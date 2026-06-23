Norvège - France : date, heure et chaîne TV... Toutes les infos du dernier match de la phase de groupes à la Coupe du monde

La France affrontera la Norvège dans un match décisif pour déterminer sa place dans le groupe I de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus affrontent la Norvège pour le tout dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ce vendredi 26 juin. Depuis le tirage au sort, c'est le match le plus attendu pour jauger l'équipe de France, même s'il ne fallait pas oublier le Sénégal et l'Irak. Mais face aux Bleus, on retrouve des Norvégiens menés par leur attaquant méga star, Erling Haaland. Cette rencontre est décisive pour déterminer la première place du groupe I et donc de la suite de cette Coupe du monde avec les 16es de finale. Les Norvégiens avancent d'ailleurs avec une certaine humilité dans ce choc comme l'a lancé l'attaquant de Manchester City après la victoire face à l'Irak. "La France va peut-être tout gagner. Prenons surtout match par match, a-t-il clamé. Celui contre la France sera très difficile parce qu'elle a fait une grande prestation aujourd'hui.

La Norvège de retour à la Coupe du monde

Absente des Coupes du monde depuis 1998, la Norvège s'est qualifiée pour le Mondial 2026 en réalisant un parcours qualificatif impeccable : huit victoires en huit matchs, plus de quatre buts par rencontre en moyenne, dont un cinglant 7-1 cumulé contre l'Italie. Le tirage au sort qui a placé les Norvégiens dans le même groupe que la France et le Sénégal a automatiquement transformé ce groupe en "groupe de la mort". Les bookmakers les classent d'ailleurs 9e équipe la plus susceptible de remporter le trophée. ""Vous vous adressez à moi comme si on était un pays qui avait gagné la Coupe du monde, mais nous n'avons plus joué le tournoi depuis l'âge de pierre. Vous nous comparez à l'Allemagne, à l'Espagne, je vous remercie, mais bon..." a toutefois expliqué le sélectionneur.

En direct

16:37 - La Suède, adversaire le plus probable des Bleus en 16es de finale Si la France termine première du groupe I, elle pourrait affronter le troisième de l'un des cinq groupes suivants : C, D, F, H ou L. Selon le site Football Meets Data, un duel France-Suède actuellement troisième du groupe F présente 48,6% de chances de se concrétiser, ce qui en fait le scénario le plus probable à ce stade. 15:00 - Un Norvège - France avec un fort enjeu Qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 après deux victoires, l'équipe de France ignore encore l'identité de son futur adversaire. Tout dépendra de sa place finale dans le groupe I, qu'elle occupe actuellement en tête, et de la configuration des meilleurs troisièmes parmi les 12 groupes. 14:37 - Deschamps mal compris selon Ibrahimovic avant Norvège - France Ibrahimovic prend la défense de Deschamps face à ceux qui minimisent son travail. "Les gens pensent que c'est facile, parce qu'il a beaucoup de stars sur le terrain, mais ce n'est pas facile, il y a tellement de choses autour qu'il faut diriger, avoir le contrôle", a-t-il déclaré. Il souligne également que le sélectionneur a maintenu un très haut niveau de performance "génération après génération". 13:50 - Haaland se moque du match Norvège - France Erling Haaland s’est lâché en interview après la victoire de la Norvège face au Sénégal dans la nuit de lundi à mardi : "Honnêtement, je me moque de ce match maintenant (Norvège-France ce vendredi, NDLR). On est qualifiés. On a réussi à passer, ce qui est incroyable, dont ce match ne m’intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous. Ils vont probablement gagner le tournoi", a avancé l’avant-centre de Manchester City. 13:24 - Les Norvégiens vont faire tourner Le sélectionneur Ståle Solbakken a expliqué vouloir procéder à une large rotation lors de la rencontre face aux Bleus : "il y aura quelques changements contre la France. Ce n’est pas que nous ne voulons pas gagner, mais l’intervalle entre les deux matchs est très court. Vu notre condition physique en fin de match aujourd’hui, il faut donner leur chance à d’autres joueurs. Cinq, six, voire sept d’entre eux ont souffert de crampes en fin de rencontre."

Heure et date de Norvège - France

Bonne nouvelle, la rencontre se disputera à côté du camp de base de la France du côté de Boston. Le coup d'envoi est prévu à 15h heure locale, 21h en France ce vendredi 26 juin.

Chaîne TV Norvège - France

Comme pour tous les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde, la rencontre sera diffusée par beIN Sports, mais surtout la chaîne M6 qui diffuse en claire toutes les rencontres des Bleus dans ce Mondial.