Argentine - Autriche : Lionel Messi entre encore dans l'histoire et qualifie l'Albicéleste

Grâce à deux nouveaux but de Lionel Messi, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, l'Argentine a battu l'Autriche (2-0) et décroché son billet pour les 16es de finale.

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21:45 - L'Argentine terminera avec la Jordanie L'Argentine terminera sa phase de poules avec un affrontement contre la Jordanie. Le dernier match de l'Albicéleste dans le groupe J de la Coupe du monde 2026 sera à suivre le 28 juin à 4h00 fuseau horaire français.

21:35 - L'Autriche va devoir battre l'Algérie L'Autriche n'est pas éliminé et pourrait bien terminer 2e de son groupe dans cette Coupe du monde à condition de battre l'Algérie lors du prochain match. Les Algériens eux défient cette nuit la Jordanie. Rien n'est encore joué dans cette poule.

21:30 - Messi meilleur buteur de la compétition Si Messi est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, il est également le meilleur buteur de cette édition 2026 avec 5 réalisations.

21:25 - Mbappé peut égaler Messi Si Messi est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, il pourrait être dépassé par Kylian Mbappé dès ce soir à condition que le Français inscrive un quadruplé face à l'Irak. Nul doute que les deux joueurs vont encore marquer dans cette compétition !

21:18 - Le résumé du match Lors de la première mi-temps de ce Argentine - Autriche, les joueurs se sont bousculés sur le terrain avec de nombreux arrêts de jeu. L'Albicéleste aurait même pu prendre l'avantage dès le début de la partie avec un pénalty. Mais Messi s'est loupé. La Pulga a rectifié le tir à la fin du premier acte avec un but qu'il a inscrit dans la surface de réparation après avoir repris un ballon de Medina. Les Argentins ont ensuite contrôlé leur match lors de la 2e période avec dans le temps additionnel, un bonus et un nouveau but du génie argentin : Messi. L'Argentine de Scaloni s'impose 2 à 0 et rejoint les 16e de finale !

21:16 - L'Argentine a marqué 5 buts comme Messi ! Dans cette Coupe du monde 2026, l'Argentine a inscrit 5 buts. Les 5 réalisations ont été réalisé par un seul et unique joueur, Lionel Messi. L'Albicéleste n'a encaissé 0 but dans la compétition. Les Argentins sont sûrs de rejoindre les 16e de finale et sont partis pour terminer 1er de la poule J.

21:10 - Le 18e but en Coupe du monde de Messi Lionel Messi n'est pas fait du même bois que les autres. L'Argentin a dépassé Klose en inscrivant 2 buts. Il est désormais meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 18 réalisations. Messi s'offre un doublé !

Lionel Messi récidive en fin de match avec un but magnifique !



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21:04 - Le talent de Messi qualifie son équipe ! Une nouvelle fois, celui qui aura 39 ans dans deux jours a mis tout le monde d'accord. Dallas l'acclame ! Messi marque une nouvelle fois ce match de son empreinte. L'Argentine remporte cette partie 2 à 0. L'Albicéleste est qualifiée pour les 16e de finale !

21:00 - Messi termine le travail !! Messi a accéléré à la fin et a insisté après une tentative de Alvarez ! Messi a insisté et marque un nouveau but ! Extraordinaire ! (2-0)

20:58 - Tête trop décroisée ! Bien essayé de la part des Autrichiens qui sont allés trouver Danso pour une remise de la tête. Malheureusement, la deuxième tête est trop croisé pour inquiété Martinez.

20:56 - La défense de l'Autriche dégage Messi était positionné sur un coup franc excentré. Les Autrichiens ont dégagé le ballon !

20:55 - 5 minutes de temps additionnel Les arbitres ont décidé d'accorder 5 minutes de jeu supplémentaires dans cette partie de la Coupe du monde 2026.

20:52 - Un défenseur contre Gonzales Gonzales voit sa frappe stoppée par un défenseur autrichien !

20:48 - Derniers changements côté argentin L'ex joueur parisien Paredes a fait son entrée à la place de Rodri De Paul. Tagliafico, joueur de l'Olympique Lyonnais a remplacé Medina, joueur de l'Olympique de Marseille. Ce dernier dispute d'ailleurs sa première Coupe du monde contrairement aux autres joueurs cités.