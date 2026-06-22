Norvège - France : date, heure et chaîne TV du dernier match le phase des poules à la Coupe du monde 2026

La France affrontera la Norvège dans un match décisif pour déterminer sa place dans le groupe I.

Les Bleus affrontent la Norvège pour le tout dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Depuis le tirage au sort, c'est le match le plus attendu pour jauger l'équipe de France, même s'il ne fallait pas oublier le Sénégal et l'Irak. Mais face aux Bleus, on retrouve des Norvégiens menés par leur attaquant méga star, Erling Haaland. Cette rencontre est décisive pour déterminer la première place du groupe I et donc de la suite de cette Coupe du monde avec les 16es de finale. Les Norvégiens avance d'ailleurs avec une certaine humilité dans ce choc comme l'a lancé l'attaquant de Manchester City après la victoire face à l'Irak. "La France va peut-être tout gagner. Prenons surtout match par match, a-t-il clamé. Celui contre la France sera très difficile parce qu'elle a fait une grande prestation aujourd'hui.

La Norvège de retour à la Coupe du monde

Absente des Coupes du monde depuis 1998, la Norvège s'est qualifiée pour le Mondial 2026 en réalisant un parcours qualificatif impeccable : huit victoires en huit matchs, plus de quatre buts par rencontre en moyenne, dont un cinglant 7-1 cumulé contre l'Italie. Le tirage au sort qui a placé les Norvégiens dans le même groupe que la France et le Sénégal a automatiquement transformé ce groupe en "groupe de la mort". Les bookmakers les classent d'ailleurs 9e équipe la plus susceptible de remporter le trophée. ""Vous vous adressez à moi comme si on était un pays qui avait gagné la Coupe du monde, mais nous n'avons plus joué le tournoi depuis l'âge de pierre. Vous nous comparez à l'Allemagne, à l'Espagne, je vous remercie, mais bon..." a toutefois expliqué le sélectionneur.

Heure et date de Norvège - France

Bonne nouvelle, la rencontre se disputera à côté du camp de base de la France du côté de Boston. Le coup d'envoi est prévu à 15h heure locale, 21h en France ce vendredi 26 juin.

Chaîne TV Norvège - France

Comme pour tous les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde, la rencontre sera diffusée par beIN Sports, mais surtout la chaîne M6 qui diffuse en claire toutes les rencontres des Bleus dans ce Mondial.