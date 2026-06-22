Irak : deux jours fériés décrétés... Comment le pays s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 ?

L'Irak affronte l'équipe de France pour son deuxième match de la Coupe du monde 2026.

L'Irak a retrouvé la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986 et l'édition mexicaine, après deux ans et vingt matchs de qualifications et un énorme périple. La qualification finale, arrachée le 31 mars face à la Bolivie (2-1), a déclenché une véritable liesse sans précédent, avec deux jours fériés décrétés dans tout le pays et un défilé triomphal à Bagdad.

Les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran fin février ont d'ailleurs failli priver l'Irak de son match décisif. Bloqués par la fermeture des espaces aériens, les joueurs ont dû effectuer un périple de 68 heures, dont 26 heures de bus jusqu'à Amman, avant de s'envoler vers Lisbonne puis le Mexique. "Les garçons ont dû voyager environ soixante-huit heures pour y arriver, dont vingt-six de bus de Bagdad à Amman. Et ils sont restés coincés en Jordanie pendant vingt-huit heures à cause des bombes qui explosaient autour d'eux", a raconté le sélectionneur Graham Arnold à l'AFP.

​​​​​Malgré l'épuisement de ses joueurs, les joueurs ont assuré : "Les gars étaient épuisés, j'ai dû leur donner deux, trois jours off. Je ne pouvais pas les entraîner correctement, mais je n'en avais pas besoin, je devais juste les préparer mentalement." Le match face à la Bolivie a finalement été remporté 2-1 devant plusieurs centaines de supporters de la diaspora. Arnold a qualifié cette qualification à la Coupe du monde de "plus grande réussite" de sa carrière d'entraîneur.

Un France - Irak historique

C'est la première confrontation entre les deux sélections. Versés dans le groupe I avec la France, la Norvège et le Sénégal, les Irakiens ont déjà subi une lourde défaite 4-1 face à la Norvège en ouverture de cette Coupe du monde. Leur ambition reste pourtant clairement affichée : décrocher les premiers points de leur histoire en Coupe du monde. "Ce que j'attends de mes joueurs est cette mentalité irakienne de battants. Nous allons nous battre chaque minute", a prévenu Graham Arnold.