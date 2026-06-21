Dario Herrera : il était un prof de gymnastique... Qui est l'arbitre du match Belgique - Iran à la Coupe du monde 2026 ?

Dario Herrera a été nommé pour arbitrer la rencontre de Coupe du monde entre la Belgique et l'Iran.

L'Argentin Dario Herrera a été désigné par la FIFA comme arbitre de la deuxième rencontre des Diables Rouges face à l'Iran à la Coupe du monde 2026. Il est l'un des trois arbitres argentins présents à la Coupe du monde nord-américaine et officie pour la première fois en phase finale d'une Coupe du monde.

Professeur d'éducation physique et surtout de gymnastique dans une ancienne vie, il a notamment arbitré lors de la Copa America (en 2024) et durant la Coupe du monde U20 (en 2025), avant d'être choisi fin 2025 pour arbitrer la finale de la Copa Libertadores entre Palmeiras et Flamengo. Âgé de 41 ans, Herrera est arbitre FIFA depuis 2015.

Dario Herrera s'est également fait connaître à travers un match bien particulier, celui du 7 mai 2023. Dans la rencontre opposant le Boca Juniors face à River Plate, l'un des matchs les plus bouillants du football, Herrera avait distribué pas moins de 7 cartons rouges. Un fait largement justifié au vu de la bagarre générale qui avait éclaté en fin de match