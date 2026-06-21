Raphael Claus : qui est l'arbitre du match Espagne - Arabie Saoudite à la Coupe du monde 2026 ?

Raphael Claus a été nommé pour diriger la rencontre Espagne - Arabie Saoudite

La Fédération internationale de football association (FIFA) a désigné un trio latino-américaine pour la rencontre entre l'Arabie Saoudite et l'Espagne, prévue ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du Monde 2026.

Le match sera dirigé par le Brésilien Raphael Claus, assisté de ses compatriotes Danilo Manis et Rodrigo Figueiredo. Le Colombien Andrés Rojas sera en charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), avec son compatriote Alexander Guzmán comme assistant.

Arbitre international depuis 2015, Raphael Claus figure parmi les arbitres les plus expérimentés du continent sud-américain. Affilié à la Fédération Paulista et à la Confédération Brésilienne de Football, il officie au plus haut niveau national depuis 2014 et figure sur la liste internationale de la FIFA depuis 2015. Il a dirigé 616 rencontres au cours de sa carrière, dont 262 en championnat du Brésil et 41 en Copa Libertadores. Il était également présent pour arbitrer des matchs de la Coupe du monde 2022 ou encore le Mondial des U20 en 2019.