Saoudiens ont maintenu ce score sans pour autant avoir d'occasion. Dans le temps additionnel, Ferran Torres pensait marquer le but de la manita avant d'être signalé hors-jeu. Avec cette large victoire, l'Espagne prend une option pour la qualification en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

20:25 - Yamal, le premier d'une longue série Ce dimanche 21 juin restera une date marquante dans la carrière de Lamine Yamal. L'ailier espagnol a inscrit son premier but dans une Coupe du monde. Lamine Yamal lance l'Espagne !

Parfaitement servi par Oyarzabal, le jeune crack espagnol ouvre le score et donne l'avantage à la Roja.



Suivez le match Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ESPARS pic.twitter.com/6CJcP3QTfR — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) June 21, 2026

20:21 - Option prise pour les 16es ! En l'emportant ce dimanche soir, l'Espagne a fait un grand pas vers la qualification en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. La Roja disputera une "finale" pour la première place samedi prochain contre l'Uruguay.

20:16 - Un cadeau d'anniversaire réussi Une victoire 4-0 : Luis De La Fuente n'aurait guère rêver mieux comme cadeau d'anniversaire pour ses 65 ans.

20:11 - L'Espagne prend la tête du groupe ! En attendant le match Uruguay - Cap-Vert qui aura lieu à 00h, l'Espagne prend la première place de la poule H : Espagne : 4 points Uruguay : 1 point Arabie saoudite : 1 point Cap-Vert : 1 point

20:06 - La Roja se rassure Après son match nul inaugural face au Cap-Vert, l'Espagne retrouve la victoire. Agressive dès le coup d'envoi, la Roja a complètement asphyxié l'Arabie saoudite pour finalement s'imposer largement.

20:01 - L'Espagne corrige l'Arabie saoudite et lance son Mondial 2026 ! Coup de sifflet final au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta où l'Espagne s'impose 4-0 face à l'Arabie saoudite grâce à un but de Lamine Yamal, à un doublé de Mikel Oyarzabal et à une réalisation contre-son-camp de Tambakti.

20:00 - Au-delà du temps additionnel (4-0, 90+7e) En raison des soins prodigués à Kanno et de l'analyse sur le cinquième but espagnol, on vient de dépasser les six minutes supplémentaires annoncées.

19:57 - But refusé pour l'Espagne ! (4-0, 90+5e) Finalement, Ferran Torres était en position de hors-jeu sur son but.

19:57 - But en cours d'analyse ! (4-0, 90+3e) Finalement, le but est analysé pour un potentiel hors-jeu de Ferran Torres.

19:54 - Ferran participe à la fête ! (5-0, 90+2e) Alors qu'il y a six minutes de temps additionnel, Ferran Torres marque dans le but vide après un centre de Pedro Porro qui a pris tout le monde à défaut.

19:53 - Dernier changement (4-0, 90e) Al Ghannam remplace Al Dawsari pour les dernières minutes.

19:52 - Kanno change de maillot (4-0, 89e) Le milieu est obligé de changer de maillot après avoir saigné.

19:51 - Kanno ne se relève pas ! (4-0, 88e) Le milieu saoudien est complètement sonné !

19:50 - Deux Saoudiens au sol (4-0, 87e) Dans un duel aérien, Kanno et Al Hejji se sont heurtés avec un choc tête contre tête. Les deux joueurs restent au sol.

19:45 - Tambakti proche d'un double CSC ! (4-0, 82e) Sur un centre vicieux de Nico Williams, Tambakti détourne le ballon du genou en direction de sa cage. Al Owais veillait alors que Yeremi Pino a été heurté sous l'oeil droit par le coude du défenseur.

19:42 - Ferran en difficulté (4-0, 79e) Volontaire dans ses appels, Ferran Torres manque de précision dans ses passes et ses contrôles.

19:40 - Williams pris (4-0, 77e) Passe trop tendre de Cucurella mais Nico Williams n'attaque pas assez son ballon. Abdulhamid monte vite et c'est repris.

19:37 - Lajami bien placé (4-0, 74e) À deux reprises, Lajami coupe les lignes de passes pour repousser le danger.

19:35 - Rodri ferme les jambes (4-0, 73e) Tentative de petit-pont par un Saoudien mais Rodri ne se laisse pas avoir et ferme les jambes pour récupérer le ballon.

19:34 - Pedri sort (4-0, 71e) Après la pause fraîcheur, Fabian Ruiz prend la place de Pedri.

19:31 - L'heure de la pause fraîcheur Après le corner qui n'a rien donné, Raphael Klaus siffle la deuxième pause fraicheur.

19:30 - Williams déborde (4-0, 67e) L'ailier espagnol fait mal avec sa vitesse depuis son entrée en jeu ! Après une feinte, Nico Williams pousse le ballon et centre mais c'est dégagé en corner.

19:27 - Face-à-face raté par Ferran ! (4-0, 65e) Ferran Torres en manque d'inspiration ! Après un incroyable appel, l'attaquant tente un pointu au lieu d'ouvrir son pied. C'est totalement manqué.